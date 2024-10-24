萬聖節限定！COLD STONE超可愛「酷洛米蛋糕捲」來了

▲COLD STONE推出超可愛聯名「酷黑Kuromi冰心捲」。（圖／COLD STONE提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接萬聖節，美國冰淇淋品牌「COLD STONE」找來三麗鷗人氣巨星「Kuromi（酷洛米）」聯名推出超可愛「酷黑Kuromi冰心捲」，蛋糕表面不僅有著酷洛米的頭型剪影，搭配黑紫經典色，搞怪氛圍滿分，即日起限時開賣，買還可享現折100元、送鋼刀等優惠。

「COLD STONE x Kuromi」首度聯名推出「酷黑Kuromi冰心捲」，選用人氣濃郁生乳酪冰淇淋結合OREO碎片，打造鹹甜口感，海綿蛋糕體則特意印上Kuromi頭型剪影，並以酷黑紫色呈現，十分可愛，且買還送Kuromi限定外提盒、限量貼紙1張及鋼刀1支，售價850元，至11月21日則可享現折100元優惠。

酷黑Kuromi冰心捲即日於全台門市開賣，各門市現貨數量有限、售完為止，售完則採預購方式，預計最快11月中陸續到貨出貨；10月25日起至10月27日限時3天還有「萬聖吃冰趣優惠」，期間只要購買中杯以上含桶裝冰淇淋，享同尺寸冰淇淋第2杯50元，提醒不含脆餅，並以價低者為優惠品項。

▲Krispy Kreme推出4款萬聖節限定甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

另，甜甜圈品牌「Krispy Kreme」也推出4款限定甜甜圈，其中，苦甜系「黑貓夫人」把鬆軟甜甜圈麵包體夾入酸甜草莓醬內餡，外層覆蓋苦甜巧克力，並以糖珠、黑巧克力、白巧克力點綴成黑貓模樣，打造濃濃神秘氛圍感。

「獨眼畫家」則選用藍色夾心貝裡包裹濃郁牛奶卡士達內餡，再以香脆巧克力點心麵、黑巧克力、牛奶巧克力畫上獨眼造型，十分可愛，還有「南瓜公爵」、「紫月侍衛」2口味選擇，售價皆為60元，限時開賣至10月31日止。