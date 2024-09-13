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歐風玻璃屋藏身社區！老屋牛棚改造庭園咖啡廳　埔里下午茶小秘境

滿分的旅遊札記

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

南投下午茶新景點，金悅玻璃屋咖啡，外觀好美，讓人一秒到國外，建築由老屋牛棚改造，搖身一變成歐風小鎮超吸睛，環境雅緻優美，猶如貴婦專屬咖啡屋，咖啡飲品手作點心都好吃，來這下午茶也很放鬆。

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金悅玻璃屋咖啡｜交通方式停車資訊

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲這間金悅玻璃屋咖啡隱身在埔里低調的巷弄裡，開車導航地標即達，咖啡館戶外有大片空地可以臨停汽車。

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

金悅玻璃屋咖啡｜園區環境

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲金悅玻璃屋咖啡裡有一間唯美的歐風小屋，搭配綠植盆栽好有美感，小屋前還有雅座，坐在這取景拍照。

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲金悅玻璃屋咖啡是老屋牛棚改造而成，搭配柔美燈光和彩繪玻璃更夢幻。

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲這間歐風小屋雖說空間不大但被主人佈置的超級美，每個角落都很好拍，同時也有規劃幾個坐位區、喝下午茶。

熱門美拍打卡點

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

金悅玻璃屋咖啡｜菜單MENU

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲有各式手沖咖啡、美式、拿鐵、特調飲品點心、小食、單品茶及無咖啡因系列，入館每人低消一杯飲料，禁帶外食。

金悅玻璃屋咖啡｜室內用餐區

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲旁邊還有一棟白色建築，也是用餐空間。

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲寬敞的大長桌和沙發，多人聚會也適合。

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲當天點了金悅玻璃屋咖啡的特調飲品，埔里蔗香氣泡美式及蔗香拿鐵，味道都不錯。

▲▼南投新景點金悅玻璃屋咖啡，埔里歐風小鎮，老屋牛棚變身貴婦彩色玻璃下午茶所。（圖／滿分提供）

▲烤布蕾也很好吃，還有水果點綴。

金悅玻璃屋咖啡地址：

南投縣埔里鎮隆生路130－1號
營業時間：周五、六、日、一12：00－18：00（周二、三、四休）

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