到高雄邊看吉伊卡哇邊吃美食　這9家必比登推介搭捷運輕軌就能到

▲弘記肉燥飯。（圖／小虎）

記者黃士原／台北報導

高雄市政府今年邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」擔任高雄冬日遊樂園主角，立刻在網路掀起話題，不少人打算利用春節期間去看吉伊卡哇。而除了拍照打卡外，高雄也有許多美食小吃，這裡整理鄰近高雄捷運站及輕軌的9家米其林必比登店家，讓民眾沒開車也能輕鬆品味港都美食。

弘記肉燥飯舖（捷運巨蛋站）

店裡招牌就是肉燥飯，特別選用花蓮玉里頂級年昌香米，Q彈美味且有淡淡香芋味，搭上祖傳秘方滷製肉燥，外表油而不膩且富含膠質，還多一股油香和甜味。肉燥飯建議加配半熟蛋，醇滑蛋液與鹹香肉燥結合的滋味非常美味。

弘記肉燥飯舖

地址：高雄市左營區立文路96號

電話：07-5583777

▲廖記米糕。（圖／取自米其林指南網站）

廖記米糕（捷運橋頭糖廠站）

創立自1955年，現由第三代經營，數十年來僅販售米糕、四神湯和麵線三種食品。筒仔米糕為其招牌，以特製的陶瓦筒蒸煮，讓在來米粒粒分明且富彈性。上桌時，佐以肉燥醬汁、肉鬆與醬黃瓜。

廖記米糕

地址：825高雄市橋頭區橋南路119號

電話：07-6128319

▲「賣塩順」菜色以傳統家常台菜為主。（圖／取自米其林指南網站）

賣塩順（輕軌美術館車站）

臨近高雄市立美術館，菜色以傳統家常台菜為主，適合親友聚會。米其林評審推薦老薑炒雞腿，採用三杯作法，雞肉帶誘人的麻油香、醬香和九層塔香氣，風味濃郁，雖然製作耗時但值得等待。

賣塩順

地址：高雄市鼓山區青海路173號

電話：07-5530668

▲米院子油飯。（圖／美食好芃友提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

米院子油飯（捷運信義國小站）

店主曾於中部市場販售油飯十餘年，於2021年開設這家小店。推薦其鴨肉油飯，以長糯米、純麻油、薑與去骨鴨肉拌炒而成，米粒帶彈性，入口不油膩。

米院子油飯

地址：高雄市新興區南海街30號

電話：07-222-6699

▲昭明海產家庭料理。（圖／取自米其林指南網站）

昭明海產家庭料理（捷運前金站）

小店開業逾半世紀，接手的第二代繼續供應道地家常菜。招牌菜蒜仔肉以大火醬炒而成，火候十足，鹹香美味。每天進貨的新鮮海魚，不論紅燒或乾煎均出色。蛤蜊銀芽以綠豆芽搭配鮮美蛤蜊，值得一試。菜色均設有小中大三種份量。用餐之際，不妨來一瓶店家自製的黑糖仙草茶，清甜回甘。

昭明海產家庭料理

地址：高雄市前金區自強一路53號

電話：07-2412550

▲春蘭割包。（圖／取自米其林指南網站）

春蘭割包（捷運信義國小站）

創立於2000年，憑著極佳味道、充足的用料和份量，很受在地客好評。米其林評審推薦綜合割包，其手工麵皮做得鬆軟，加上呈琥珀色澤的半肥瘦滷肉、爽脆的酸菜、特製醬汁和花生糖粉，滋味迷人。客人可自選肉餡的肥瘦比例，也有供應素食割包。

春蘭割包

地址：高雄市新興區復興一路5號

電話：07-2017806

▲高雄前金肉燥飯。（圖／《銀翼飛翔の吃貨時代》授權提供，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）

前金肉燥飯（捷運前金站）

位於高雄、已傳承至第三代的「前金肉燥飯」，最受歡迎的莫過於這一碗油亮的肉燥飯，可是在地人必吃早餐、午餐最佳選擇之一，店家選用豬背肉手工切丁滷製成肉燥，不僅賣相極佳，香氣更是十足，一口咬下肉燥入口即化，搭配白飯、手工魚鬆以及香菜，一同拌進嘴裡簡直是幸福感爆棚

前金肉燥飯

地址：高雄市前金區大同二路26號

電話：07-2727263

▲橋仔頭黃家肉燥飯。（圖／米其林指南提供）

橋仔頭黃家肉燥飯（捷運橋頭糖廠站）

位於橋頭老街上的「橋仔頭黃家肉燥飯」是許多人從小吃到大的店家，招牌狀元肉燥飯的特色是選用台灣純種的豬肉，純手工切製，三層肉，胛心肉，後腿肉下去滷煮，製作成7分油花3分瘦肉比例的肉燥飯。從橋頭糖廠站步行5分鐘便可到達店址。

橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）

地址：高雄市橋頭區橋南路106號

電話：07-6123253

▲貳哥食堂主要提供口味健康的臺式家常菜。（圖／取自米其林指南網站）

貳哥食堂（輕軌美術館車站）

用餐空間小巧溫馨，菜單則提供口味健康的臺式家常菜，適合與朋友相聚。招牌菜為化骨醬燒秋刀魚，一如其名，魚骨燉煮至軟綿可食，鮮美魚肉伴以香甜醬汁，甚是下飯。

貳哥食堂

地址：高雄市鼓山區青海路145號

電話：07-5541123