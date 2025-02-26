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最新「韓國電子入境卡」上路！申請方式一次看　4種人免填

▲▼韓國仁川國際機場，仁川機場，韓國旅遊，南韓旅遊，赴韓旅遊遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國即日起推出電子入境卡，加快旅客通關流程。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今年起赴韓旅遊更方便！韓國政府現在推出最新「韓國電子入境卡」，出發前72小時即可上網免費填寫，並可截圖存在手機內，於通關時出示即可；14歲以下兒童必須由家人或其他監護人代為申報。

▲▼韓國旅遊，韓國入境，韓國機場入境，韓國免簽證入境，韓國免簽入境。（圖／記者蔡玟君攝）

▲抵達韓國後想要加快通關速度，建議事先填寫電子入境卡。（圖／記者蔡玟君攝）

韓國政府推出的「韓國電子入境卡」，旅客只要在出發前72小時至入境前以手機或電腦上官方網站（https://e-arrivalcard.go.kr/portal/main/index.do），上傳個人護照與旅行資訊，填寫完成後提交，並將最後顯示的QRcode或PDF檔截圖存於手機，於抵達韓國機場後向海關出示即可。如果提交後72小時內未入境，申報書則無效處理，需重新申報。

電子入境卡不需本人填寫，但申報內容視為本人填寫，若內容有誤則需承擔相關責任；14歲以下兒童必須由家人或其他監護人代為申報。而紙本電子入境卡仍會繼續提供，如果忘記上網填寫，也可向空服索取或抵達韓國的機場後填寫。

▲▼韓國SES自動通關，韓國自動通關SES。（圖／記者蔡玟君攝）

▲如果已申請韓國自動通關S.e.S，就不必填寫。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，若已申請過K-ETA且還在效期內，還有申請過S.e.S自動通關的旅客，則不需要填寫韓國電子入境卡，機組人員、韓國公民也無需填寫。

＞＞＞仁川機場到首爾3種交通攻略　叫車、巴士、鐵道優點一次看

關鍵字： 韓國旅遊 2025韓國入境 亞洲旅遊

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