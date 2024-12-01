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高雄「MOON月鯉灣咖啡館」停業！老闆：年後重啟　一樣看得到海

▲Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店。（圖／翻攝自Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店）

▲Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店配合鼓山魚市場停業，農曆年後會再重啟。（圖／翻攝自Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店

記者彭懷玉／台北報導

高雄鼓山魚市場旁，「MOON月鯉灣咖啡館」昨夜（30日）發文，「接到場地方來電，明天開始全場斷水斷電，拆除後方草皮，Moon需要配合停業，直至農曆年後，才能重新開幕了。」業者證實，會另覓他方重新開業，透露位置就在旁邊，一樣看得到海，餐點會增加甜點和炸物。

▲Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店。（圖／翻攝自Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店）

▲「MOON月鯉灣咖啡館」停業，原因是需配合場租方。（圖／翻攝自Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店）

有「全台最美魚市場」之稱的高雄鼓山魚市場，在2022年10月風光開幕，卻因成效不如預期，9月1日起暫停營業，轉由漢來國際物業公司接手。其中一間承租方「MOON月鯉灣咖啡館」對此感性發文，「雖然早知道這天，也做了預備方案，但這天的到來，還是徹底打擊了我們。希望農曆年後，將有更好的Moon月鯉灣呈現給大家，也希望大家能繼續支持。」對此，網友打氣留言「加油」、「期待回歸」。

▲Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店。（圖／翻攝自Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店）

▲業者2023年7月落腳於高雄鼓山魚市場旁，提供氣泡飲、咖啡等餐點。（圖／翻攝自Moon月鯉灣景觀咖啡廳-鼓山店）

業者許先生透露，鼓山魚市場換廠商重新整頓，未來外面草皮不能做生意，因此需另找其他地方繼續開業。業者表示，「MOON月鯉灣咖啡館」預計在明年二月重啟，位置離魚市場不遠，一樣看得到海，餐點部分，會增加甜點和炸物等新品項，也會有室內和戶外用餐空間，請民眾期待轉變後的2.0版本。

「MOON月鯉灣咖啡館」創始店位於澎湖七美月鯉灣沙灘，二店在2023年7月落腳高雄鼓山魚市場旁，屬於森林系露營車風格，提供氣泡飲、咖啡、生啤酒、冰沙、調酒及輕食等。不過，未來想前往喝飲料、看夕陽、夜景的民眾，要等到農曆年之後了。

關鍵字： 高雄旅遊 高雄美食 MOON月鯉灣咖啡館 咖啡小館 停業 高雄鼓山魚市場

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