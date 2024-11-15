2024首爾「明洞新世界百貨」購物、免稅攻略　還有夢幻聖誕燈光秀

▲位於首爾的「新世界百貨 明洞本店」是最受海外旅客喜愛的購物聖地。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

首爾一直是許多人心中的購物聖地，其中「新世界百貨 明洞總店」結合百貨與城市免稅店機能，讓旅客從頂級精品、潮流品牌到最新韓系藥妝、BTS專賣店全都能一次滿足。《ETtoday新聞雲》就整理出「新世界百貨 明洞總店」與同一棟「韓際新世界免稅店」必逛亮點，同時隨著聖誕節即將到來，百貨外牆還有聖誕燈光秀，這個冬天到首爾玩可別錯過。

新世界百貨是韓國歷史悠久的百貨品牌，明洞本店分為本館與新館，加上2016年在新館8樓至12樓開設「韓際新世界免稅店」，一站式滿足各種消費客群的購物慾，加上鄰近首爾南山塔、明洞購物商圈、南大門等熱門景點，最適合安排為同一天行程。

▲▼明洞新世界百貨本館集結各種國際頂級精品。（圖／記者蔡玟君攝）

■新世界百貨本館亮點

若想要購買頂級精品推薦可前往本館，包括LV、Chanel、Dior、香奈兒等一線精品全都集結於此，建築本身亦為觀賞亮點，其中面對大馬路的建築外牆長型螢幕，每年聖誕節都會設計精彩燈光秀與聖誕燈飾佈置，成為首爾最有看點的大型聖誕活動之一。

▲每年年末的聖誕燈光秀更是首爾最盛大的耶誕活動之一，是冬季不可錯過城市風景。（圖／業者提供）

今年的「2024聖誕燈光秀」從即日起至2025年1月31日為止，結合3D視覺效果的燈光秀，透過動畫綁上火紅色緞帶，還有童話薑餅屋、雪國森林等場景，讓夜晚的百貨建築彷彿活過來般，帶領旅客進入童話世界裡，感受濃濃過節氣氛。

▲新館則有許多韓系潮流品牌、海外潮流與運動品牌、香氛、寢具等進駐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國必買新銳眼鏡品牌「Gentle Monster」。（圖／記者蔡玟君攝）

■新世界百貨新館購物亮點

位於本館一旁的新世界百貨新館，則集結韓系潮流品牌、海外潮流與運動品牌、香氛、寢具、服飾等超過600個品牌進駐，包括多次與知名歌手Jennie聯名合作的新銳眼鏡品牌「Gentle Monster」在一樓就有櫃位，多款設計商品能讓旅客盡情挑選。

▲▼新世界旗下的連鎖藥妝店「CHICOR」。（圖／記者蔡玟君攝）

新世界旗下的連鎖藥妝店「CHICOR」更是美妝迷必逛！與另一知名連鎖藥妝店olive young不同，「CHICOR」進駐品牌更多偏向專櫃與國際級的蘭蔻、雅詩蘭黛、M.A.C、YSL等彩妝保養品牌，讓旅客可以在沒有任何櫃姐推銷壓力下，無壓試用各項彩妝，在新館內就有一間，絕對會逛到不想離開。

為了吸引更多海外旅客前往購物，新世界百貨看好國泰航空擁有龐大的會員客群，即日起至12月底為止，只要是國泰航空會員到新世界百貨明洞店、江南店與CENTUM CITY店，出示會員憑證與指定優惠活動網頁，即可獲得7%新世界商品券在館內消費使用，同時，只要消費達指定額度，就贈送14萬韓元至70萬韓元不等的新世界商品券。

▲新館一樓有最新外國人的翻譯系統櫃檯。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著赴韓旅遊的海外旅客越來越多，新世界百貨為了服務海外客，在新館1樓現在設有最新外國人的翻譯系統櫃檯，只要透過螢幕選擇語言、並語音輸入，就可自動翻譯為韓文讓服務人員理解，服務人員也可透過翻譯系統以韓文回應，螢幕就會自動轉譯成旅客指定的語言，相當方便。此外，現在加入新世界百貨會員，業者就會贈送首次加入的顧客2杯飲料酷碰券，可兌換咖啡或茶飲。

▲新世界百貨內設有退稅櫃檯。（示意圖／記者蔡玟君攝）

在購物同時，許多旅客最在乎的就是如何才能享有退稅待遇。新世界百貨指出，館內所有品牌皆可享退稅待遇，依照品牌不同平均可退3%至7%稅金不等。

退稅方式主要可分為「直接以免稅價格結帳」、「購物後至外國人服務中心退稅」，或超過一定金額「到機場辦理退稅」，但每間品牌方式不同，業者建議購物時可先出示護照向品牌確認退稅方式，再開始選購。

▲▼韓際新世界免稅店是首爾超好買的城市免稅店之一，現在也與國泰航空合作推出會員消費集亞洲萬里通里數活動。（圖／記者蔡玟君攝）

■韓際新世界免稅店購物亮點

位於明洞新世界百貨新館8樓至12樓的「韓際新世界免稅店」於2016年開幕，是首爾最受歡迎的城市免稅店之一，從奢侈精品到韓系美妝有超過470個品牌進駐，包括現在到韓國必買的Jennie代言知名香氛品牌，在免稅店都買得到。

▲▼韓際新世界免稅店內也規劃許多獨家品牌進駐，備受歡迎的國際香氛品牌在這裡也找得到。（圖／記者蔡玟君攝）

為了與其他城市免稅店做出差異化，韓際新世界免稅店也積極洽談獨家品牌進駐，例如今年2月才進駐、由知名韓國男子團體RIIZE代言的韓系保養品牌「UIQ」就是只在新世界免稅店才有，櫃位還有成員們的帥氣小型立牌擺設，宛如陪你逛街挑選各種保養品。

▲防彈迷必逛BTS專賣店「SPACE OF BTS」。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，防彈迷絕對不能錯過的就是位於免稅店內的BTS專賣店「SPACE OF BTS」，從各式專輯、巡演、照片、周邊商品等應有盡有，許多商品更是只有這裡才買得到，搭配多首熱門歌曲輪播，讓A.R.M.Y們走進店裡就不想離開。

▲▼若是在城市免稅店購買海外品牌商品，必須到機場才能提領。（圖／記者蔡玟君攝）

海外旅客在免稅店購物需注意的是，購買韓國本地品牌可以當場取貨，買海外品牌則需憑單據到機場提領。以仁川機場第二航廈為例，若在明洞韓際新世界免稅店購物後，憑單據與護照可到仁川機場二航管制區內，鄰近252號登機門4樓處，有專屬櫃檯可以取貨。

韓際新世界免稅店也與國泰航空合作，即日起加入會員立即升級金卡外，在購物時最高可享85折優惠與最高44萬韓元購物優惠，同時透過APP內的「航空公司里程累積」輸入國泰航空會員編號與里數申請，即可享不管是在任何一處的新世界免稅店實體店鋪或網路購物，每1000韓元累積1亞洲萬里通里數，每月最高可累積500里數。