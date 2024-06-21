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秋葉原站6號月台必經小賣店！1、200円銅板價就能喝到全日本鮮奶

橘子狗愛吃糖

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美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者柯珮萱

酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店/ミルクショップ酪秋葉原店 就在東京秋葉原車站六號月台，不少上班族來到這在上下車前都會喝上一瓶，一個月台的小小牛奶鋪酪MILK SHOP LUCK聚集了日本全國各地10-20種知名牛奶品牌，只要1、200円銅板價就能喝到全日本鮮奶。

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▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

店面位置
在秋葉原站裡六號月台每上下必經過的月台小賣店，要進站才會看得到，早上6點半就開始營業開到晚上7點45分，而多數旅客應該也都會在這個月台下車出站去秋葉原尋寶（有時會在五號月台下車），不少上班族更是上下班經過也會先來酪MILK SHOP LUCK買瓶鮮奶喝完再進公司或回家，好像一種慣性儀式般。

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲店鋪模樣始終如一，櫃台依舊貼滿各品牌牛奶圖紙，這邊販售的牛奶有差不多10－20種品牌，也有得獎品牌，旁邊還有全日本鮮奶總選舉得獎海報。

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲櫃檯上也有賣好幾種麵包，價格也都相當便宜，但是來喝牛奶的人還是比較多。

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲現在除了秋葉原站第六月台的鋪子外，第五月台也多了家比較新但比較小的「ミルクスタンド」牛奶小賣鋪，裝潢陳設跟原本的酪MILK SHOP LUCK差不多。

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲招牌上就沒有掛「酪」字樣，可是賣的麵包、鮮奶跟主推的產品卻都是差不多的，不確定是否同家開的但都能買到相同東西。

價位及點餐方式
舊的酪MILK SHOP LUCK鮮奶是擺在後面的冰箱，不會日文要點餐也可以直接指上面的鮮奶牌子。第五月台「ミルクスタンド」因為櫃位空間較小，冷藏櫃是跟櫃台結合，所以直接就能看到還有哪些鮮奶可以點。鮮奶價位都挺便宜的，每瓶都差不多100－200円銅板價而已。不少人看到這家小賣店的各種可愛鮮奶瓶都會問能不能帶走，其實你點完後店員都會直接幫你拆封，然後要求喝完後瓶子要返還。

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

東毛酪農みんなの牛乳/雪印フルーツ乳飲料

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

選這兩種沒有特別原因
就是一個喜歡みんなの牛乳瓶子外觀又是當日推薦，一個想喝小朋友水果調味乳。「みんなの牛乳」是日本有名乳製品東毛酪農協同組合（好像共28家酪農合作）所生產的，東毛酪農在晴空塔也有開一家東毛酪農63℃的霜淇淋專賣店非常受歡迎。

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲這款みんなの牛乳用低溫殺菌製作，喝起來甜度低但是鮮奶味還是濃郁順口。另一瓶「雪印フルーツ乳飲料」就不用特別介紹太多，喝起來就是小時候常喝的水果牛奶的味道，瓶子包裝相當可愛。

總結心得
東京秋葉原除了是女僕、電器與電玩動漫模型的聖地以外，但其實也有不少日本食べログ高分美食隱藏在此，人氣美食（像是丸五豬排Marugo、饗くろ喜等）更是排隊名店，我來吃過四五家都沒有失望過，所以個人是還蠻喜歡到秋葉原尋寶跟找尋美食的，有興趣蠻推薦可以來走走的，然後地鐵下車別忘記在第五、第六月台酪MILK SHOP LUCK喝瓶牛奶再出發。

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

▲▼ 酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店。（圖／部落客橘子狗提供）

酪MILK SHOP LUCK牛奶專賣店│東京秋葉原

地址：東京都千代田区外神田1JR秋葉原駅構内
營業時間：06：30－：19：45（周六店休）
位置提醒：秋葉原駅総武線千葉方面行六號月台

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