台北「樂活夜櫻季」今點燈！寒櫻初綻放　過年期間最美

▲樂活夜櫻季今晚點燈開幕。（資料照／公園處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「2026樂活夜櫻季」今（30日）晚在內湖樂活公園點燈開幕，展至2月22日。自1月底盛開的寒櫻，到八重櫻、吉野櫻，整體花期延續至2月底。公園處表示，目前寒櫻花開約2成，2月9日至2月13日陸續綻放，預估過年進入最佳觀賞期。

▲「2026樂活夜櫻季」今（30日）在內湖樂活公園點燈，展至2月22日。（資料照／公園處提供）



入夜後的樂活公園在燈光妝點下，化身夜間限定的賞櫻秘境，點燈時間為期間每日下午5點30分至晚間9點30分。公園處表示，今年包含樂活公園地下停車場完工、樂活二期公園正式開放，整體賞花動線更加順暢。沿著園區步道前行，可欣賞寒櫻、八重櫻與吉野櫻依序綻放，花期自1月底延續至2月底，成為寒假、過年連假闔家賞櫻去處。

▲樂活夜櫻季寒櫻首波開花。（資料照／公園處提供）

公園處表示，今年夜櫻季以「永續共賞」為主軸，邀請知名藝術家陳文傑，以廢鐵件再製多組大型永續裝置藝術，透過材料再利用與創意詮釋，展現台北在環境意識與公共美學上的新樣貌。夜間點燈後，裝置作品與草花布置相互映襯，塑造層次豐富的光影景致，將成為今年最具特色的視覺焦點。

▲今晚將有阿卡貝拉人聲樂團帶來表演。（圖／公園處提供）



花卉試驗中心指出，今晚登場的主題式活動將邀請阿卡貝拉人聲樂團演出，並將安排東湖國小弦樂團、內湖當代舞蹈團、及新住民組成的美麗多元舞蹈團暖場接棒，以音樂、舞蹈與人聲開啟今年的夜櫻盛會。

另規畫2月7日「櫻下畫映日」假日限定活動及「IG美影大賞」，邀民眾捕捉夜櫻最動人的瞬間，留下專屬於春天的城市記憶。

▲▼2026樂活夜櫻季櫻花範圍和合作店家，點圖放大。（圖／公園處提供）



交通方面，雖然今年周邊停車空間較往年充裕，其中樂活二期停車場有207個小型車位，但仍建議民眾多搭乘大眾運輸前往。可搭捷運文湖線至東湖站3號出口，步行約10分鐘抵達；或搭乘53、281、287、630、646、棕19、藍12、藍51至「東湖社區站」步行1分鐘；203、284、629、677、711、896、903、藍36、棕19、紅2至「東湖國小站」步行2分鐘即可到達，周邊亦設有YouBike站點，提供便利的賞櫻選擇。

▲「2026花見櫻花季」昨（29日）晚於淡水無極天元宮點燈，活動將持續至2月11日。（圖／新北市景觀處提供）



另外，「2026花見櫻花季」昨（29日）晚間於新北市淡水無極天元宮點燈，活動將一路持續至2月11日。今年首度與國際知名繪本藝術家幾米合作，將作品《閉上眼睛一下下》的繪本場景搬進櫻花林，結合天元宮特有的三色櫻，打造5座互動式賞櫻場景。夜櫻點燈時間為每日下午5點至晚間8點，吸引不少民眾駐足取景，紀錄春夜浪漫時刻。

▲幾米作品《閉上眼睛一下下》的繪本場景搬進櫻花林。（圖／新北市景觀處提供）

新北市政府表示，天元宮不僅是淡水重要信仰中心，也是北台灣指標性的賞櫻景點。今年花見櫻花季融入國際交流元素，邀請多國國際學生實地走訪天元宮後山櫻花林與淡水周邊景點，透過導覽解說，從外國視角體驗台灣春季賞花文化與在地人文風景，讓賞櫻活動更具文化深度。