ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

將大地染成浪漫金黃色！大溪落羽松達最美狀態　水面倒影太夢幻

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

緊鄰大溪老街的「月眉人工濕地生態公園」，是人氣很高的桃園落羽松景點，設有免費停車場，入園拍照不需要門票。附近景點、美食餐廳也很多，可以輕鬆安排桃園大溪一日遊，趁著好天氣快來金黃落羽松大道拍美照吧！

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

自駕
開車或騎車前往可以直接導航定位「月眉人工濕地生態公園」、「月眉人工濕地 落羽松大道」，月眉人工濕地生態公園有附設免費停車場。每到落羽松變色季節，會有義交維持交通，駕車抵達現場時，跟隨義交的指揮動線前進即可。建議還是平日來，人比較少，我第一次來是某年過年，賞落羽松的人潮多到連停車都得停很遠再走過來！

大眾運輸
若是沒有交通工具的人，可以到「桃園火車站」搭乘「桃園客運5096路」至「大溪觀音站」，或到「中壢火車站」搭乘「桃園客運5098路」至「大溪觀音站」，下車後均是步行1.6公里，約25分鐘可以抵達。

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

附近景點、美食
月眉人工濕地生態公園距離大溪老街近10分鐘車程，即使走路也能往返。附近景點還有李騰芳古宅、山豬湖生態親水園區、中庄吊橋、東和音樂體驗館；美食餐廳則推薦大溪賴祖傳豆花、老地方客家菜、老阿伯現滷豆干、大溪港式點心。

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

環境
月眉人工濕地生態公園有著豐富的生態環境，濕地同時擁有如天然過濾器般的功能，以調整池、草澤濕地、埤濕地、林澤濕地、生態池的順序淨化，透過減緩水流速度，達到削減60%水中污染物、淨化水質的效果。2019年時，月眉人工濕地生態公園種植下了三百多棵水生落羽松，逐漸形成美麗的落羽松大道，倒映在水面上的景色更是夢幻，每年冬天總會吸引無數遊客專程前往拍照。

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

落羽松大道
落羽松季節大約落在每年12月到隔年2月，落羽松隨著天氣漸漸由綠轉黃變紅，大約會在每年農曆年前後達到最美的狀態。若想知道落羽松的變色情況，可以隨時關注Google Map上的最新照片，會有網友隨時分享最新資訊！

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲這篇文章中的所有照片皆為2025／1／13下午3－4點所拍攝。

落羽松範圍雖然不算大
但因為種植得很密集，所以非常好拍。如果想要好好拍照的話，建議停留時間至少一個半小時以上，不然光是從停車場出發走一圈就要半小時了。天氣好的時候隨便拍都美，尤其是水面倒影的景色，讓我們拍到差點趕不上下一個行程，才會建議大家多預留時間，前後行程不要排太滿。

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲靠近尾段的水潭邊，有著最美麗的落羽松倒影，這邊周圍的樹比較高，所以受到風的影響較小。

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

這個角度拍出去最美
雖然每天的天氣、風向都不太一樣，但我們這天走一圈後，發現這個角度拍出去最美，大家不妨都要走一圈到最後這段。順光、逆光拍出來是不同的感覺，我覺得各有特色，所以上午或下午來都可以。

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

心得
月眉人工濕地生態公園落羽松真的很美，前往的交通方式也還算方便，搭公車和走路就能抵達。附近景點還有大溪老街，可以逛街、吃美食，快把握好天氣出發吧！

▲▼月眉人工濕地生態公園。（圖／周花花授權提供）

月眉人工濕地生態公園

地址：桃園市大溪區月湖路36號

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

九州宮崎縣秘境自由行！划船漫遊絕美峽谷、置身17米瀑布旁太震撼
中壢「湯頭最強」米干！濃郁卻不死鹹　再加特製辣籽香氣更富層次
九州宮崎自由行下午茶推薦！緊鄰青島神社的絕美海景玻璃屋開箱

關鍵字： 月眉人工濕地生態公園 落羽松 桃園旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

推薦閱讀

鑽進士林巷弄找秘密基地！必吃「四茶抹醬」吐司　不限時老宅咖啡

鑽進士林巷弄找秘密基地！必吃「四茶抹醬」吐司　不限時老宅咖啡

海鮮便宜到令人驚艷！靜岡當地人也愛逛「清水河岸魚市場」開箱

海鮮便宜到令人驚艷！靜岡當地人也愛逛「清水河岸魚市場」開箱

免人擠人的隱藏版神戶景點！24樓免費觀景台　神戶港夕陽一眼望盡

免人擠人的隱藏版神戶景點！24樓免費觀景台　神戶港夕陽一眼望盡

偽裝成香菸盒的靜岡伴手禮！想買要碰運氣　不同地區有客製化設計

偽裝成香菸盒的靜岡伴手禮！想買要碰運氣　不同地區有客製化設計

看吉伊卡哇順便吃鍋！高雄觀光局14家口袋名單

看吉伊卡哇順便吃鍋！高雄觀光局14家口袋名單

台北燈節「小Q提燈」2／9起免費拿

台北燈節「小Q提燈」2／9起免費拿

新春優惠！湳洋鍋物波士頓龍蝦5折

新春優惠！湳洋鍋物波士頓龍蝦5折

台東知本老爺大改裝延到明年

台東知本老爺大改裝延到明年

六福村超High走春之旅　視覺味覺饗宴一次滿足

六福村超High走春之旅　視覺味覺饗宴一次滿足

梧州街隱藏版人蔘雞湯！晚上才營業

梧州街隱藏版人蔘雞湯！晚上才營業

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南港LaLaport第一波餐飲品牌曝光

北市2大櫻花季1／24揭幕！過年最美

板橋素食吃到飽下午茶只要389元！

5家手搖飲限時買1送1

台北最美玻璃屋好丘東門店要關了

360元有8道熱炒輪替＋萬巒豬腳吃到飽

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

全台最大玫瑰花園免費開園

三峽必去！桃園機場林口台地盡收眼底

沒店名沒菜單「炭火麵」位置超隱蔽！

熱門行程

2025北港燈會粼光遶境登場 十大燈區等你來體驗

1/24起北港燈會正式亮燈！竹構藝術、媽祖信仰與永續理念結合，打造光影盛宴！

最新新聞更多

看吉伊卡哇順便吃鍋！高雄觀光局14家口袋名單

台北燈節「小Q提燈」2／9起免費拿

新春優惠！湳洋鍋物波士頓龍蝦5折

台東知本老爺大改裝延到明年

六福村超High走春之旅　視覺味覺饗宴一次滿足

梧州街隱藏版人蔘雞湯！晚上才營業

過年玩高雄義大6歲以下只要1元　姓名「史內克」中任1字門票288元

中埔農創穀倉變身市集　精選10店鋪迎新春

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366