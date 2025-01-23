將大地染成浪漫金黃色！大溪落羽松達最美狀態　水面倒影太夢幻

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

緊鄰大溪老街的「月眉人工濕地生態公園」，是人氣很高的桃園落羽松景點，設有免費停車場，入園拍照不需要門票。附近景點、美食餐廳也很多，可以輕鬆安排桃園大溪一日遊，趁著好天氣快來金黃落羽松大道拍美照吧！

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交通

自駕

開車或騎車前往可以直接導航定位「月眉人工濕地生態公園」、「月眉人工濕地 落羽松大道」，月眉人工濕地生態公園有附設免費停車場。每到落羽松變色季節，會有義交維持交通，駕車抵達現場時，跟隨義交的指揮動線前進即可。建議還是平日來，人比較少，我第一次來是某年過年，賞落羽松的人潮多到連停車都得停很遠再走過來！

大眾運輸

若是沒有交通工具的人，可以到「桃園火車站」搭乘「桃園客運5096路」至「大溪觀音站」，或到「中壢火車站」搭乘「桃園客運5098路」至「大溪觀音站」，下車後均是步行1.6公里，約25分鐘可以抵達。

附近景點、美食

月眉人工濕地生態公園距離大溪老街近10分鐘車程，即使走路也能往返。附近景點還有李騰芳古宅、山豬湖生態親水園區、中庄吊橋、東和音樂體驗館；美食餐廳則推薦大溪賴祖傳豆花、老地方客家菜、老阿伯現滷豆干、大溪港式點心。

環境

月眉人工濕地生態公園有著豐富的生態環境，濕地同時擁有如天然過濾器般的功能，以調整池、草澤濕地、埤濕地、林澤濕地、生態池的順序淨化，透過減緩水流速度，達到削減60%水中污染物、淨化水質的效果。2019年時，月眉人工濕地生態公園種植下了三百多棵水生落羽松，逐漸形成美麗的落羽松大道，倒映在水面上的景色更是夢幻，每年冬天總會吸引無數遊客專程前往拍照。

落羽松大道

落羽松季節大約落在每年12月到隔年2月，落羽松隨著天氣漸漸由綠轉黃變紅，大約會在每年農曆年前後達到最美的狀態。若想知道落羽松的變色情況，可以隨時關注Google Map上的最新照片，會有網友隨時分享最新資訊！

▲這篇文章中的所有照片皆為2025／1／13下午3－4點所拍攝。

落羽松範圍雖然不算大

但因為種植得很密集，所以非常好拍。如果想要好好拍照的話，建議停留時間至少一個半小時以上，不然光是從停車場出發走一圈就要半小時了。天氣好的時候隨便拍都美，尤其是水面倒影的景色，讓我們拍到差點趕不上下一個行程，才會建議大家多預留時間，前後行程不要排太滿。

▲靠近尾段的水潭邊，有著最美麗的落羽松倒影，這邊周圍的樹比較高，所以受到風的影響較小。

這個角度拍出去最美

雖然每天的天氣、風向都不太一樣，但我們這天走一圈後，發現這個角度拍出去最美，大家不妨都要走一圈到最後這段。順光、逆光拍出來是不同的感覺，我覺得各有特色，所以上午或下午來都可以。

心得

月眉人工濕地生態公園落羽松真的很美，前往的交通方式也還算方便，搭公車和走路就能抵達。附近景點還有大溪老街，可以逛街、吃美食，快把握好天氣出發吧！

月眉人工濕地生態公園

地址：桃園市大溪區月湖路36號

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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