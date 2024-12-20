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50款品項吃到飽！原燒首家設有自助吧在台中　開幕首2天訂位滿

▲50款品項吃到飽！原燒首家設有自助吧分店在台中。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

王品集團「Oh my!原燒」也有自助吧吃到飽！即將於12月23日開幕的「台中西屯家樂福店」將首度增設自助吧，超過50款品項無限供應，明年1月5日前，台中人還可享兩人用餐享85折、4人用餐享75折優惠。

「Oh my!原燒」是王品集團旗下燒肉品牌，主要提供單人、雙人套餐，餐價698元起至2598元，另有各式單點菜色。不過即將於12月23日開幕的「台中西屯家樂福店」，將首度增設日式自助吧，沙拉、點心以及各式烤肉食材都能無限享用。

▲原燒和牛聖誕三重奏。（圖／王品提供）

▲原燒和牛聖誕三重奏。（圖／王品提供）

慶祝開幕，即日起至明年1月5日，台中人到西屯家樂福店用餐並出示證件（身分證、健保卡、學生證或公司名片），兩人同行可享85折，4人打75折。王品表示，目前開幕首2日的訂位已滿，想嚐鮮的鄉親們趕緊手刀訂位。

此外，即日起至明年1月1日，「Oh my!原燒」全台門市推出期間限定和牛聖誕三重奏，能吃到日本霜降和牛、澳洲和牛雪花、伊比利豬梅花，優惠加購價499元。

▲個人燒肉品牌「燒肉Smile」進駐新光三越桃園站前店。（圖／築間提供）

另外，築間餐飲集團看好桃園人口成長、消費潛力，旗下個人燒肉品牌「燒肉Smile」進駐新光三越桃園站前店，12月22日開幕，當日起至12月28日在店內用餐即可參加刮刮樂活動，有機會獲A5和牛、伊比利豚肉、特上選牛舌、牛肋間條、板腱牛等超過200個獎項。

迎接年底聚餐旺季，即日起至2025年1月1日，築間餐飲集團旗下任一品牌單筆消費滿1200元，會員即可領取活動刮刮卡1張，集滿相對應句子，有機會獲得萬元好禮，更有機會獲得東京雙人來回機票。

關鍵字： 美食雲 王品 原燒 自助吧 吃到飽

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