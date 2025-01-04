▲位於新潟縣西蒲原郡彌彥村的彌彥神社鳥居。（圖／PEKO の Simple Life提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

日本新潟縣的「彌彥神社」（やひこじんじゃ）被譽為全日本最靈驗的結緣神社。起源可追溯到公元前657年，每年吸引無數旅人慕名而來，為愛情祈願、購買戀愛御守，神社裡也有可愛的鹿群，拜訪完神社還可以搭纜車上彌彥山頂享受絕美雪國景色！



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▲彌彥神社介紹。



▲▼前往正殿的路上有各種日式建築。



▲沒去奈良也能在新潟的彌彥神社跟鹿互動。

▲▼水槽、手水舎（てみずや）。



彌彥神社亮點

這座神社供奉天孫「天香山命」，以「二禮四拍手一禮」的獨特參拜方式聞名。此外，春有彼岸櫻與八重櫻、秋賞紅葉美景，四季風景各異讓遊客流連忘返。更特別的是，神社內的鹿群也成為亮點，讓遊客不必前往奈良也能與鹿親密互動。

▲走一段路抵達彌彥神社正殿。



▲祈願繪馬奉納所。



▲▼有許多繪馬及御守可購買，並將繪馬掛上。



心願的寄託

參拜「彌彥神社」時，除了購買戀愛御守外，別忘了在「繪馬」上寫下自己的心願，這些寫滿心聲的木牌懸掛在神社內，祈求願望實現。此外，參拜時的香油錢投擲也別具一番講究，據說「5日圓」的日文發音與「緣」相似，象徵著招來良緣，吸引眾多人投入這個美好祝福的儀式。

▲參拜後可搭乘專車前往彌彥山纜車山麓站。

▲免費接駁巴士。



▲彌彥索道山麓站。



▲纜車車票，大人1400日圓（約新台幣298元），小孩700日圓（約新台幣149元）。



▲想登上彌彥山除了纜車，也可透過登山道、觀光道路等方式。



▲搭乘纜車只需5分鐘即可抵達彌彥山頂。



彌彥山纜車

除了體驗獨特的神社文化，遊客還可搭乘「彌彥山纜車」登上標高634公尺的彌彥山，從山頂的「彌彥山上公園」俯瞰越後平原、佐渡島及日本海的壯闊景色。纜車僅需5分鐘即可抵達山頂，途中可盡覽雪國美景，冬季更是銀白世界的夢幻體驗。山上還設有觀景台，讓人一覽無遺，成為新潟之行的必遊亮點。

▲彌彥山頂公園。

▲彌彥山位於新潟縣的彌彥村和長岡市的邊界，與英彥山、雪彥山並稱日本三彥山。

▲從山頂遠眺能看到日本海，還能看到越後平原和燕三條。



無論是為愛情祈福，還是感受自然的懷抱，彌彥神社都為旅人提供了豐富的體驗。從與鹿群的互動、參拜神社到搭乘纜車一覽雪國美景，這場雪國之旅可說是視覺、心靈與文化的多重饗宴，絕對不容錯過。想要探索更多關於新潟的美景與體驗，彌彥神社無疑是首選之地，讓每一位旅人都能擁抱一段專屬的浪漫記憶。

彌彥神社（やひこじんじゃ）

地址：2887-2 Yahiko, Nishikambara District, Niigata 959-0323日本

營業時間：08：30至16：30

參拜費用：免費

交通方式：搭乘JR到彌彥站，徒步15分即可抵達

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