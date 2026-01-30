全球僅30國70顆！九九峰氦氣球漏夜組裝完成　充氣成形提前亮相

▲九九峰氦氣球組裝完成，外型29日搶先曝光。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府經三年努力打造九九峰氦氣球樂園，斥資8000萬元造價引進全球僅30國擁有、共70顆的最新型Aero30NG繫留式氦氣球，29日充氣成形並進行各項測試，預計2月2日辦理履勘作業，民眾在農曆春節前就可望搭乘氦氣球升上約50層樓高度、欣賞九九峰地區美景。

縣政府指出，九九峰氦氣球樂園的核心設施為全臺首座繫留式氦氣球觀光體驗設施，由法國專業氦氣球製造商Aerophile所設計與製作，，目前全亞洲僅韓國首爾及日本大阪有相同設施，自27日起動用超過40名人力、花費逾7小時，於當日完成組裝機電控制室、飛行平台及絞鍊等地面設施，晚間完成氦氣充填，28日組裝球體後辦理升空測試，球體規模達6000立方公尺，搭配專用主機設備與多重安全控制系統，以繫留方式進行升降操作。

天際航空副總經理陳怡伶及總工程師Eric Bachelier表示，氦氣輕於空氣，氦氣球充飽後會自然而然上升，園區使用22釐米粗的主纜繩牽引氦氣球，使用主機房液壓馬達及絞車控制收放，上升速度約每秒1公尺、全程體驗時間約15分鐘，規格上一次最多可搭乘30人、可升至最高300公尺高空，但實際搭乘人數仍需依照當下天氣狀況及風速配比。

縣府觀光處長陳志賢指出，不同於一般透過火焰熱氣上升的熱氣球，需於傍晚及清晨且氣流穩定時升空，氦氣球只要風速未達輕颱等級、全天候都可營運；在九九峰平原上升空至150公尺高時，相當於在50層樓欣賞九九峰山巒、鳥嘴潭人工湖等美景。

園區營運廠商薰衣草森林表示，試營運後氦氣球體驗預計升空到168公尺高，取其吉祥寓意，搭上南投九九峰全台唯一的高空氦氣球後，可以一路發、一切順利。

縣府說明，預計2月2日邀集建築、土木、消防、機電、觀光遊憩與縣府消防局、建設處等相關專家及單位辦理履勘作業，將於完成履勘確認氦氣球相關設施安全後，核發於經營者「營運證明書」再開放使用；2月12至14日開放縣民及草屯鎮民優先體驗，5日中午起可上網預約，17日大年初一起配合南投燈會，限量開放給全國遊客體驗，於12日中午起可上網預約購票，預計每天最多可供600人搭乘，未來將依四季規劃不同主題。