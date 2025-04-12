直擊！17米實體大鋼彈現身大阪萬博　必玩沉浸式太空冒險

▲日本關西首次有實體大鋼彈降臨，地點就在大阪萬博會場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

2025大阪萬博將從13日起在人工島夢洲正式登場，而對鋼彈迷來說此次非去不可的理由，就是有高達17公尺的實體大鋼彈在萬博現場展出，也是關西地區首次。《ETtoday新聞雲》實際走進萬博會場的鋼彈館，告訴你必拍亮點與體驗，沉浸式劇情的過程，更讓許多日本人都直呼：「好像在迪士尼。」

▲萬代南夢宮「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」鋼彈館外的鋼彈吸引許多人搶拍。（圖／記者蔡玟君攝）

此次萬代南夢宮在大阪萬博現場打造「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」鋼彈館，位置就鄰近萬博會場西口。場館最大亮點就是設於戶外近17公尺高的等身實體大鋼彈，以單膝跪地、單手指天的造型迎接全球旅客，更是今年萬博場館必拍亮點。

▲▼萬代南夢宮「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」鋼彈館變身夢洲太空站，帶領旅客來場太空冒險。（圖／記者蔡玟君攝）

而在「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」鋼彈展廳內，則推出全新步行沉浸式體驗冒險作品《GUNDAM: Next Universal Century》，將場館打造前往太空的夢洲太空站，旅客跟著一粉、一綠可愛的機器引導員一同走進太空站，從地球搭乘軌道電梯，前往離地面3萬6000公里的宇宙之旅。

▲▼鋼彈館內沉浸式最新劇情作品，鋼彈迷可別錯過。（圖／記者蔡玟君攝）

在搭乘軌道電梯前往太空旅行過程中，藉由360度環景大型螢幕與燈光、地面震動，不時有機器人在「窗外」解說、打招呼。隨著旅程抵達太空，在機器人清理太空垃圾中，卻不小心發生異變，旅客將參與一場鋼彈與集結眾機器人力量一起克服的太空之戰。

但想要參觀展館，旅客需注意的是不僅需要大阪萬博的門票，鋼彈館也需另外申請展館預約，並採抽選制，詳細名額可以上大阪萬博官網查詢。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）