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「漢來日月行館」11／1試營運！買1泊2食送台北或高雄住宿券

▲台北漢來大飯店,高雄漢來大飯店三麗鷗主題房,漢來日月行館精緻湖景客房。（圖／漢來飯店事業群提供）

▲漢來日月行館精緻湖景客房。（圖／漢來飯店事業群提供）

記者彭懷玉／台北報導

敲碗許久，「漢來日月行館」終於確定在11月1日起試營運，並自此之後開放旅客入住。同時，業者也首次聯同「高雄漢來大飯店」、「台北漢來大飯店」三家一起參加11月1日起開跑的台北國際旅展，殺出買「漢來日月行館」一泊二食，送台北漢來大飯店或高雄漢來大飯店一晚的優惠。

▲漢來日月行館興建中，攝於2024.9.11。（圖／記者彭懷玉攝）

▲漢來日月行館將於11月1日起試營運，資料照攝於9月中旬。（圖／記者彭懷玉攝）

繼拓點台北南港之後，漢來集團首次跨足日月潭高端度假飯店市場，不過「漢來日月行館」開幕日一延再延，也讓人備感期待，如今業者親口證實，將於11月1日起試營運，恰巧與台北國際旅展同一天，業者也會來參加這4天旅展，同步宣傳3館的特色。

▲台北漢來大飯店,高雄漢來大飯店三麗鷗主題房,漢來日月行館精緻湖景客房。（圖／漢來飯店事業群提供）

▲台北漢來大飯店。（圖／漢來飯店事業群提供）

「漢來日月行館」房價是許多人討論話題，一泊二食要價破3萬元，比涵碧樓、日月潭雲品更昂貴，屆時將成為日月潭最高價的溫泉度假飯店。新開幕飯店也引來眾多人詢問，業者透露，雖說沒有統計過數量，但不管是電話或來信，詢問度都非常踴躍。

針對旅展優惠，業者指出，入住一晚日月行館湖景客房，含兩客早、晚餐，一泊二食原價33,264元，旅展優惠28,800元（約87折），再贈台北館精緻客房或高雄市景精緻客房住宿券。

▲台北漢來大飯店,高雄漢來大飯店三麗鷗主題房,漢來日月行館精緻湖景客房。（圖／漢來飯店事業群提供）

▲高雄漢來大飯店三麗鷗主題房。（圖／漢來飯店事業群提供）

而台北漢來大飯店則祭出平日標準客房3,988元，下殺25折；高雄漢來則有三麗鷗主題市景雙人房41折，5,988元就能住。

「漢來日月行館」坐落於涵碧半島制高點湖畔，客房內提供Dyson吹風機、法國精品音響Devialet、Samsung QLED電視及Nespresso Zenius膠囊咖啡機，衛浴空間規劃乾溼分離設計與免治馬桶。每間更配備專屬陽台與溫泉池，免踏出房門，就能房體驗日月潭270度湖景魅力，獨享日月潭的日夜晨昏景致。

▲華泰瑞舍_豐盛客房,游泳池,華泰瑞苑_山風套房,華泰瑞苑_經典客房。（圖／華泰⼤飯店集團提供）

▲華泰瑞苑山風套房。（圖／華泰⼤飯店集團提供）
另外，平時很少推優惠的華泰大飯店集團，今（25日）起至11月11日推出2024線上旅展，3,899元起就能公寓式酒店「華泰瑞舍」豐盛客房，一應俱全的廚具及陽台洗烘脫設備，感受舒適的台北旅宿生活；位於台北東區SOGO忠孝館後方的HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，精采客房住宿券含兩客早餐只要7,399元，以上兩館適用日自11月1日起至2025年10月31日止，平假日皆可使用，周六需加價800元，特殊日期需另加價。

▲華泰瑞舍_豐盛客房,游泳池,華泰瑞苑_山風套房,華泰瑞苑_經典客房。（圖／華泰⼤飯店集團提供）

▲3,899元起就能入住公寓式酒店「華泰瑞舍」豐盛客房。（圖／華泰大飯店集團提供）

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