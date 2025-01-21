ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

到高雄邊看吉伊卡哇邊吃美食　這9家必比登推介搭捷運輕軌就能到

▲弘記肉燥飯。（圖／小虎）

記者黃士原／台北報導

高雄市政府今年邀請日本人氣IP「吉伊卡哇」擔任高雄冬日遊樂園主角，立刻在網路掀起話題，不少人打算利用春節期間去看吉伊卡哇。而除了拍照打卡外，高雄也有許多美食小吃，這裡整理鄰近高雄捷運站及輕軌的9家米其林必比登店家，讓民眾沒開車也能輕鬆品味港都美食。

弘記肉燥飯舖（捷運巨蛋站）

店裡招牌就是肉燥飯，特別選用花蓮玉里頂級年昌香米，Q彈美味且有淡淡香芋味，搭上祖傳秘方滷製肉燥，外表油而不膩且富含膠質，還多一股油香和甜味。肉燥飯建議加配半熟蛋，醇滑蛋液與鹹香肉燥結合的滋味非常美味。

弘記肉燥飯舖
地址：高雄市左營區立文路96號
電話：07-5583777

▲廖記米糕。（圖／取自米其林指南網站）

廖記米糕（捷運橋頭糖廠站）

創立自1955年，現由第三代經營，數十年來僅販售米糕、四神湯和麵線三種食品。筒仔米糕為其招牌，以特製的陶瓦筒蒸煮，讓在來米粒粒分明且富彈性。上桌時，佐以肉燥醬汁、肉鬆與醬黃瓜。

廖記米糕
地址：825高雄市橋頭區橋南路119號
電話：07-6128319

▲「賣塩順」菜色以傳統家常台菜為主。（圖／取自米其林指南網站）

賣塩順（輕軌美術館車站）

臨近高雄市立美術館，菜色以傳統家常台菜為主，適合親友聚會。米其林評審推薦老薑炒雞腿，採用三杯作法，雞肉帶誘人的麻油香、醬香和九層塔香氣，風味濃郁，雖然製作耗時但值得等待。

賣塩順
地址：高雄市鼓山區青海路173號
電話：07-5530668

▲米院子油飯。（圖／美食好芃友提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

米院子油飯（捷運信義國小站）

店主曾於中部市場販售油飯十餘年，於2021年開設這家小店。推薦其鴨肉油飯，以長糯米、純麻油、薑與去骨鴨肉拌炒而成，米粒帶彈性，入口不油膩。

米院子油飯
地址：高雄市新興區南海街30號
電話：07-222-6699

▲昭明海產家庭料理。（圖／取自米其林指南網站）

昭明海產家庭料理（捷運前金站）

小店開業逾半世紀，接手的第二代繼續供應道地家常菜。招牌菜蒜仔肉以大火醬炒而成，火候十足，鹹香美味。每天進貨的新鮮海魚，不論紅燒或乾煎均出色。蛤蜊銀芽以綠豆芽搭配鮮美蛤蜊，值得一試。菜色均設有小中大三種份量。用餐之際，不妨來一瓶店家自製的黑糖仙草茶，清甜回甘。

昭明海產家庭料理
地址：高雄市前金區自強一路53號
電話：07-2412550

▲春蘭割包。（圖／取自米其林指南網站）

春蘭割包（捷運信義國小站）

創立於2000年，憑著極佳味道、充足的用料和份量，很受在地客好評。米其林評審推薦綜合割包，其手工麵皮做得鬆軟，加上呈琥珀色澤的半肥瘦滷肉、爽脆的酸菜、特製醬汁和花生糖粉，滋味迷人。客人可自選肉餡的肥瘦比例，也有供應素食割包。

春蘭割包
地址：高雄市新興區復興一路5號
電話：07-2017806

▲高雄前金肉燥飯。（圖／《銀翼飛翔の吃貨時代》授權提供，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）

前金肉燥飯（捷運前金站）

位於高雄、已傳承至第三代的「前金肉燥飯」，最受歡迎的莫過於這一碗油亮的肉燥飯，可是在地人必吃早餐、午餐最佳選擇之一，店家選用豬背肉手工切丁滷製成肉燥，不僅賣相極佳，香氣更是十足，一口咬下肉燥入口即化，搭配白飯、手工魚鬆以及香菜，一同拌進嘴裡簡直是幸福感爆棚

前金肉燥飯
地址：高雄市前金區大同二路26號
電話：07-2727263

▲橋仔頭黃家肉燥飯。（圖／米其林指南提供）

橋仔頭黃家肉燥飯（捷運橋頭糖廠站）

位於橋頭老街上的「橋仔頭黃家肉燥飯」是許多人從小吃到大的店家，招牌狀元肉燥飯的特色是選用台灣純種的豬肉，純手工切製，三層肉，胛心肉，後腿肉下去滷煮，製作成7分油花3分瘦肉比例的肉燥飯。從橋頭糖廠站步行5分鐘便可到達店址。

橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）
地址：高雄市橋頭區橋南路106號
電話：07-6123253

▲貳哥食堂主要提供口味健康的臺式家常菜。（圖／取自米其林指南網站）

貳哥食堂（輕軌美術館車站）

用餐空間小巧溫馨，菜單則提供口味健康的臺式家常菜，適合與朋友相聚。招牌菜為化骨醬燒秋刀魚，一如其名，魚骨燉煮至軟綿可食，鮮美魚肉伴以香甜醬汁，甚是下飯。

貳哥食堂
地址：高雄市鼓山區青海路145號
電話：07-5541123

關鍵字： 美食雲 高雄美食 必比登 高雄必比登

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

狗媽媽叼凍僵寶寶到獸醫院求助　醫生測得微弱心跳緊急搶救！

推薦閱讀

名勝世界郵輪基隆航次延到6／13啟航

名勝世界郵輪基隆航次延到6／13啟航

2025台灣燈會搭桃捷玩全線　換限量好禮

2025台灣燈會搭桃捷玩全線　換限量好禮

山陰限定神話列車「天地號」開箱！

山陰限定神話列車「天地號」開箱！

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

到花蓮海洋公園2種人免費入園

到花蓮海洋公園2種人免費入園

全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大

全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

山嵐綠意一望無際！南投下午茶新去處

山嵐綠意一望無際！南投下午茶新去處

2大韓式炸雞店推過年限定套餐

2大韓式炸雞店推過年限定套餐

淡水8景點春節「開放毛小孩」還送福袋

淡水8景點春節「開放毛小孩」還送福袋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大玫瑰花園免費開園

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

ETtoday送星宇機票帶你飛往日本

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

360元有8道熱炒輪替＋萬巒豬腳吃到飽

2025最新日本入境規定台人享預先通關

桃園4處散心景點！湖景小屋百年茶廠

手搖飲10元珍奶限時1天喝

客美多咖啡首家自助型態店明開幕

陽明山最新懶人露營體驗泡湯、煮茶！

熱門行程

2025北港燈會粼光遶境登場 十大燈區等你來體驗

1/24起北港燈會正式亮燈！竹構藝術、媽祖信仰與永續理念結合，打造光影盛宴！

最新新聞更多

名勝世界郵輪基隆航次延到6／13啟航

2025台灣燈會搭桃捷玩全線　換限量好禮

山陰限定神話列車「天地號」開箱！

過年遊韓注意！　仁川機場估日湧21.4萬人

到花蓮海洋公園2種人免費入園

全台最老西餐廳牛排可頌比臉還大

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

山嵐綠意一望無際！南投下午茶新去處

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366