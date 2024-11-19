日本5輕奢滑雪度假村！霧冰平台俯瞰銀白世界　搭直升機賞洞爺湖

▲北海道星野TOMAMU度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

海外滑雪已經是台灣人冬季必排出國行程，尤其日本更是首選。旅遊電商Klook就精選5處日本輕奢滑雪度假村，出門就是雪場，還可以搭纜車前往山頂俯瞰銀白世界，小資族也有每晚不到3000元起的度假村選擇。

▲星野TOMAMU度假村出門就是滑雪場，讓旅客盡情體驗滑雪樂趣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲亦可以搭乘纜車前往山頂，俯瞰銀白世界。（圖／Hoshino Resorts Tomamu The Tower官網）

1. 北海道 星野集團 Tomamu the Tower

「星野集團 Tomamu the Tower」是許多滑雪愛好者心中的夢幻聖地，29條雪道不僅有著豐厚的北海道粉雪，各式地形也能滿足滑雪新手和高手的需求與樂趣，現在旅客透過於Klook預訂飯店，再享中文滑雪課程優惠。

此外，度假村內設有雲海平台等多個打卡熱點，搭乘纜車前往山頂，跟著山徑一路前行，就能欣賞如夢似幻的美景，冬季更開放能眺望樹梢冰晶的霧冰平台，以及11座冰屋組成的夢幻冰城。

▲▼留壽都威斯汀度假飯店。（圖／The Westin Rusutsu Resort 官網）

2. 北海道 留壽都威斯汀度假飯店

連續3年榮獲World Ski Awards日本最佳滑雪度假村的「留壽都威斯汀度假飯店」，其雪場橫跨3座山峰，提供高達37條的雪道。飯店也提供少見的直升機觀光體驗，不僅能從高空鳥瞰唯美的銀色世界，還能盡情捕捉被白雪覆蓋的洞爺湖與羊蹄山美景。

▲▼新富良野王子飯店。（圖／Shin Furano Prince Hotel 官網）

3. 北海道 新富良野王子飯店

座落於北海道富良野的「新富良野王子飯店」，28條雪道不僅各式地形應有盡有，其中未壓平的陡峭雪道更曾舉辦過僅次於奧運及世錦賽的「FIS高山滑雪世界盃」重要賽事。飯店內的「紫彩乃湯」提供地底湧出的天然溫泉，觸感溫潤柔順；房內大片景觀窗，讓旅客能輕鬆拍攝日本知名活火山十勝岳。

▲輕井澤王子大飯店東館。（圖／Karuizawa Prince Hotel East 官網）

4. 長野縣 輕井澤王子大飯店東館

「輕井澤王子大飯店東館」座落於東京近郊，搭乘新幹線1.5小時即能抵達，其雪場為初學者和中級者規劃了豐富多樣的地形；飯店環境清幽，旅客能邊泡澡邊欣賞白雪覆蓋的樹林，也能在度假村內隨手拍出唯美的森林系美照。此外，步行10分鐘就能至關東地區最大的購物中心「輕井澤王子購物廣場」，滑雪之餘也能滿足購物慾。

5. 新潟縣 苗場王子大飯店

同為日本連鎖王子飯店旗下的「苗場王子大飯店」，結合2座滑雪場，提供適合全家大小一起同樂的滑雪天地、充滿挑戰性的黑色高級雪道、各級玩家皆可嘗試的特技公園，另外還有2個湯屋，提供露天溫泉與桑拿，讓旅客在滑雪後放鬆身心，透過Klook預訂雙人房每晚甚至最低不到3千元。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）