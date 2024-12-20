1顆200元！台中如邑堂聯名江振誠　新推「法式國王太陽餅」

▲台中如邑堂聯名江振誠新推「法式國王太陽餅」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台中太陽餅名店「如邑堂餅家」在創立十周年之際，攜手國際名廚江振誠，推出全新跨界聯名新品「法式國王太陽餅」，重新詮釋大家熟悉的糕餅，每盒6入售價1199元。

如邑堂餅家創立於2015年，其太陽餅堅持手工揉製麵糰，120層酥香外皮包覆Q軟的麥芽糖，多次獲得台灣太陽餅相關比賽冠軍。在創立十周年之際，攜手國際名廚江振誠合作，將台中名產太陽餅與法國國王派融合，推出全新商品「法式國王太陽餅」。

▲江振誠表示，新商品創作初衷是「如何讓太陽餅更深刻地進入台灣人的心中」，他把國王派、太陽餅共有的千層酥皮特色融合。（圖／記者黃士原攝）

江振誠表示，新商品創作初衷是「如何讓太陽餅更深刻地進入台灣人的心中」，他把國王派、太陽餅共有的千層酥皮特色融合，並把麥芽糖內餡換成國王派經典的杏仁奶油餡，食材選用美國杏仁粉、法國頂級奶油與香草籽醬，讓整體口感酥鬆不膩，並保留滑順濃郁的質感，最後，更以白橡木波本桶的熟成巴貝多蘭姆酒為餡料點綴。

▲台中如邑堂聯名江振誠新推「法式國王太陽餅」。（圖／記者黃士原攝）

江振誠也分享了4種品味法式國王太陽餅的方法。前2種是搭配拿鐵咖啡與熱豆漿，第3種則是可以在上面塗抹花生醬，而第4種則是用春捲皮捲起來享用，讓人聯想到花生捲冰淇淋或大餅包小餅的感覺。他還提到，這款餅的風味層次豐富，應該還有更多創意的搭配方式可以嘗試。

如邑堂新推出的法式國王太陽餅，邀請知名設計師馮宇領軍IF OFFICE團隊，並攜手新生代插畫家陳景容，共同參與禮盒設計創作，每盒6入裝，售價1199元，上市初期特價1099元，之後就會恢復原本價格。

▲KANG Artisan Bakery以酥皮類麵包為主軸。（圖／記者黃士原攝）

另外，前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚離開飯店後，由他自行開設的烘焙坊「KANG Artisan Bakery」，已於12月初開幕，店裡主要供應可頌、丹麥捲、司康等品項，國王派也同步開放預購中，12月26日前消費滿300元送1袋皇冠麵包。

KANG Artisan Bakery以酥皮類麵包為主軸，其中光是可頌和丹麥捲的口味，就有原味奶油、香脆杏仁、開心巧克、豚艾曼達、古法可鬆、金沙芋泥等多種選擇；另有酥香鬆軟的司康、質樸美味的鹽花奶油捲、柔軟細緻的湯種吐司，以及甜香酥脆的空氣千層等，售價55元起。