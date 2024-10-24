ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

萬聖節限定！COLD STONE超可愛「酷洛米蛋糕捲」來了

▲▼COLD STONE推出超可愛聯名「酷黑Kuromi冰心捲。（圖／COLD STONE提供）

▲COLD STONE推出超可愛聯名「酷黑Kuromi冰心捲」。（圖／COLD STONE提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接萬聖節，美國冰淇淋品牌「COLD STONE」找來三麗鷗人氣巨星「Kuromi（酷洛米）」聯名推出超可愛「酷黑Kuromi冰心捲」，蛋糕表面不僅有著酷洛米的頭型剪影，搭配黑紫經典色，搞怪氛圍滿分，即日起限時開賣，買還可享現折100元、送鋼刀等優惠。

「COLD STONE x Kuromi」首度聯名推出「酷黑Kuromi冰心捲」，選用人氣濃郁生乳酪冰淇淋結合OREO碎片，打造鹹甜口感，海綿蛋糕體則特意印上Kuromi頭型剪影，並以酷黑紫色呈現，十分可愛，且買還送Kuromi限定外提盒、限量貼紙1張及鋼刀1支，售價850元，至11月21日則可享現折100元優惠。

酷黑Kuromi冰心捲即日於全台門市開賣，各門市現貨數量有限、售完為止，售完則採預購方式，預計最快11月中陸續到貨出貨；10月25日起至10月27日限時3天還有「萬聖吃冰趣優惠」，期間只要購買中杯以上含桶裝冰淇淋，享同尺寸冰淇淋第2杯50元，提醒不含脆餅，並以價低者為優惠品項。

▲▼Krispy Kreme推出4款萬聖節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出4款萬聖節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

另，甜甜圈品牌「Krispy Kreme」也推出4款限定甜甜圈，其中，苦甜系「黑貓夫人」把鬆軟甜甜圈麵包體夾入酸甜草莓醬內餡，外層覆蓋苦甜巧克力，並以糖珠、黑巧克力、白巧克力點綴成黑貓模樣，打造濃濃神秘氛圍感。

「獨眼畫家」則選用藍色夾心貝裡包裹濃郁牛奶卡士達內餡，再以香脆巧克力點心麵、黑巧克力、牛奶巧克力畫上獨眼造型，十分可愛，還有「南瓜公爵」、「紫月侍衛」2口味選擇，售價皆為60元，限時開賣至10月31日止。

【你可能也想看】

►麥當勞「獵人盲卡包」3小時全數售完！月底還有1限量品只送不賣
►「Popeyes台灣2號店」10／23開幕！連3天免費送比司吉、脆薯
►7款人氣飲品任意配！手搖飲「2杯99元超殺優惠」改版升級了

關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE Kuromi Krispy Kreme 萬聖節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

3男在公司抓老鼠「突被襲擊」 他嚇瘋秒爬沙發跳上桌避難

推薦閱讀

開箱曼谷機場「員工餐廳」CP值超高！

開箱曼谷機場「員工餐廳」CP值超高！

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

超商聯名「水豚君」！買咖啡送呆萌杯塞

超商聯名「水豚君」！買咖啡送呆萌杯塞

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

繼光香香雞推限定餐、周邊應援世界棒球錦標賽

繼光香香雞推限定餐、周邊應援世界棒球錦標賽

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

北市「1915荷造り場」成雲品新據點！

北市「1915荷造り場」成雲品新據點！

超商就能買到青森蘋果！7-11免費試吃

超商就能買到青森蘋果！7-11免費試吃

隱身信維市場角落傳承三代40年湖州粽

隱身信維市場角落傳承三代40年湖州粽

台灣設計展在台南　必拍療癒方形招牌

台灣設計展在台南　必拍療癒方形招牌

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老爺酒店「3400元可住全台7飯店」

米其林名店「鮨增田台北」明年1月熄燈

郭董指定婚宴菜色！南門市場4家美食

台中國際花毯節「太空花境」亮點先看

高雄山東麻醬麵復活！

特製蔥花醬超厲害！南屯人激推豆漿店

秋日櫻花！三峽逾百株美人樹花開7成

大苑子限時1天送金桔粒脆纖果買1送1券

身分證中「1025」4碼送豬肋排

角板山行館園區戶外空間全開放！

熱門行程

搗蛋鬼學院開學！桃園萬聖城10/26盛大開城

全台最嗨萬聖節活動，9天萬聖狂歡等你來！可愛恐怖裝置、主題夜晚，親子共度驚喜萬聖節！

最新新聞更多

開箱曼谷機場「員工餐廳」CP值超高！

香鷄城明起限時回歸三重「2小時預約搶光」　不排除全台快閃

超商聯名「水豚君」！買咖啡送呆萌杯塞

你不知道的大稻埕！不限時咖啡藏巷弄

繼光香香雞推限定餐、周邊應援世界棒球錦標賽

漢來海港11/1開放農曆春節訂位

北市「1915荷造り場」成雲品新據點！

超商就能買到青森蘋果！7-11免費試吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366