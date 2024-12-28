盤點今年登台的10家日本人氣餐廳　東京最強早午餐進駐民生社區

▲網友喻為東京最強早午餐品牌「MERCER BRUNCH」12月登台。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

再過幾天就要迎接2025全新一年，回顧今年，餐飲業者持續拓點、開設新餐廳，同時也從日本引進新品牌，以下是《ETtoday新聞雲》整理出今年開幕的10家話題餐廳。

▲東京人氣漢堡排「嘉」今年登台，並開出2家店。（圖／記者黃士原攝）

漢堡排嘉

漢堡排嘉創辦人安川嘉紀主廚，自1992年在北海道經營超過十家炭火燒肉專門店，擁有20年以上的炭火燒烤經驗。2021年，他在東京原宿神宮前開設了第一間炭火漢堡排專門店，並迅速打出名堂，隨即成為當地日本人私藏排隊名店，每日限量300份炭火漢堡排，每晚6點前就會賣光，2022年便在表參道開第2間店，2024年首度進軍台灣市場，首家分店5月於環球中和開幕，2號店8月進駐大巨蛋商場。

台灣漢堡排嘉除了供應國產牛漢堡排（450元）、牛舌漢堡排（520元）、特選牛舌排（650元）、WAGYU和牛漢堡排（560元）4款定食餐，還有新推出炭火牛橫膈膜（650元），以及附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

▲日本人氣漢堡排「肉的長谷川」4月登台。（圖／記者黃士原攝）

肉的長谷川

來自日本的「肉的長谷川」今年4月登台，現在已有6家分店，南部首店「高雄漢神巨蛋店」已在12月中旬開幕。餐廳主打每日新鮮現做漢堡排，招牌餐點是100%純牛肉漢堡排，選用日本九州黑毛和牛，日本師傅來台親自傳授拍打秘訣，讓牛絞肉緊密結合，鐵板炙烤後肉汁飽滿，套餐依重量不同有3種價位，分別是320元、400元及480元。其他套餐價格250元起至499元。

▲鳥貴族全品項均一價100元。（圖／業者提供）

鳥貴族

日本燒鳥居酒屋品牌「鳥貴族」今年在台灣開設了2家店，分別是新光三越南西店、ATT 4 FUN信義店，第3家店也確定落腳在光復北路上、大巨蛋對面，同時也是品牌的第1家街邊店。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

▲由橘焱胡同集團引進的「天婦羅 杉村」6月開幕。（圖／記者黃士原攝）

天婦羅 杉村

「天婦羅 杉村」是日本靜岡當地著名的高級餐廳，每天提供由新鮮食材炸製的天婦羅料理， 橘焱胡同集團董事長吳念忠有次考察時前往用餐，吃完後非常喜歡，因此想把它引進台灣，他的誠意也感動了杉村裕史社長，去年11月正式簽約，經過半年的籌備，台灣分店在6月開幕。

杉村採無菜單型態，因每日取得食材而有所不同，套餐以蟹肉芡蒸蛋、刺身（當季魚類）、和風沙拉開場，接著才是天婦羅料理登場，食材包括白蝦、綠竹筍、南非鮑魚、水果玉米、馬頭魚、生蠔、A5和牛、海膽與宜蘭香魚，海鮮肉品與蔬菜相互交替穿插，最後還有天丼來增加飽足感。為了維持食材的原始鮮味，杉村提供海藻鹽、特製咖哩鹽、自製天婦羅醬汁，以及檸檬來搭配。

▲元一天ぷら明星餐點海老天婦羅可分為三種型態。（圖／元一天ぷら提供）

天婦羅 元一

看好台灣高端餐飲未來發展，惠比壽餐飲繼「琥珀割烹」後，與連續14年獲日本東京米其林一星的「元吉天ぷら」合作，今年3月在台北市東區216巷內開設高檔天婦羅餐廳「元一天ぷら」，套餐價格每人6500元+10%。

元一的麵衣分區、分油溫，切成許多階段與部位分層調理，以細膩的方式炸出天婦羅料理。以明星餐點海老天婦羅為例，就分為三種型態，蝦頭以「炸蝦仙貝」薄衣酥炸，乾爽香酥不帶絲毫油氣；蝦身分為「薄炸海老」及「酥炸海老」，前者麵衣薄如蟬翼，一口咬下甘香酥脆，肉質柔滑，後者使用不帶筋性的麵衣，能緊緊包覆鮮蝦肉身，外殼酥脆、肉質紮實。

▲「海老炸蝦天婦羅」飯丸。（圖／記者黃士原攝）

京都御握丸

日本京都人氣名店「京都御握丸ONIMARU」今年6月登台，海外首店插旗台北中山區。店裡飯丸每日新鮮現做，提供超過20多種口味，種類可分為烤御握丸、經典三角飯丸以及什錦飯丸（無海苔）3大類，價格55元至155元。其中經典口味有「海老炸蝦天婦羅」、「炙燒豬肉玉子燒」、「炙燒紫蘇味噌鯖魚」，以及每日限量提供的「炙燒鰻魚佐生七味山椒」。

京都御握丸在日本已有11家分店，位於京都四条的河原町總店更是排隊名店，單店單月可賣出超過7萬5千顆飯丸。店家堅持使用日本廣島的優質米「越寶玉」、沖繩的海鹽、百年歷史的「小淺雅瑪珂」海苔，台灣分店同樣使用日本直送的米、海鹽、海苔。

▲日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛」插旗台灣。（圖／業者提供）

抱きしめ鯛

位於日本大阪的「抱きしめ鯛——鯛担麵專門店」2018年創立，主廚曾在米其林星級餐廳磨練，14年法式料理經驗也展現在拉麵中，招牌鯛担麵湯底使用愛媛縣宇和島的真鯛魚，以小火慢煮10小時熬成濃縮魚湯。今年9月插旗台灣，第一家分店落腳台北市延吉街。

鯛担麵（湯）碗裡除了季節蔬菜、魚子醬、低溫烹調叉燒、鯛魚刺身等豐富配料，還把擔擔麵中常用的芝麻，打成像泡沫般的細膩口感，使鯛魚濃郁的鮮味更加突出。同時使用辣味肉臊、5種香料與3種辣椒、經典法式醬汁來增添風味。價格320元起至380元。

▲筑前屋台灣首店插旗台北信義區。（圖／記者黃士原攝）

筑前屋

「筑前屋」2011年誕生於日本東京江戶川區，以復古輕鬆的小酌氛圍和各式美味豬肉料理聞名，深受當地消費者喜愛，至今全日本已有40家分店，台灣首店插旗台北信義區，11月中旬開幕。

筑前屋招牌餐點是豬肉串燒，供應豬五花、豬松坂、豬心、豬腸及豬舌等部位，另有雞肉、牛肉串燒，價格60元至130元，最便宜的是50元的銀杏、香菇及德式香腸。

筑前屋也供應福岡地方料理，像是加入腸類內臟的摩滋鍋、將豬肚豬心舒肥烹調製作的涼拌菜、豚骨濃湯搭配博多細麵的福岡炒拉麵等。此外，還有10多款前菜、20多款炸物，以及野菜沙拉、生魚片等品項。

▲網友喻為東京最強早午餐品牌「MERCER BRUNCH」登台，11月28日開幕。（圖／記者黃士原攝）

Mercer Brunch

被網友喻為東京最強早午餐品牌「MERCER BRUNCH」11月底登台，第一家店落腳台北民生社區，招牌法式吐司先浸泡過蛋汁，烤過後外層焦脆，但內層卻擁有柔軟綿密口感，不用淋醬就很好吃，許多台灣旅客吃過後就念念不忘。

MERCER BRUNCH早上8點到下午5點提供早午餐，菜單上有香煎鮭魚、紐約客牛排、伊比利法式戰斧豬排、嫩煎雞腿排等10款主食可選，每份都免費附上2片招牌布里歐法式吐司，價格550元起至1080元，加180元可升級套餐（沙拉+飲品）。招牌布里歐法式吐司也可單點，每份3片售價360元。

下午5點後的晚餐時段，MERCER BRUNCH則提供多元料理，包含沙拉、開胃菜、炸物及義大利麵，單價280元起至780元，包括有嫩煎干貝、香蒜牡蠣、水牛城炸雞、海鮮義大利麵，以及美國PRIME肋眼牛排。餐廳有低消規定，早午餐一般區每人700元，包廂1000元，晚餐時段一般區每人1000元，包廂1500元。

▲Ajimi 割烹味美「味美原創魚骨湯麵」。（圖／業者提供／就食論食攝）

Ajimi 割烹味美

日本福岡米其林一星日料「Ajimi 割烹味美」海外首家分店11月中旬插旗台北，餐廳堅守著福岡本的味道及風華，套餐共有12道料理，從冷到溫到熱，循序漸進，而且全程沒有使用米飯，主食就是素麵，每套售價5800元+10%。

人氣招牌鍋物「楊貴妃盅」，以甲魚、豬腳等食材熬煮8小時，帶來濃稠飽滿的膠質湯品，搭配總料理長親自挑選的日本陶土砂鍋，在秋冬格外有保溫效果；另一道招牌素麵「味美原創魚骨湯麵」，以鯛魚魚頭與魚骨熬煮，並加入味噌和胡椒增添風味，取代一般日料結尾時會出現的釜飯。