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2025大阪萬博今登場！必看5亮點、注意事項、交通方式全攻略

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2025大阪萬博從即日起正式登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

2025大阪關西世界博覽會（以下簡稱大阪萬博）今（13日）起正式在人工島夢洲登場，成為今年到大阪旅遊必去景點。《ETtoday新聞雲》實際走訪，整理此次大阪萬博必看亮點、看展建議注意事項、交通方式，提供今年計畫前往的旅客參考。

▲▼2025大阪萬博TECH WORLD台灣館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲TECH WORLD台灣館。（圖／記者蔡玟君攝）

此次大阪萬博展期長達184天，從4月13日起至10月13日為止，並吸引全球180個國家、地區、民間企業參展，台灣則以「玉山數位科技株式會社」的企業館身分參加，在會場打造「TECH WORLD」場館，宣傳台灣科技島嶼和物種多樣性的特色。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼地下鐵夢洲車站是最方便的交通方式。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大阪夢洲車站。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎交通方式▪︎

為了此次盛會，大阪將地下鐵中央線延伸，打造「夢洲車站」，於今年1月19日正式啟用，也是最推薦的交通方式。夢洲車站內設有許多便民措施，包括可租借WiFi、行動電源、LAWSON便利商店，便利商店內甚至有小型大阪萬博吉祥物「脈脈」的周邊商店；車站一隅還設有寧靜區，提供旅客休息。從夢洲車站出來就可抵達大阪萬博會場的東口入口處。

▪︎入場門票▪︎

大阪萬博門票開始後，門票分為平日券、夜間券、一日券，還有可多次入場的夏季Pass與每天都能入場的通期Pass與團體票、紙本票券等，但無論哪一種門票，都必須事先預約入場日期與時間，僅部分日期免預約。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼圓形大屋頂是此次會場象徵，分為地面步道與空中步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎大阪萬博必看亮點▪︎

1.圓形大屋頂

圍繞會場的巨大屋頂環形結構，是此次會場的象徵，圓周直徑約2公里、高610公尺，1樓為地面步道，2樓為空中步道，並設有不同叉路能抵達屋頂最高點，360度俯瞰會場、遠眺周邊海景，這裡的夕陽風景預料將成為大阪另一賞夕陽亮點去處。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從步道能看到會場全貌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪關西世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲地面步道設有標示。（圖／記者蔡玟君攝）

環形大屋頂地面步道串連來自全球的展館，在步道柱子上也標示區域、編號、顏色，旅客可對比地圖，就能清楚辨識自己現在在會場哪一處，或也可搭配官方APP「EXPO 2025 Visitors」內的會場地圖功能，根據自動定位系統輕鬆了解自己在哪。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲奧地利場館外型宛如五線譜。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國館。（圖／記者蔡玟君攝）

2.各參展單位獨特建築外觀設計

180個參展單位均運用自身優勢，打造出最能代表其國家、地區、單位的建築亮點，宛如一座座藝術品般，例如台灣館「TECH WORLD」建築以台灣群山意象設計；奧地利則以火紅色旋轉向天空的樂譜為建築主視覺，呈現奧地利自18世紀以來即聞名於世的古典音樂；新加坡館則是以一顆火紅圓球為建築設計亮點，而卡達、阿拉伯、捷克、泰國等國家館也都將其文化特色融入場館建築中。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼保聖那館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪關西世界博覽會保聖那館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大阪萬博等身大鋼彈，萬代南夢宮「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」鋼彈館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲萬代南夢宮「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」鋼彈館。（圖／記者蔡玟君攝）

此次展覽也有許多建築視覺突出的企業與特色場館，如保聖那（PASONA)就結合原子小金剛與怪醫黑傑克為主題，呈現未來生命、醫療議題，建築外觀以一座白色貝殼為造型，在尖端則有原子小金剛公仔；萬代南夢宮則打造鋼彈館，並將高達17公尺的實體大鋼彈搬進會場，成為必拍亮點。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪關西世界博覽會新加坡館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲新加坡館是一顆火紅圓球造型。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲特色場館「null2 」。（圖／記者蔡玟君攝）

特色場館「null2 」也值得一看，由多媒體藝術家落合陽一設計，多個不同大小金屬鏡面方塊組合出特色建築，鏡面設計模糊了自然與實體建築的界線，彷彿扭曲時空出現在現實世界般。館內有日本最大規模的LED劇場，除了可以欣賞由AI創作的影像演出，還能透過APP與自己的虛擬分身對話，感受現實與虛擬交錯的世界。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲法國館。（圖／記者蔡玟君攝）

3.媒體盛讚「法國館」展覽必去

透過大阪萬博，也是所有參展單位宣揚自己的文化特色、科技魅力理念的重要場域，而在9日全球媒體日當天獲得媒體一致盛讚的，當屬「法國館」的展覽。

▲▼2025大阪萬博法國館。（圖／老田鬧著玩粉絲團臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼法國館將精品、藝術搬進場館中。（圖／老田鬧著玩粉絲團臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲▼2025大阪萬博法國館。（圖／老田鬧著玩粉絲團臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

旅遊達人「老田鬧著粉絲團」指出，法國館將最自豪的藝術、精品、葡萄酒搬到日本，走完一圈，就能感受法國最精華的產業藝術與文化魅力。

如一整區打開的LV行李箱牆面變成一個個螢幕，透過影片展現法國精緻藝術工藝，好拍又有趣；中庭的水池結合光影藝術，營造出不思議的魔幻感，白天和夜晚各有特色，是他認為此次到萬博一定要進去的場館。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼長達20分鐘的夜晚水舞秀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

4.夜晚水舞秀「水與空氣的奇觀秀『青與夜晚的彩虹遊行』」

夜晚水舞秀「水與空氣的奇觀秀『青與夜晚的彩虹遊行』」固定在會場內的Water Plaza登場，採預約抽選制度，以300座噴水裝置與水幕投影技術，打造出結合故事、水舞、音樂、燈光、火焰的夜晚大秀，可看到動物、人物步行在水幕上，整場演出約20分鐘，建議一定要預約欣賞。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大阪萬博吉祥物「脈脈」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪關西世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲會場內的水溝蓋也是脈脈圖案。（圖／記者蔡玟君攝）

5.散落各處的可愛大阪萬博吉祥物「脈脈」

作為此次大阪萬博吉祥物「脈脈」，不僅在會場內有專屬的「脈脈House」，有特色拍照場景，在會場各處都可發現不同造型的「脈脈」，可與其拍照。

▲▼2025大阪萬博。（圖／記者蔡玟君攝）

▲會場內的脈脈周邊商店。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，會場內也有多間脈脈主題周邊商店，例如JR西日本就在鄰近會場西口處，設有以列車車廂為設計意象的官方周邊商店，長型的商店內結合吉祥物鴨嘴獸和脈脈推出系列商品，與脈脈官方周邊，從零食、泡麵到娃娃、手提袋、飾品等均有販售。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼許多場館都要預約，旅客一定要事先做好功課。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎看大阪萬博建議注意事項▪︎

1.事前規劃好想看的場館、並預約

此次大阪萬博廣達155公頃，加上近200個場館、活動，一天絕對看不完，建議想前往的旅客事前一定要做好功課，並完成場館預約。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼會場內陰影處不多，要做好遮陽防曬。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

2.自己攜帶水、小垃圾袋，並做好遮陽、雨備

記者實際走一趟會場，認為大阪萬博並沒有太多遮蔽處，大部分都屬於戶外，想要前往必須做好遮陽、雨備。同時雖然會場內有餐廳與自動販賣機，但因佔地遼闊，走路移動間可能會耗費許多時間，建議務必自己準備水，且垃圾桶並不多，可帶一個小垃圾袋，將垃圾裝好帶走。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼想要購物、用餐都需使用電子支付。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪關西世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

3.會場內購物均無法使用現金

此次大阪萬博強調「無接觸式支付」，因此要備好信用卡、交通卡作為會場內消費使用。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大阪萬博佔地遼闊，一天安排2至3個場館已經足夠，戶外也有許多藝術品。（圖／記者蔡玟君攝）

4.一天安排2-3個場館已經足夠

由於會場佔地遼闊，建議想去的旅客不用貪心，一天安排2至3個場館已經足夠，最重要的是一定要完成預約。

5.行李寄放

根據官方規定，大件行李或有輪子的行李箱禁止帶入會場，雖然東西兩課入口各有寄物處，但每件收費1萬日圓，建議將物品放在住宿飯店或是其他車站的置物櫃較好。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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關鍵字： 2025大阪萬博 大阪世界博覽會 日本旅遊 大阪旅遊 亞洲旅遊

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