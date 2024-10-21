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高雄山東麻醬麵復活！舊員工接手營業「新店面位置曝光」

▲山東麻醬麵回來了。（圖／取自山東麻醬麵臉書粉專）

▲山東麻醬麵宣布「我們回來了」。（圖／取自山東麻醬麵臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

高雄20多年老店「山東麻醬麵」因老闆退休，已於9月21日歇業，讓許多老顧客感到惋惜。不過日前店家臉書宣布「我們回來了」，將由舊員工接手營業，新店面離舊址僅30公尺。

高雄山東麻醬麵開業已有20多年，招牌麻醬乾麵十分受到當地居民、上班族的喜愛，一碗只要40元（大碗45元）。根據店家臉書上的介紹，山東老爸中年失業，在屏東潮州向一位山東老伯伯學煮麵，因此把店命名為「山東麻醬麵」，其麻醬麵延續潮州當地的特色，都會加入榨菜肉絲，讓香味與口感更加提升。

▲山東麻醬麵都會加入榨菜肉絲。（圖／取自山東麻醬麵臉書）

除了乾麵，山東麻醬麵還有賣麻醬湯麵，店家還說，會直接點湯麵的人，大概就知道是屏東人，其味道很難完整描述，大致上就是「鹹香的肉湯中又帶著濃郁的麻醬香氣」，喜歡的人一吃就會愛上。另外，店家提供一個小秘方，如果吃完麻醬乾麵後還有醬汁，把清湯倒進去拌一拌，就是一碗比較清淡一點的麻醬湯。如果不吃麻醬，也有榨菜肉絲麵可選。

▲麻醬湯麵。（圖／取自山東麻醬麵臉書）

因為老闆宣布退休，山東麻醬麵已於9月21日熄燈，但近日確定由舊員工接手，臉書粉專也大方公告「我們回來了！」，新店面離舊址僅30公尺（苓雅二路70號），目前正在整修中，開幕日期尚未確定。

▲台北知名「窩著咖啡」10月歇業。（圖／取自窩著2.0臉書粉專）

另外，位於捷運松江南京站旁的「窩著咖啡」，是很多書迷喜愛的文青咖啡店，不過業者日前公告，前陣子接到民眾檢舉信及政府單位來函，才知道現址不能做為餐飲營業，評估後決定暫時歇業，只營業到10月底。不過，窩著咖啡也表示，「好人們都會江湖再見，歡迎大家追蹤窩著和桔禾的FB／IG，如果未來有最新動向，都會以粉絲團跟大家交流。」

▲窩著咖啡的「豬排起司大餅三明治」。（圖／愛吃鬼芸芸提供）

除了咖啡香與書香，窩著咖啡也提供輕食，包括有飯類（午間限定）、下午2點後才能點用的三明治、各式鹹派及甜點。這裡的三明治十分特別，使用類似山東大餅來取代吐司，裡面餡料口味有豬排起司蛋、三種經典起司火腿蛋、塔塔魚排起司蛋等可選，其中豬排起司蛋人氣最高，就連美食家徐天麟也很愛。

關鍵字： 美食雲 山東麻醬麵 高雄美食

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