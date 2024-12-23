花蓮隱藏版「家庭式」小餐館好溫馨！60元就能品嚐超道地沖繩飯糰

▲充滿日式風格的外觀。（圖／《捲捲頭品味生活》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）



實習記者黃鄒承恩／綜合報導

品嚐日常裡的小美好！花蓮這間「幸福小煮日式居家料理」就是這麼一家簡單樸實的小店，隱身於美崙的中美路上，主打道地的沖繩料理，加上超強CP值，因此成為許多饕客心中必吃的一站。先來看看這間由「小家庭」所經營的溫馨餐廳，究竟有哪些魅力呢？

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▲人行道上頗有味道的木窗招牌，放上店家的主打菜單。



▲走進店內不時見日式元素。



▲多樣式的菜單，重點是價位也很佛心！

沖繩飯糰是招牌料理

從經典的豬肉玉子口味，到充滿創意的炸蝦豬肉玉子、起司豬排等；不僅口味道地，價格也是有夠親民，用銅板價就能品嚐如同沖繩家常料理般的溫暖。

▲「起司豬排豬肉玉子」85 元。



▲「炸蝦豬肉玉子」85元。



▲「豬肉玉子」60 元。



醬燒雞腿丼飯

除了飯糰，醬燒雞腿丼飯也是招牌之一！這道料理使用了一整支雞腿，外皮刷上特製醬料口感香脆、層次豐富。但是看看價格，卻只賣100元，難怪能成為不少回頭客的最愛。此外，餐廳也提供了多款定食，無論是單點或者搭配套餐都有，選擇豐富。

▲雞腿非常大且厚實。



▲最大塊的連湯匙都裝不下。



▲「壽喜牛肉定食」170 元。

溫馨氛圍讓人有回到家的感覺

媽媽負責前台、爸爸在廚房，小朋友則是自顧自的在小黑板上畫畫，讓人感受到濃厚的家庭氛圍。這家日式居家料理店，無論是餐點選擇或價格，都展現出家庭式餐廳的溫暖以及滿滿的日式風格，是花蓮市區難得的隱藏版居家美食。如果你想找一間物美價廉又充滿溫馨家庭氛圍的日式餐廳，幸福小煮無疑是你最佳的選擇！

▲綜合果汁一壺60元，水果茶一壺只要30元。

▲30元的水果茶使用茶包，裡面還放了切片檸檬。

幸福小煮日式居家料理

地址：花蓮縣花蓮市中美路293之2號

電話：0938－217551

營業時間：11：30－14：00、17：00－21：00 （周日、一公休）

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