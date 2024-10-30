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2024仁川機場到首爾3種交通攻略　叫車、巴士、鐵道優點一次看

▲▼韓國仁川國際機場，仁川機場，韓國旅遊，南韓旅遊，赴韓旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲仁川國際機場是台灣人到首爾玩最常進出的機場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

仁川國際機場是台灣人到首爾玩最常使用的機場，而從機場到市區的交通方式多元，哪種方法最適合你？《ETtoday新聞雲》整理出3種仁川機場到首爾市區的交通方式，並告訴你優點分析，以及實用的最新韓國入境資訊、SES自動通關申請方法。

●2024韓國機場入境規定

目前台灣旅客憑護照不需要申請K-ETA和Q-code，若無特別攜帶需申報物品，也不用填寫海關申報單，只要填寫入境卡即可。台灣旅客現在也可以透過申請SES自動通關，加速未來入境速度。

▲▼韓國SES自動通關，韓國自動通關SES。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台灣人可用護照在韓國機場申請SES自動通關，加速出入境通關速度。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國SES自動通關，韓國自動通關SES。（圖／記者蔡玟君攝）

●韓國SES自動通關申請方式

如果從未辦過SES自動通關的旅客，前往韓國需先以人工方式通關入境，再持護照到機場的SES註冊中心申請。以仁川機場第二航廈為例，申請地點就在機場2樓的「Immigration Service Center」內，只要拿取號碼牌，到指定櫃檯拍照、按指紋，1分鐘就能完成。

申請旅客需年滿17歲、護照效期6個月以上、過去在韓國無犯罪記錄、90天內因旅遊、商務等目的短期造訪韓國的免簽證者，此外，SES自動通關效期與護照相同，如果換新護照就需重新申辦。

▲▼韓國叫車服務TADA Taxi，타다。（圖／記者蔡玟君攝）

▲多人出遊推薦可以選擇韓國叫車服務TADA （타다）。（圖／記者蔡玟君攝）

●仁川機場到首爾市區交通方式1：TADA（타다）叫車服務

優點：多人座廂型車空間寬敞，適合多人、家庭出遊，從機場到市區平均價格8萬韓元至12萬韓元（約新台幣1860元至2800元）不等，免搬運直達飯店或目的地門口。

近年在韓國興起的「TADA叫車服務」，主打以「豪華廂型車」提供顧客高品質載送服務，根據記者實測，認為該服務最適合攜帶多個大件行李的家庭或多人出遊旅客。

▲▼韓國叫車服務TADA Taxi，타다。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼TADA標榜「豪華廂型車款」，座位寬敞乾淨。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國叫車服務TADA Taxi，타다。（圖／記者蔡玟君攝）

首先，上述提到的「豪華廂型車款」都是5人座起跳，提供寬敞舒適的搭乘空間，細心的司機還會在車內提供充電服務；APP設定也與常見叫車軟體相同，輸入指定上下車地點、確認金額，確定叫到車後，系統會顯示車牌、司機姓名、多久抵達，也可透過APP設定不想聊天模式，安靜休息一路抵達目的地。

▲▼韓國叫車軟體TADA。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從市區前往機場，依照距離車資約近8萬韓元至12萬韓元不等。（圖／記者蔡玟君攝）

經實測，無論是從機場到市區，還是市區到機場，平均價格都落在近8萬韓元至12萬韓元（約新台幣1860元至2800元）不等，時間依照路況與距離約1小時至2小時，若是多人分攤下來相當實惠。而仁川機場上下車都有固定地點，以仁川機場第二航廈為例，上下車均在3樓出境大廳外的6號臨停處。

▲▼韓國仁川國際機場，仁川機場接送區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲若是採用叫車服務，仁川機場二航的接送區在3樓出境大廳6號臨停處。（圖／記者蔡玟君攝）

不過旅客需注意的是，透過叫車來往機場會額外收取過路費，在下車後會依據綁定信用卡另外請款；此外，TADA的叫車系統目前輸入上下車資訊以韓文最準確，建議事先查好目的地的韓文名稱。

而國泰航空近年積極為國泰會員推出探索旅游生活相關體驗，看好TADA提供的舒適搭乘服務，預計最快2025年初將與之合作，會員透過搭乘TADA，即可累積亞洲萬里通里數。

▲▼韓國機場快線AREX直達車，韓國AREX機場快線直達車，韓國仁川機場快線AREX直達車，韓國機場交通。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國機場快線AREX分成橘色直達車（上圖）和藍色普通車（下圖）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國機場快線AREX普通車，韓國AREX機場快線普通車，韓國仁川機場快線AREX普通車，韓國機場交通。（圖／記者蔡玟君攝）

●仁川機場到首爾市區交通方式2：韓國機場快線AREX

優點：最便宜的交通方式，適合小資一族，且不怕碰到塞車。分直達車與普通車，直達車可直奔首爾車站，普通車停靠多個熱鬧站點，包括弘大、孔德、金浦機場等。

韓國機場快線AREX直達車是常見的交通方式之一，分為橘色直達車與藍色普通車。橘色直達車只停靠仁川機場第一和第二航廈，接著沿途不停直奔首爾車站，只要51分鐘就能到，每人票價1萬1000韓元（約新台幣255元），並有指定座位。

▲▼韓國機場快線AREX直達車，韓國AREX機場快線直達車，韓國仁川機場快線AREX直達車，韓國機場交通。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼機場快線直達車與普通車也有做購票分流。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國機場快線AREX普通車，韓國AREX機場快線普通車，韓國仁川機場快線AREX普通車，韓國機場交通。（圖／記者蔡玟君攝）

藍色普通車從仁川機場第二航廈出發，沿途停靠12個車站，最後抵達首爾站，中間停靠站包括金浦機場、弘大、孔德等熱點，從頭搭到尾約66分鐘，每人票價5650韓元（約新台幣131元），是3種交通工具中最便宜的，並採自由座，且停靠站大多有多條首爾地下鐵可以轉乘，方便旅客前往目的地。

▲▼韓國仁川機場巴士，韓國仁川國際機場機場巴士，韓國機場巴士6015。（圖／記者蔡玟君攝）

▲仁川機場巴士。（圖／記者蔡玟君攝）

●仁川機場到首爾市區交通方式3：機場巴士

優點：比起機場快線有上百個停靠站，更接近目的地或飯店，且行李放在專屬行李艙內，減少搬運行李的疲憊度。

機場巴士也是很多旅客前往市區會使用的交通工具，雖然價格比機場快線稍貴，依照距離和車型，每人票價約落在1萬6000韓元到1萬8000韓元（約新台幣371元至420元）。

▲▼韓國仁川機場巴士，韓國仁川國際機場機場巴士，韓國機場巴士。（圖／記者蔡玟君攝）

▲仁川機場巴士自助購票機票提供包括中文在內多語言服務。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國仁川機場巴士，韓國仁川國際機場機場巴士，韓國機場巴士，南韓機場巴士，韓國旅遊，南韓旅遊，韓國交通。（圖／記者蔡玟君攝）

▲指示明確，讓旅客一目瞭然。（圖／記者蔡玟君攝）

巴士分成隨到隨上，也有「2-1」座位的指定席巴士，且有上百個停靠車站，經過仁川機場持續優化，現在自助購票機台已經提供包括中文在內多種語言服務，並可刷卡結帳，且搭車地點集中，等待座位區也設有插座，方便旅客使用。

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