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南港飯店爐烤牛排吃到飽「千元有找」　12／23起連推1個月

▲台北六福萬怡酒店7樓The Lounge大廳酒吧推牛排吃到飽。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲台北六福萬怡酒店7樓The Lounge大廳酒吧推牛排吃到飽。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

肉食主義者看過來，台北市南港區的六福萬怡酒店也有牛排吃到飽，12月23日起連推1個月，午餐時段每人899元，晚餐每人1099元。

台北六福萬怡酒店大廳酒吧這次推出的「肉食慶典」活動，從12月23日起至1月27日，使用美國42個月齡以下的Prime等級牛肉，以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味，用爐烤方式鎖住肉汁，口感軟嫩中帶有嚼勁，用餐客人可再佐以芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

除了爐烤美國牛無限吃，套餐內容還包含歐式麵包、鮮蔬沙拉、主廚湯品、咖啡與熱茶，都可以無限享用，午餐時段每人899元；晚餐每人1099元，再享葡萄酒喝到飽。

▲君品酒店每月的11日都有牛排吃到飽活動。（圖／君品提供）

另外，君品酒店館內「茶苑」每月的11日都有「肉食狂歡節」活動，單人餐價1111元+10%，可在用餐時段內，無限享用10盎司頂級牛排、手工麵包、花園沙拉、主廚例湯、甜點及飲品。兩人同行的顧客，還可享受1999元+10%的雙人優惠，相當於每人僅需1000元+10%。
 

關鍵字： 美食雲 牛排吃到飽 爐烤美牛 爐烤美國牛

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