口感軟嫩咬下流出甜甜肉汁！台北極厚系豬排丼飯　只賣晚上超搶手

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

台北美食「肥豚屋豬排食堂」只有晚餐時段能吃到超人氣的超厚炸豬排丼飯，之前剛開幕沒多久就大受歡迎，豬排丼飯獲得很高的評價，現在還有新口味日式唐揚雞也很好吃！除了極厚豬排丼飯之外，也有提供迷你豬排丼飯，適合女生來嘗試。

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位置

肥豚屋豬排食堂地點在民有一號公園旁邊，距離捷運中山國中站走路約6分鐘，從松山機場走過來約10分鐘左右。公園對面就有民有市場地下停車場，附近還有中山國中地下停車場，交通方便。

菜單

▲菜單品項主推極厚豬排丼、迷你豬排和日式唐揚雞丼飯，附小菜跟飲料。

店內環境

店內除了兩人桌椅，也有適合一個人用餐的位置，靠牆的座位還有擺放自取餐具跟各種醬料，牆上插座也可以使用。這天剛營業就來，等我吃飽離開就更多人了！粉絲團每天都有公告售完時間，提醒不要撲空，如果怕吃不到可以先訂位。

▲劃好菜單就可以到櫃台點餐結帳，這裡只收現金。

餐點推薦

極厚豬排咖哩 360元

▲極厚豬排咖哩除了底下的米飯和超厚豬排還附有飲料跟小菜，之前來吃就很愛，朋友來吃幾次也給很好的評價。

▲極厚豬排丼底下是親子丼的口味，洋蔥、雞蛋加上味醂拌炒，雞蛋滑溜溜的口感和洋蔥帶著香甜的滋味。

▲極厚豬排使用豬梅花部位，超厚但口感軟嫩，咬下去還有甜甜的肉汁，不會乾柴，味道真的很棒。

▲建議喜歡吃帶有油脂的再點這份極厚豬排丼飯。

迷你豬排丼飯 360元

▲雖然叫迷你豬排，但份量也很壯觀，比極厚豬排還薄一點，有點像炸魚片，更好入口。

▲外層炸的酥酥香香，很脆但不會太硬，一口咬下要小心燙口，豬排肉很甜，老闆應該是選了很不錯的肉質。

日式唐揚雞丼飯 360元

▲新推出的口味日式唐揚雞由兩種醃製調味，配色更吸睛，大塊飽滿的唐揚雞，皮厚脆香、雞肉鮮嫩，很好吃。

▲底下搭配的是咖哩醬，以多種蔬果熬製的咖哩，日式風帶有濃厚香甜且明顯的果香，米飯Q彈有嚼感。

▲最特別的就是老闆特製的沾醬，味道讓我們印象深刻。以塔塔醬加上泰式酸辣醬調配，滋味酸甜，讓味道更有層次。

小菜

每份丼飯可以選一種小菜，有水果韓式泡菜、蜂蜜柚香蘿蔔和波波黃金泡菜可以選擇。我自己偏愛酸甜爽脆的水果韓式泡菜，有著明顯的果香，甜甜酸酸的味道很開胃。

飲料

▲有熟成果香烏龍、龍眼木香紅茶、蘋果醋飲和水蜜桃醋飲可擇一。

心得

肥豚屋豬排食堂的營業時間只有在晚餐時段，下班來吃剛剛好。現在店家有提供訂位，賣完就提早打烊，建議先預訂才不會撲空。

肥豚屋豬排食堂

地址：台北市松山區敦化北路244巷37－2號

營業時間：17：30－21：30（周三公休）

電話：0919－068295

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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