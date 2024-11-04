送你去北海道！小樽冬天浪漫玩法　搭纜車看三大夜景、走歐風老街

▲小樽運河夜晚美景。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

北海道是台灣人冬天到日本玩最喜歡去的地方，擁有精緻氛圍的小樽，更是最受旅客喜愛的城市之一。以下推薦冬天玩小樽不可錯過的4大玩法，入住特色旅店，遊走在運河旁欣賞雪景，或搭乘纜車上山，俯瞰北海道三大夜景。

✈✈✈還在等什麼？你的日本之旅，就差這張機票！

1.小樽運河看雪景

提到北海道代表性的冬日景點，許多人首先想到的就是小樽運河，運河兩旁的舊倉庫屋頂被白雪覆蓋，人行道上也積上厚厚一層銀白糖霜，入夜後，在河岸點燈的襯托下更顯浪漫，是冬天到小樽必看風景。

▲▼被雪覆蓋的小樽堺町通商店街，像是走進童話場景。（圖／記者蔡玟君攝）

2.小樽堺町通商店街

來到小樽想要購物、品味美食，當然不能錯過「堺町通商店街」，帶有歷史感的古典歐風建築沿著道路兩側一路向遠方延伸，在雪後更顯浪漫，旅客可以在此盡情購買各種伴手禮，包括特色音樂盒、北一硝子，還有LeTAO甜點可以在此品嚐，拍照、美食、購物在此就能一次滿足。

✈✈✈現主時參加！日本任何一個角落任你遨遊！

▲▼天狗山纜車能俯瞰小樽，夜景更名列北海道三大夜景之一。（圖／記者蔡玟君攝）

3.天狗山纜車

天狗山名列北海道三大夜景之一，是小樽經典景點，在日劇《初戀》熱播後為這處經典景點掀起朝聖熱潮。從JR小樽站可搭乘巴士直達天狗山纜車站，從山下搭乘纜車至山頂只需要4分鐘時間，隨著視線緩緩攀升而上，旅客可以俯瞰小樽市風景，在冬天這裡更有滑雪場，也是許多滑雪愛好者冬天必去地點。

▲OMO5小樽by星野集團。（圖／記者蔡玟君攝）

4.入住OMO5 小樽by星野集團

星野集團旗下的「OMO5 小樽」於2022年開幕，飯店分為南、北兩館，共有92間客房，距離小樽運河步行僅約5分鐘，想前往堺町通商店街也只需要走路10分鐘就到，依據後面「5」的數字，代表在OMO5 小樽內設有CAFE、輕食早餐、周邊嚮導OMO Ranger導覽行程、周邊地圖、以及能提供旅客有趣體驗的公共空間。

✈✈✈還在等什麼？你的日本之旅，就差這張機票！

一樓大廳，可看到盡頭牆面上的周邊地圖，地圖上每天貼心寫上天氣氣溫，更詳細的附註旅遊書上都沒寫，而是由飯店嚮導親自挖掘的特色店家；由於小樽最知名的就是音樂盒，飯店除了設置音樂盒造型聖誕樹，更與小樽音樂堂合作，在大廳一隅陳列各種小巧精緻的造型音樂盒，讓房客能免費借回房間。

▲▼OMO5小樽南、北館客房設計風格不同。（圖／記者蔡玟君攝）

✈✈✈現主時參加！日本任何一個角落任你遨遊！

住宿方面，南、北館兩棟客房氛圍也大不相同。飯店人員表示，南館由於是歷史建築改建，必須配合挑高天花板硬體設計，因此客房呈現復古氛圍，房內色調也以深色木質色系為主，並設有浴缸；新建的北館客房則強調機能性，房內更加明亮，並設有小沙發與圓桌，整體氛圍更具現代感。



▲限時抽！星宇航空日本機票，快來參加ETtoday贈票活動。（圖／活動小組提供）



即日起至11月30日，參加ETtoday新聞雲APP贈票活動，就有機會贏得星宇航空日本不限航點來回機票乙張！星宇航空帶你直飛日本九大熱門城市：福岡、函館、熊本、名古屋、沖繩、大阪、東京、札幌、仙台，無論你想探索哪個城市，機票在手，說走就走！從東京的時尚潮流到札幌的雪國浪漫，從仙台的歷史古蹟到沖繩的熱帶風情，你的日本之旅，由你做主！

✈✈✈還在等什麼？你的日本之旅，就差這張機票！

【活動資訊】

●活動期間：即日起至2024/11/30 23:59

●得獎公布：2024年12月5日前於APP活動頁面公布得獎名單，將以電子郵件通知得獎者後續兌獎事宜。

●活動獎項：首獎 (2名)＿星宇航空日本不限航點單點來回機票乙張 (不含稅金及其他附加費用)

●活動辦法：

立即下載ETtoday新聞雲APP，登入會員參加活動開啟你的日本之旅！在APP活動頁面，回答：「如果能去日本旅行，您最想去哪裡呢？ 」，並完成東森購物會員綁定獲取抽獎資格。活動結束後將抽出兩位幸運得獎者，贈送乙張星宇航空日本不限航點單點來回機票！更棒的是，邀請朋友一起參加，還能提高你的中獎機率！心動不如行動，快揪親朋好友一起參加，越多人參加，中獎機會越大！

●注意事項：請詳閱活動網頁

✈✈✈現主時參加！日本任何一個角落任你遨遊！

