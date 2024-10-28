日本冬季4玩法！二世谷滑雪、住隱世奢華酒店　合掌村看夜間點燈

▲日本冬季有多種玩法，上圖為五箇山合掌村。（圖／Fine Day Club提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本冬季的純白雪景，靜謐而浪漫，而山道在豪雪後變成最佳滑雪場，又成為追求速度刺激的絕佳場所。頂級旅遊整合顧問Fine Day Club就精選出4種不同風格日本雪季行程，讓旅客能找到最適合自己的雪國玩法。

▲位於二世谷的麗思卡爾頓隱世精品度假酒店。

1. 至尊玩法：北海道二世谷極奢滑雪4日遊

北海道二世谷絕對是滑雪客心中的夢想滑雪地點，這裡的滑雪場以其世界知名的「粉雪」而聞名，就像在軟綿綿的「雲朵」上翱翔；在玩了一整天後，則可以入住全世界不到10間的麗思卡爾頓隱世精品度假酒店。

滑雪之餘，還透過中文導覽前往品味北海道特有的蒸餾酒，或在晚餐中享受當地葡萄酒搭配，體驗頂級雪國美食帶來的味覺饗宴。

▲也可體驗私人滑雪課程。

2. 新手玩法：北海道二世谷、留壽都、KIRORO私人滑雪課程

對於從未滑過雪的旅人來說，滑雪可能既刺激又有些許緊張感，北海道的「FUYU SKI」滑雪學校，就提供國語、台語、英語等多語言教學，無須擔心溝通問題就能享受滑雪樂趣。

▲北海道登別溫泉。

3. 放鬆玩法：北海道登別溫泉2日遊

當冬日的寒氣漸漸逼近，若想在雪國中尋得一片溫暖與放鬆，就一定要到登別溫泉走一趟。這裡被譽為日本百大名湯之一，擁有濃烈的硫磺氣息和壯觀的地熱白煙裊裊的幸福景觀，推薦入住老字號「登別格蘭溫泉旅館」，享受日本稀有的羅馬風格半圓頂浴池，在熱氣騰騰的溫泉中，感受身心的療癒與滋養。

▲五箇山合掌村夜間點燈。

4.夢幻玩法：童話點燈五箇山合掌村2日遊

冬季的合掌村屋頂被白雪覆蓋，宛如染上白色糖霜的薑餅屋般的夢幻風景，每年都吸引許多旅客造訪。推薦前往富山縣的五箇山合掌村住一晚，在合掌屋的茅草屋頂下，坐在圍爐邊享受暖意，聽著民宿主人分享當地故事與文化、品味在地佳餚。

五箇山的相倉合掌村與管沼合掌村將於明年（2025）舉辦點燈活動，相倉合掌村點燈時間為2月22日至23日，管沼合掌村則在1月25日至26日、2月1日至2日舉辦點燈活動。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）