蘇黎世郊區舊城漫遊！開箱萊茵河神秘堡壘　街上古老凸窗爭奇鬥艷

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者黃亭詠

沙夫豪森（Schaffhausen）是瑞士北邊沙夫豪森州（Kanton Schaffhausen）的首府與交通中樞，規模不大也不是必去景點，通常都是跟萊茵瀑布搭配，因為這邊到瀑布非常方便。這篇遊記是分享我的沙夫豪森小旅行，結束瀑布行程後到這邊吃午餐、閒晃，重點是舊城區街道跟 Munot 堡壘，會先介紹這兩個區域再分享萊茵瀑布與交通方式。

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沙夫豪森舊城區

出了沙夫豪森城區之後可以先定位到麥當勞（Google Map位置圖），它所處的 Vorstadt 是主要大街，街上可以發現一個特點：凸窗超多，這也是舊城區建築的最大特色，城區有上百個爭奇鬥艷的凸窗蠻好拍的，這大街也有不少咖啡館、餐廳等等，但就是瑞士的價格（麥當勞套餐約要台幣550至650元），沿著 Vorstadt 往南走可以到下一站：Fronwagplatz（Google Map 位置圖），一個小小的廣場。

Fronwagplatz

Fronwagplatz 是舊城區的重要廣場，雖然占地不大，夏天可能有冰淇淋小販，嘴饞的話可以買一下。如果不太餓，也可以在廣場附近的 Coop 買食物充飢，這超市真是瑞士自由行的好幫手，當然這邊也有一些餐廳跟咖啡館。

▲廣場的雕像有一尊是瑞士衛隊，以前瑞士是窮鄉僻壤，許多人就向外發展、成為外國達官貴人的護衛。

由這個廣場沿著 Vordergasse（Coop 前面那條街道）往東走就可以到下一站：Munot 堡壘，沿途會經過騎士之家（Haus zum Ritter）。歷史可追溯到15世紀末的騎士之家是沙夫豪森的地標，正立面的濕壁畫即使跟布拉格等老城建築相比也毫不遜色。

▲騎士之家。

▲很複雜的壁畫，不知從何看起。

▲又是接二連三的凸窗。

▲某個小廣場。

▲瑞士衛隊跟戲水的小孩。

Munot堡壘

Munot（Google Map 位置圖）是沙夫豪森最具代表性的建築，這個於16世紀落成的堡壘是為了取代舊的防禦工事，最大的任務當然就是監控往來萊茵河的船隻，因為再開下去就是無法通行的萊茵瀑布，所以位於高丘上的 Munot 責任重大，有派駐人員全天候監控河道狀況。

▲這邊是通往 Munot 的起點。

▲由市區通往 Munot 需要爬一小段階梯，周遭還有葡萄園，蠻奇妙的。

▲階梯不算陡，但是在大太陽底下還是折磨人。

▲到這邊最重要的任務時遠眺沙夫豪森市區，由階梯進到 Munot 之後，大門旁邊有螺旋狀步道通到上層。

▲裡面就長這樣超暗的，這是手機的夜拍模式呈現的效果。

▲這種垛口都是內寬外窄，降低守衛被擊中的機率。

如何拍到完美照片

Munot 最上層有一個頗為寬廣的平台，但那邊拍攝的視野並不好，建議多多觀察螺旋步道窗外的景致，這邊大部分的城區照片都是那樣取景的，最上層看起來是一個社交場所，還有餐廳之類的，只是我去的時候沒有開放，前面爬階梯時應該就會看到一個高塔，那是 Munot 的瞭望塔。

▲左邊是比 Munot 還悠久的防禦工事。

▲下方的萊茵河。





▲右邊的尖塔是剛剛有經過的教堂：Reformierte Kirche St. Johann。

▲剛剛走過的階梯。

▲上方的平台。

▲這是州旗與紋章。

旁邊還有小花園

由 Munot 的另一個出口離開後，可以逛一下小小的玫瑰花園，也可以用另一個角度觀察它的結構，看起來就是很堅固的圓形堡壘，這邊沒啥特別的，晃一下就可以打道回府了，如果是要回到車站可以用 Google Map 或 SBB APP 規劃路線、搭公車過去蠻快的。

交通說明

沙夫豪森是瑞士北邊的交通中樞，離蘇黎世不遠，到兩個萊茵瀑布車站Neuhausen Rheinfall、Schloss Laufen am Rheinfall也超近，很好跟萊茵瀑布一起規劃行程。至於車票，在購票機輸入 Zurich HB至Schaffhausen即可，建議買來回票，全票票價約49至52瑞士法郎，可以蘇黎世至沙夫豪森的來回票搭乘沙夫豪森區域的大眾運輸，懶得由 Munot 走回車站可以搭乘公車（用Google Map 或 SBB APP 規劃），也可以由車站搭乘公車到萊茵瀑布，雖然比較慢，但如果跟我一樣遇到 S Bahn 出問題，可以用這個方式處理。

心得

雖然沙夫豪森景點不多、不用特意過來，如果想安排萊茵瀑布一日遊非常建議考慮它，除了位置鄰近、交通方便，也不需要太多計畫、在城區漫遊即可，這邊的重點是由 Munot 堡壘欣賞城區的天際線，建議早上順光時過來，它也是我建議的萊茵瀑布一日遊第一站，逛完後可以先在這邊吃個東西再轉戰瀑布。

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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