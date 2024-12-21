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免訂房賞煙火！淡水福容憑發票進露台　苗栗飯店佛心開放還有市集

▲「閃耀新北 1314跨河煙火」將於12月31日20時25分璀璨天際。（圖／新北市高灘處提供）

▲「閃耀新北 1314跨河煙火」將於12月31日20時25分綻放天際。（圖／新北市高灘處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

賞煙火是跨年重頭戲，不過人潮過多卻會遊興退卻，以下精選「3間煙火第一排的飯店」，淡水福容飯店乘地利之便，用餐憑發票就能在私房2樓平台，以河岸第一排視角觀賞花火施放；苗栗享沐時光溫泉飯店更大方開放民眾入內，不用人擠人，在草坪席地而坐，盡收花火魅力。

▲淡水福容七彩燈光外觀,淡水福容佈置上聖誕心願車站。（圖／淡水福容大飯店提供）

▲雙人一日遊席可在煙火第一排。（圖／淡水福容大飯店提供）

淡水福容飯店
「閃耀新北 1314跨河煙火」12月31日20點25分在淡水河綻放天際，坐擁跨河煙火第一排淡水福容飯店，有雙人2599元一日遊專案，內含專屬煙火席位及文青品茶外帶組，還可使用海景健身房、溫泉大眾池及樂活運動中心；「跨年大餐 自助百匯 吃到飽」每人1680+10%，憑當日發票，可在專屬平台欣賞煙火；「阿基師觀海茶樓」烤鴨、港點、熱炒、火鍋應有盡有，憑當日消費發票，也可在2樓專屬平台欣賞煙火。

▲萬豪旅享家旗下三間飯店中，台北W飯店、台北萬豪酒店能直接看到花火綻放，而桃園大溪笠復威斯汀更施放240秒低空煙火。（圖／萬豪旅享家提供）

▲桃園大溪笠復威斯汀更施放240秒低空煙火，不過為住客限定。（圖／萬豪旅享家提供）

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店
大溪笠復威斯汀度假酒店今年再度施放跨年煙火！業者表示，倒數時於酒店戶外施放低空煙火，長度約4-5分鐘，搭配熱音放送及特技表演炒熱氣氛，若入住「豪華行政套房」和「總統套房」，可擁有私人獨享起居空間或私人泳池，不過為住客限定。

▲苗栗溫泉飯店「享沐時光」將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。（圖／享沐時光提供）

▲苗栗溫泉飯店「享沐時光」將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀，開放民眾免費入場。（圖／享沐時光提供）

苗栗享沐時光溫泉飯店
位於苗栗縣苑裡鎮的「享沐時光」溫泉飯店，將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀，佛心的是，業者指出，民眾不需購買門票，可直接入場看煙火、表演、逛市集，當然也歡迎民眾提前預約訂房、泡湯，與親友一同捕捉2024的精彩尾聲，歡聲中迎接嶄新的一年。

關鍵字： 跨年 苗栗旅遊 淡水福容飯店 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 苗栗享沐時光溫泉飯店 煙火 放煙火

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