淡水迎最早跨年煙火！2飯店「單日玩法」一次看　私房平台賞花火

▲淡水「閃耀新北 1314 跨河煙火」將在12月31日在20點25分施放。（模擬圖／新北市政府提供）

記者彭懷玉／台北報導

全台最早跨年煙火在淡水！「閃耀新北 1314 跨河煙火」將在12月31日的晚間8點25分施放，長度維持在13分14秒，今年煙火總發數超過3萬發，為歷年最多，還重磅邀請Super Junior擔任壓軸。鄰近飯店表示，31日住房率已破9成，訂不到房間的民眾可考慮一日遊專案。

▲「閃耀新北 1314 跨河煙火」是全台唯一的「跨河盛宴」，將施放超過3萬發煙火。（模擬圖／新北市政府提供）

新北市政府表示，「閃耀新北 1314 跨河煙火」是全台唯一的「跨河盛宴」，將施放超過3萬發煙火，其中，煙火施放前的倒數30秒，結合淡江大橋光雕秀，燈光快速轉換與色系變化增加期待感。

更令人期待的是，在煙火施放後，漁人碼頭主活動區將有韓流帝王SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）獨家在新北獻唱。下午4點開始，由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵搭檔主持，迎來金曲歌王歌后許富凱、孫淑媚、男團U:NUS、人氣樂團宇宙人、板凳樂團、情歌唱將陳勢安、范逸臣、音樂甜心卓文萱、梁舒涵及OPEN!家族、排灣族饒舌歌手葛西瓦等卡司輪番上陣。

12月31日下午3點起，於淡水海關碼頭、漁人碼頭以及八里左岸（新北市永續環境教育中心前、新北市立十三行博物館），分別規劃有古蹟舞台、星光舞台、躍動舞台、閃閃市集、永續舞台Recircus、鯨背沙丘等主題區，安排歌手演出、馬戲表演、親子互動、美食胖卡、體驗市集等。

▲淡水福容七彩燈光外觀。（圖／淡水福容大飯店提供）

鄰近的飯店早已規劃跨年一系列住房方案，淡水福容飯店推出雙人一泊二食住房專案，18,950元起加贈一名兒童免費，不用出房門，在陽台就能看到煙花在眼前綻放，住房預訂率已達9成；沒訂到客房的民眾，可以預訂跨年自助百匯吃到飽，每人1,680元+10%，就能進入3樓觀景平台欣賞煙火。

▲▼淡水福容佈置上聖誕心願車站；跨河煙火雙人一日遊席可在煙火第一排。（圖／淡水福容大飯店提供）

或選擇跨河煙火雙人一日遊席，2,599元可享第一排視野，觀賞絢麗的煙火，也可以使用海景健身房、溫泉大眾池、戶外高空泳池等飯店設施。比照往年，只要31日當天在阿基師觀海茶樓及田園西餐廳自助百匯用餐，憑當日消費發票，即可免費進入2樓平台欣賞煙火，不用人擠人，可以優雅姿態盡收絢麗花火魅力。

▲將捷金鬱金香飯店跨年夜房況已近全滿。（圖／將捷金鬱金香飯店）

另外，將捷金鬱金香酒店今年也有推出跨年住房專案，業者透露，目前跨年夜房況已近全滿，「跟往年相比銷售速度有比較快」 。業者表示，酒店今年有擴大舉辦「跨年迎新 White Party」，成人一位900元含飲品兩杯、小食乙份，目前確定參與人數已逾300人次，因有韓團在淡水演出，漁人碼頭活動結束後，估計大家會有續攤需求，預計參加人次可達500-600人。

▲今年「閃耀新北1314跨河煙火」活動，將成為全台跨年焦點之一。（圖／將捷金鬱金香飯店提供，攝影 許釗滂）