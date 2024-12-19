北市「12花季日期出爐」搭車就到！茶花展、夜櫻季1月開跑

▲北投社三層崎花海。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

北市府公布「花IN台北」12花季活動期程，從台北茶花展1/10開先鋒，接著由陽明山花季、樂活夜櫻季1/24起接棒，3月起，大安森林公園台北杜鵑花季開跑，一直到11月菊展做結尾，喜歡賞花的民眾，搭捷運、公車、纜車能就近賞花。

▲內湖「樂活夜櫻季」。（資料照／記者彭懷玉攝）

2025花IN台北「五感繽紛，花漾台北」一次公布各大花卉展期，從第一波台北茶花展1/10-1/19開先鋒；北投三層崎花海1/17-3/31；逾一甲子歷史的陽明山花季1/24至3/16登場；夜間點燈的「樂活夜櫻季」1/24-3/2；貓空「樟樹步道花海」1/18-2/9率先迎來魯冰花季，後續還有波斯菊和百日草綻放。

▲士林官邸鬱金香展。（資料照／記者彭懷玉攝）

超過10萬株來自荷蘭及日本的「士林官邸鬱金香展」2/13-2/23；大安森林公園「杜鵑花季」3/1-3/31；「台北玫瑰展」3/14-4/13；「竹子湖海芋季及繡球花季」分別從3月和5月下旬開鑼。台北河濱花海從1月開跑的古亭河濱公園，一直到10月中旬的大佳河濱，11月起輪到中正河濱公園，最後，由「士林官邸菊展」11/28-12/14壓軸，為2025年花季畫下句點。

▲▼北市府公布「2025花IN台北」12花季活動期程和捷運賞花地圖，點圖可放大。（圖／公園處提供）



同時，台北捷運賞花地圖也首度曝光，一共有8條捷運賞花路線，讓旅客按圖索驥，近距離捕捉北市各種植物的美妙姿態。今年還規劃了「探花集章之旅」電子集章抽獎活動，只需掃描活動QR code，即可蒐集到限定花季電子章，凡集滿任3、6、9或12枚花季電子章，有機會抽中「花IN台北」專屬限量紀念品、SPA等級足浴禮盒、Aesop禮盒、Sony或Apple無線耳機、高級飯店住宿券，甚至是最新款iPhone手機。