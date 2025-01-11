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距離市區開車5分鐘！恆春鬧中取靜包棟泳池Villa　還提供寵物友善

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

還有印象我之前所介紹的恆春民宿「芙寶屋輕旅」嗎？當時那夢幻的玻璃屋風格馬上吸引超多讀者，接下來再次來介紹他們的包棟民宿「芙寶屋Villa」。在這裡滿滿的南洋渡假氣息，不僅有網美的游泳池，還有卡拉OK跟麻將間，最貼心的就是還有洗衣機可以使用，是一間推薦的恆春包棟民宿。

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▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

地理位置＆停車資訊
芙寶屋Villa位於一個鬧中取靜的山腳路上，離恆春鬧區開車也只需要五分鐘就可以抵達了，以地理位置來說，生活機能算蠻方便的。在民宿內也有空地可以停車，所以有前往芙寶屋Villa的話，不需要擔心停車的問題。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

環境介紹
芙寶屋Villa擁有寬廣的占地，一踏入其中，便能感受到其開闊而充滿活力的氛圍。映入眼簾的是一座超大的戲水池，池邊精心擺放著舒適的躺椅，為人們提供絕佳的放鬆空間，周圍還設有多處休憩區，無論是想曬曬太陽、閱讀一本好書，還是和朋友閒聊，都能找到一個合適的角落。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

戶外環境介紹
讓人特別心動的是這裡的戶外空間，經過巧妙設計，充滿濃濃的度假氛圍。熱帶植物與木質裝潢相互映襯，搭配柔和的燈光與流線型的家具，整個環境既放鬆又有格調。風吹拂時，耳邊傳來樹葉的沙沙聲與水波輕拍池岸的聲音，令人不自覺地進入完全放鬆的狀態。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

與好友包棟的絕佳選擇
大家可以在戲水池中盡情嬉戲，或在戶外區域享用烤肉派對，甚至只是單純的坐在一起談天說地，都能讓人感受到難得的度假的氛圍感。這裡的每一處細節都完美地詮釋了「放鬆」與「愜意」，為朋友間的聚會增添了更多的美好回憶。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

公共設施介紹

兒童溜滑梯

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲在戲水池邊還有打造一個小朋友的遊樂場，這邊有溜滑梯可以讓小朋友盡情玩樂。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

聊天泡茶區
芙寶屋Villa為旅人打造了多樣化且豐富的休憩空間，無論是想要熱鬧聚會還是安靜放鬆，都能在這裡找到理想的角落。除了設計完善的主要休閒區，提供寬敞的座椅與開放式的公共空間，讓住客可以自在地交流、享受陽光或感受大自然的氣息，每間客房前也特別設置了精心布置的桌椅區域。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲綠意盎然的景色圍繞著每個角落，微風吹過，帶來清新的自然氣息，使人不自覺地放慢步調，享受片刻的寧靜。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

廚房空間
包棟民宿中，廚房空間是絕對不能少的。因為有提供烤肉的器具，如果各位想要準備食材，或是想要煮火鍋的話，都可以在這個地方使用。這裡有提供大型的鍋具，但如果想要盤子或是碗筷的話，可以到附近的五金行購買或是自行攜帶。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

麻將間

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲民宿中還有一個獨立的麻將間。

卡拉OK歡唱空間

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲在主要的休閒區也有卡拉OK的設備，為聚會增添更多的樂趣。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

洗衣機
其中我最喜歡的就是還有洗衣機的設計。通常來恆春墾丁，我正常都會待到四天，有這一個設備，就可以讓我整理所有的髒衣服，加上恆春的天氣，基本上一天就可以乾了。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

房型介紹
芙寶屋Villa有三間四人房，可以住12人，如果加床的話最多只能加三人。以房間來說空間是蠻寬敞的，而房間與衛浴空間的格局也都是一模一樣的。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲房間以不同的床單色調來做區隔，而且房間內都會有玻璃窗的設計，讓足夠的光線可以照射進來。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

夜晚景色

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

▲到了夜晚，建築裡的燈都點亮時，搭配恆春月光的映襯下，顯得格外的美。

民宿早餐
芙寶屋Villa前一天會有服務人員詢問各位早餐想要使用的時段，假如隔天不想要吃早餐的話也可以直接跟管家說，管家會找附近知名的早餐店，會幫各位放在廚房，同時也是寵物友善民宿，但詳細的寵物規定建議可以私訊民宿業者會更清楚。

▲▼恆春度假風網美泳池包棟民宿。（圖／部落客黑皮提供）

芙寶屋Villa

地址：屏東縣恆春鎮山腳路37－6號
電話：0911－878666

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