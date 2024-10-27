韓國「橋村炸雞」高雄首店地點曝光　預計12月下旬開幕

▲橋村炸雞高雄首店確定落腳夢時代購物中心。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

韓國最大連鎖炸雞店「橋村炸雞」繼先前曝光的桃園大江店後，高雄首店確定落腳夢時代購物中心，預計12月下旬開幕。

橋村炸雞於1991年開業，是不少旅客到韓國一定要朝聖的美食之一。2023年8月首度登台，進駐板橋車站環球購物中心，同年11月、12月陸續開出台北101店、信義新光A11店，今年4月、9月分別進軍台南、台中，目前全台已有5家門市。

▲夢時代購物中心在粉專貼出橋村炸雞封板裝修照片。（圖／取自夢時代購物中心臉書）

根據求職網站資訊顯示，橋村炸雞接下來將在桃園、新竹及高雄展店，目前已知11月初會進駐桃園大江購物中心，而高雄首店則是落腳夢時代購物中心，百貨業者已在粉專貼出封板裝修照片，預計12月下旬開幕。

台灣橋村炸雞提供蜂蜜、醬香、香辣3種口味，其中，以蜂蜜為人氣主打，是餐廳建議首次品嚐的口味；醬香使用鹹中帶甜的蒜味醬汁；香辣則是以韓國天然青陽紅辣椒製成。

▲美國知名連鎖速食店「Popeyes」第2家門市進駐大巨蛋商圈。（圖／記者黃士原攝）

另外，美國知名連鎖速食店「Popeyes」第2家門市進駐大巨蛋商圈，地點在光復國小對面，門市風格以鮮明橘、藍色做為主色調，營造活力十足的氛圍，再搭配大面積落地窗，讓店內光線充足通透，打造舒適的用餐環境。

Popeyes炸雞主打使用肯瓊秘方醃製12小時，再進行20次手工裹粉翻攪，接著以牛油炸製，打造香脆多汁的口感，堅持經典的美式路易斯安那風味，從極磅爽脆炸雞到招牌勁厚布里歐雞腿堡皆能吃到濃郁南部美味。