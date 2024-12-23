ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

花蓮隱藏版「家庭式」小餐館好溫馨！60元就能品嚐超道地沖繩飯糰

▲▼60元平價沖繩飯糰，隱藏花蓮居家料理。（圖／捲捲頭品味生活提供）

▲充滿日式風格的外觀。（圖／《捲捲頭品味生活》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者黃鄒承恩／綜合報導

品嚐日常裡的小美好！花蓮這間「幸福小煮日式居家料理」就是這麼一家簡單樸實的小店，隱身於美崙的中美路上，主打道地的沖繩料理，加上超強CP值，因此成為許多饕客心中必吃的一站。先來看看這間由「小家庭」所經營的溫馨餐廳，究竟有哪些魅力呢？

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼60元平價沖繩飯糰，隱藏花蓮居家料理。（圖／捲捲頭品味生活提供）

▲人行道上頗有味道的木窗招牌，放上店家的主打菜單。

▲▼60元平價沖繩飯糰，隱藏花蓮居家料理。（圖／捲捲頭品味生活提供）

▲走進店內不時見日式元素。

▲▼60元平價沖繩飯糰，隱藏花蓮居家料理。（圖／捲捲頭品味生活提供）

▲多樣式的菜單，重點是價位也很佛心！

沖繩飯糰是招牌料理
從經典的豬肉玉子口味，到充滿創意的炸蝦豬肉玉子、起司豬排等；不僅口味道地，價格也是有夠親民，用銅板價就能品嚐如同沖繩家常料理般的溫暖。

▲▼60元平價沖繩飯糰，隱藏花蓮居家料理。（圖／捲捲頭品味生活提供）

▲「起司豬排豬肉玉子」85 元。

▲▼60元平價沖繩飯糰，隱藏花蓮居家料理。（圖／捲捲頭品味生活提供）

▲「炸蝦豬肉玉子」85元。

▲▼60元平價沖繩飯糰，隱藏花蓮居家料理。（圖／捲捲頭品味生活提供）

▲「豬肉玉子」60 元。

醬燒雞腿丼飯
除了飯糰，醬燒雞腿丼飯也是招牌之一！這道料理使用了一整支雞腿，外皮刷上特製醬料口感香脆、層次豐富。但是看看價格，卻只賣100元，難怪能成為不少回頭客的最愛。此外，餐廳也提供了多款定食，無論是單點或者搭配套餐都有，選擇豐富。

▲▼60元平價沖繩飯糰，隱藏花蓮居家料理。（圖／捲捲頭品味生活提供）

▲雞腿非常大且厚實。

▲▼60元平價沖繩飯糰，隱藏花蓮居家料理。（圖／捲捲頭品味生活提供）

▲最大塊的連湯匙都裝不下。

▲▼60元平價沖繩飯糰，隱藏花蓮居家料理。（圖／捲捲頭品味生活提供）

▲「壽喜牛肉定食」170 元。

溫馨氛圍讓人有回到家的感覺
媽媽負責前台、爸爸在廚房，小朋友則是自顧自的在小黑板上畫畫，讓人感受到濃厚的家庭氛圍。這家日式居家料理店，無論是餐點選擇或價格，都展現出家庭式餐廳的溫暖以及滿滿的日式風格，是花蓮市區難得的隱藏版居家美食。如果你想找一間物美價廉又充滿溫馨家庭氛圍的日式餐廳，幸福小煮無疑是你最佳的選擇！

▲▼60元平價沖繩飯糰，隱藏花蓮居家料理。（圖／捲捲頭品味生活提供）

▲綜合果汁一壺60元，水果茶一壺只要30元。

▲▼60元平價沖繩飯糰，隱藏花蓮居家料理。（圖／捲捲頭品味生活提供）

▲30元的水果茶使用茶包，裡面還放了切片檸檬。

幸福小煮日式居家料理

地址：花蓮縣花蓮市中美路293之2號
電話：0938－217551
營業時間：11：30－14：00、17：00－21：00 （周日、一公休）

*部落客《捲捲頭／品味生活》現有經營：部落格粉絲團

【你可能也想看】

►林東芳搬新家！老饕必點半筋半肉牛肉麵、加「辣牛油」最涮嘴
►宜蘭巷弄藏CP值寶藏店！靠冰淇淋走紅的咖啡廳　價格也超親民
►曾獲米其林指南推薦！北醫商圈隱藏美食　「斤餅＋牛肉麵」是經典

關鍵字： 幸福小煮日式居家料理 花蓮美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 捲捲頭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

推薦閱讀

蘆洲百元日料超驚豔！明太子烤餅口感濃郁　隱身小巷不小心就錯過

蘆洲百元日料超驚豔！明太子烤餅口感濃郁　隱身小巷不小心就錯過

逛迷你版龍貓隧道！隱身都市的綠洲　網友大推是「高雄桃花源」

逛迷你版龍貓隧道！隱身都市的綠洲　網友大推是「高雄桃花源」

躲秘境泡湯用餐、享受野炊樂趣！宜蘭「芃芃野溪溫泉」秋冬季限定

躲秘境泡湯用餐、享受野炊樂趣！宜蘭「芃芃野溪溫泉」秋冬季限定

特搜台東鹿野3處究極私房景點！黑色神社鳥居、直擊會長鬍鬚的土地公

特搜台東鹿野3處究極私房景點！黑色神社鳥居、直擊會長鬍鬚的土地公

5家冬季限定草莓蛋糕懶人包

5家冬季限定草莓蛋糕懶人包

金色三麥高雄夢時代店明天試營運

金色三麥高雄夢時代店明天試營運

北投最新單車道開放！騎到關渡平原

北投最新單車道開放！騎到關渡平原

60元道地沖繩飯糰！花蓮隱藏居家料理

60元道地沖繩飯糰！花蓮隱藏居家料理

台中「大坑九號夜市」12／25試營

台中「大坑九號夜市」12／25試營

Sunny Buffet搶先公布明年度壽星優惠

Sunny Buffet搶先公布明年度壽星優惠

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

父母掀「花掉給孩子遺產去旅行」熱潮

再睡5分鐘聖誕節搶喝全品項買1送1

台中「大坑九號夜市」12／25試營

COMEBUY限時3天買1送1！

北投最新單車道開放！騎到關渡平原

台灣第一名！2024最繁忙國際航線出爐

前鼎泰豐師父！滿滿湯汁感還原度超高

南投4萬坪農場「免費入園」剩5天

台中新社下雪了！唯美白雪木隧道盛開

五桐號買1送1限時開喝！

熱門行程

新北耶誕城四大燈區獨特風采超吸睛

2024新北歡樂耶誕城 11/15(五)魔幻登場，邀請大家一同沉浸魔幻浪漫氛圍及欣賞璀璨絢麗燈飾！

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

5家冬季限定草莓蛋糕懶人包

金色三麥高雄夢時代店明天試營運

北投最新單車道開放！騎到關渡平原

60元道地沖繩飯糰！花蓮隱藏居家料理

台中「大坑九號夜市」12／25試營

Sunny Buffet搶先公布明年度壽星優惠

再睡5分鐘聖誕節搶喝全品項買1送1

閃耀新北1314跨河煙火　演唱會交通攻略一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366