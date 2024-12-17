「可不可X玩具總動員」聯名開箱！10款超Q杯身+6大周邊一次看

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「可不可熟成紅茶」與迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》聯名，推出10款超可愛限定杯身、4款杯膜，還有一系列周邊，包括公仔杯、飲料提袋等，以及只送不賣的玩具總動員菜單店卡、滿額贈的玩具總動員系列別針盲包，12月19日起正式開跑。

▲「可不可X玩具總動員」聯名開箱。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼大杯杯身一共有8款搭配4款限定杯膜。

「可不可X玩具總動員」以日系昭和年代的星際宇宙派對作為主題，推出10款限定杯身，包括2款中杯的綜合版，以及8款大杯，有卡蹦公爵、巴斯光年、胡迪、熊抱哥、三眼怪、火腿豬+抱抱龍、蛋頭先生與蛋頭太太、彈簧狗，加碼還有4款杯膜，看得到人氣角色搭配浩瀚無垠的宇宙背景，12月19日於全門市上市，只要購買飲品即可獲得，數量有限、售完為止。

▲2款吸管杯上都有三眼怪公仔。

加碼推出6款玩具總動員系列周邊，包括「不鏽鋼造型公仔吸管杯700ml 」、「透明造型公仔吸管杯700ml」，2款吸管杯上皆搭配搞怪的三眼怪公仔，杯身也是滿滿三眼怪圖案。

▲▼「鑰匙圈飲料提袋」一共有4角色選擇。

「鑰匙圈飲料提袋」則有4角色選擇，包括「三眼怪」、「熊抱哥」、「抱抱龍」及「火腿豬」，收納起來的大頭造型可以當作鑰匙圈使用，打開後秒變飲料提袋，實用性超高，且每款提袋還搭配精緻刺繡。

▲▼還有2款提袋、3款滑鼠墊周邊。

還有「玩偶收納購物提袋」、「帆布托特袋」以及「滑鼠墊（共3款）」，以上周邊只要消費滿100元即可以最低268元起加價獲得，12月19日起限量開賣。

▲玩具總動員系列別針盲包有7款造型。

為歡慶新品上市，12月19日起只要於門市消費滿額（會員200元、一般消費者250元）即可獲得「玩具總動員系列別針盲包」，一共有巴斯光年、胡迪、三眼怪、熊抱哥、抱抱龍、彈簧狗、火腿豬共7款造型，數量有限、送完為止，每人每筆限送1次，隨機不挑款不累贈。

▲可不可菜單店卡也推出玩具總動員限定版。

此外，可不可經典菜單店卡推出12款《玩具總動員》限定版，以年曆形式及遊戲卡牌風格結合《玩具總動員》各大經典角色設計，12月19日起於全各門市提供1到6月份店卡，2025年2月6日則提供7到12月份店卡，每家門市僅有1款，至門市購買飲品即可索取，數量有限、送完為止。

▲功夫茶首度聯名頑皮豹。（圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供）

另外，「KUNG FU TEA 功夫茶」也找來超人氣美式卡通角色「Pink Panther頑皮豹」推出一系列限定聯名，有頑皮豹限定紙杯，上頭可以看到頑皮豹逗趣幽默的表情及動作，搭配經典粉、黑色系，吸睛度十足，杯膜也有頑皮豹的身影；加碼推出只送不賣的「頑皮豹立體手提袋」，聯名期間凡購買2杯草莓飲品即可免費獲得。

▲同步推出2款草莓限定飲品。

同步推出的期間限定飲品，包括帶有滑順口感還能吃到新鮮草莓的「草莓慕斯」，以及清涼系「草莓雪莎」共2款選擇，12月21日起正式開賣；12月23日、12月24日、12月25日還可享「草莓慕斯買1送1」優惠，各門市數量有限、售完為止。