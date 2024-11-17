▲首爾麻浦新羅舒泰酒店地理位置優越。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

到首爾旅遊，弘大、明洞等鬧區都是旅客熱門住宿首選，但其實位於麻浦區亦有許多高CP值酒店。例如鄰近地下鐵孔德站的「麻浦新羅舒泰酒店（SHILLA STAY MAPO）」，不但走路5分鐘就有機場快線直達仁川機場，前往明洞逛街或搭最新「首爾之月」熱氣球都很方便，若是國泰航空會員，住一晚就能累積300亞洲萬里通里數。

▲麻浦Shilla Stay酒店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

麻浦新羅舒泰酒店距離地下鐵孔德站走路約5分鐘距離，地理位置優越，交通更是方便。舉例來說，孔德站有4條路線交會，其中就包括機場快線普通車，因此從仁川機場搭車就能直達；從酒店前往首爾車站僅一站距離，明洞更是僅4站就能到，若想前往梨泰院、漢南洞等逛街熱門地，也都僅在5站之內。

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▲一般客房6坪起。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼高級豪華客房內有免費迷你吧也有浴缸。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼頂級套房分為一房一廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼早餐餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店內共有383間客房、分4種房型，客房坪數6坪起跳，頂級尊貴客房則約15坪，並分為一房一廳，並設有浴缸；高級豪華客房以上房型在客房內設有浴缸，還有免費迷你吧享用。館內亦提供住客早餐吃到飽，在一片綠意環抱與採光良好的空間中，可自由享受韓式、西式、中式等多樣化的料理。

▲酒店走路5分鐘就有機場巴士站。（圖／記者蔡玟君攝）

除了交通方便外，周邊生活機能方便，下樓就有換錢所、便利商店，走路3分鐘內就有Olive young、前往仁川機場的機場巴士車站、地鐵站，巷弄內亦有特色咖啡廳能探索，備受海外旅客喜愛。

▲現在國泰航空會員入住麻浦Shilla Stay酒店，入住1晚就能累積300亞洲萬里通里數，入住越多晚累積越多。（圖／記者蔡玟君攝）

而國泰航空看好新羅舒泰酒店持續提供的細緻旅宿體驗，現在也與酒店合作，國泰航空會員入住酒店，入住1晚就能累積300亞洲萬里通里數，入住越多晚累積越多，同時也在酒店內設有互動式機台，只要在社群平台打卡上傳照片，並加入hashtag，即可將照片印出來，留下美好回憶。搭配出國需求，旅客也可同步透過購買威訊Esim或預訂台灣快線 VIP 機場接送累積亞洲萬里通里數。

《ETtoday新聞雲》實際走訪，亦推薦酒店周邊值得一訪的景點供旅客參考：

▲▼首爾最新的城市熱氣球「首爾之月」體驗，能俯瞰漢江。（圖／記者蔡玟君攝）

■周邊景點推薦1：韓國城市熱氣球「首爾之月」

距離麻浦新羅舒泰酒店搭車約10分鐘的汝矣島公園內，現在有最新的城市熱氣球繫留體驗「首爾之月」，可以升空俯瞰漢江與周邊都會日夜風景。旅客必須注意的是，抵達現場後必須先掃QRcode預約搭乘時間，再依照時間到現場排隊等候，但每日搭乘名額有限，有可能提早預約完畢，亦可能因為下雨、風力過大而取消。

▲明洞商圈。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼位於明洞的韓際新世界免稅店，國泰航空會員在此消費每滿1000韓元亦可累積1亞洲萬里通里數，以此類推。（圖／記者蔡玟君攝）

■周邊景點推薦2：明洞商圈

從飯店搭車僅約4站就能到的明洞商圈，向來是海外旅客最愛的購物地，包括有12層樓高的大創，現在最潮流的韓系品牌ALAND、emis、Mardi Mercredi等，在明洞都買得到，若想要購買精品與免稅品，如新世界百貨明洞本店與韓際新世界免稅店就能讓旅客一次滿足，還有BTS專賣店、Gentle Monster、多種知名香氛品牌在這裡都買得到。

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▲▼首爾樂天超市。（圖／記者蔡玟君攝）

■周邊景點推薦3：首爾樂天超市

樂天超市是所有旅客到韓國玩必逛超市，位於首爾車站的樂天超市，更讓旅客可以將所有喜歡的零食餅乾、泡麵、美妝品、日用品一次買齊，且即使是自助結帳區，只要刷護照滿額即可直接以免稅價格結帳，非常方便，周邊也有多家美食餐廳可以大快朵頤，從麻浦新羅舒泰酒店搭地鐵一站就到，非常方便。

▲▼首爾超人氣咖啡廳「Fritz Coffee Company 」。（圖／記者蔡玟君攝）

■周邊景點推薦4：老屋咖啡廳「Fritz Coffee Company」

首爾超人氣咖啡廳「Fritz Coffee Company」在首爾有4間分店，由咖啡冠軍與人氣麵包師共同成立，無論哪一間分店總是有滿滿人潮，其中一間分店就在麻浦新羅舒泰酒店附近、走路約10分鐘的巷子內。

▲Fritz Coffee Company以可愛的海豹為LOGO。（圖／記者蔡玟君攝）

咖啡廳LOGO以可愛海豹設計，兩層樓老屋建築提供3種區域用餐空間，包括室內、戶外陽傘區、2樓觀景台區。店內以復古風格設計，提供咖啡師現場細心沖煮的咖啡，以及專門團隊每日製作的剛出爐麵包，甚至還有推出一系列周邊商品與咖啡豆，咖啡控一定要列入朝聖清單裡。