桃園2市集2日快閃！3米耶誕老人、雪花音樂秀　米倉劇場看表演

▲台茂戶外公園將於21、22兩天舉辦假日耶誕市集。（圖／台茂購物中心提供）

記者彭懷玉／綜合報導

耶誕氣息濃厚，桃園台茂購物中心從耶誕到跨年，有裝置展、雪花音樂秀、市集和音樂會；桃園市區的「米倉劇場」將於12月21日至22日對外開放，演繹一場融合藝文展演、市集互動及創意體驗。

▲台茂B2裝置8米高耶誕樹，3米高耶誕老公公攀爬在3樓的欄杆上，十分搶眼。（圖／台茂購物中心提供）

台茂購物中心

即日起至明年1月1日，台茂購物中心以耶誕裝置展、雪花音樂秀、耶誕彩繪、音樂會吸客；台茂公園有耶誕市集、元旦人氣卡通鯊魚寶寶見面及街頭藝人表演等，加上滿千送百及購物就有機會獲得iPhone 16活動。

台茂歡慶成立25周年以及耶誕節，室內B2有8米高耶誕樹，還有3米高耶誕老公公攀爬在3樓的欄杆上。B2還有超過130坪的誠品禮物節市集，活動則到明年1月2日。

▲▼台茂耶誕市集有超過30家攤位，買得到大阪燒、地瓜球等各式料理。（圖／台茂購物中心提供）



走到戶外公園，21、22兩天舉辦耶誕市集，有超過30家攤位，囊括日式大阪燒、日式鯛魚燒、草莓大福；台式蘿蔔糕、鹹酥雞、蔥油餅、烤鴨、炭烤堡三星蔥餅；西式牛排及墨西哥捲等，美食、飲品，以及手作飾品、水晶手作等文創攤位，市集從下午3點開始，21日到晚上8點30分，22日則在晚上7點30分結束。

▲米倉劇場21、22日舉辦一年一度開放日活動，有16家攤位進駐市集。（圖／桃園市文化局提供）



米倉劇場開放日

位於桃園區市中心的米倉劇場，將於12月21、22日舉辦一年一度的開放日活動，包含老城區導覽、禾新計畫演出、遊走式演出、手作燈籠工作坊、市集短演出、講座分享等藝文展演，讓原為日治時期儲藏米穀的倉庫，華麗轉身為表演藝術創作基地。

▲現場不只有許多餐飲、手作攤位進駐，還將結合花式調酒表演、魔術秀及音樂演出。（圖／桃園市文化局提供）



人氣市集活動也少不了，現場不只有16家餐飲、手作攤位進駐，還將結合花式調酒表演、魔術秀及音樂演出，為觀眾帶來視覺與味覺的雙重享受。民眾打卡和在市集消費，即能兌換專屬的限量小禮。