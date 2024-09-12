收錄彰化「20＋免費景點」懶人包！打卡發電小風車一望無際

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者張宜樺

免錢的最好玩啦！本篇收錄20個彰化免門票景點，都是我們親自走訪過，有網美最愛的打卡景點、文青必追的文創基地、還有走出戶外的大自然風景，重點是，這些景點通通免門票不用錢！桃桃不藏私，免費景點口袋名單全公開，快收藏這篇彰化免費景點懶人包文章，周休二日出遊再也不用煩惱去哪了。

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草日金道－九重葛花牆（目前非主要花期）

位於彰化縣田中鎮的梅州街上，草日金道九重葛花牆總長度約有400公尺之長。花牆長度可以說是全台之最，歷時兩年栽培而成；如今正值九重葛花季期間，一條綿延不絕的彩色花牆瀑布瞬間炸出！這條草日金道九重葛花牆可以看見非常多種顏色的九重葛，五彩繽紛令人驚豔。

地址：彰化縣田中鎮斗中路一段與梅州街口（梅州街上）

開放時間：24小時開放

忠犬3D彩繪社區

位於彰化扇形車庫旁的忠權社區是個令人驚嘆不已的美麗社區。走進忠權社區，每條大街小巷的地板上、牆壁上，隨處都能發現可愛的狗狗3D彩繪，也因此被稱之為「忠犬3D彩繪社區」。

地址：彰化縣彰化市辭修路128巷24弄

開放時間：24小時

台塑生醫健康悠活館

彰化台塑生醫健康悠活館破天荒迎來了人氣貼圖大明星卡娜赫拉的小動物兔兔和P助，來到台塑生醫健康悠活館當起觀光工廠的實習生了！這回不僅是全台唯一卡娜赫拉的小動物與觀光工廠聯名互動展，而且還是免費入館不用門票啦！期間限定推出了多項獨家IG打卡拍照點、美食、DIY體驗活動、還有期間限定的限量聯名商品等。

地址：彰化縣彰化市中山路三段359號

電話： 04－728－6100

營業時間：08：30－17：00

白色海豚屋－自然生態教育中心

位於彰化慶安水道伸港濕地潮間帶旁的白色建築物「自然生態教育中心」。睽違多年終於落成開放，「自然生態教育中心」其白色建築物，更被遊客稱為「白色海豚屋」。外觀流線造型，與一旁的遼闊景色相襯之下成為彰化人氣新景點。

地址：彰化縣伸港鄉慶安路800號

開放時間：09：00－17：00（周一休館）

緞帶王觀光工廠

彰濱工業區除了是中台灣重要的產業發展重鎮，也有著許多間著名的觀光工廠。「緞帶王觀光工廠」就是這當中的人氣景點之一！參觀緞帶王觀光工廠可以一窺緞帶工業的生產設備與過程；跟著精彩的導覽解說，了解到原來緞帶產業也曾是台灣經濟奇蹟中輝煌歷史的一頁，更是貨真價實的台灣之光。

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工路15號

電話：04－781－3366

營業時間：09：30－18：00

王功風力發電站

彰化新景點「王功風力發電站」，一片一望無際的發電小風車整齊排列。在王功濱海港區內，即使地處偏僻也很快的在IG上引起關注。王功風力發電站一列列佇立於水上的發電小風車也被戲稱為打蛋器。

地址：彰化縣芳苑鄉芳漢路新寶段129巷100號（新寶國小）

開放時間：24小時開放（道路狹小建議於白天時前往也比較安全）

襪仔王觀光工廠

襪仔王觀光工廠是勝鴻機能觀光襪廠，曾經是傳統的製襪工廠。現在轉型為服務取向的觀光工廠，展示了傳統製襪流程與現代化機械自動製襪機的演進。襪仔王觀光工廠還有可愛的襪子娃娃DIY手作課程體驗，是間寓教於樂的觀光工廠。

地址：彰化縣田中鎮員集路3段440巷16弄1號

營業時間：09：00－17：30

輝豐園藝九重葛之家

輝豐園藝以栽種大量的九重葛聞名，每到10月底－11月中的九重葛花期。盛開期間總會吸引許多遊客慕名前來，輝豐園藝也因此被譽為九重葛之家。

地址：彰化縣田尾鄉民族路一段477號

營業時間：09：00－19：00

賞花期間：10月底－11月中

埤頭木棉花道

彰化埤頭鄉木棉花道已是非常著名的木棉花景點，每年3、4月木棉花開時間一到，便會吸引眾多旅人們到此朝聖賞花拍照。沿著東螺溪又稱為舊濁水溪溪畔道路，沿線路樹整排都是木棉花樹。從埤頭木棉花道延伸至二林木棉花道，跨鄉鎮全長足足有10公里之長，木棉花道長度勇冠全台，是全台最長的木棉花道。

詳細地址：彰化縣埤頭鄉斗苑東路2之5號

開放時間：24小時

竹塘木棉花道

竹塘木棉花道的木棉樹非常的高大，不過開滿木棉花的枝幹卻能夠延伸到很接近頭頂的高度，自然形成了一道深邃的木棉花隧道。木棉花道旁就是一片遼闊的農田，水田風貌配上木棉花道，又是一番不同美景。

地址：彰化縣竹塘鄉田頭堤防外道路

開放時間：24小時

參觀收費：免門票

華新口罩觀光工廠－華新MASK創意生活館

全台最大的口罩觀光工廠是位在彰化田中的「華新MASK創意生活館」。來到「華新口罩觀光工廠」除了可以看到難得一見的口罩生產製程，還有世界最大的巨型口罩也在這裡唷！

地址：彰化縣田中鎮中州路二段751號

電話：04－876－1226

營業時間：周二－五 9：00－17：00、周六日及國定假日 9：00－17：00（周一休館）

蚵藝彩虹隧道

彰化王功故事館－蚵藝彩虹隧道，其實就在大家熟悉的彰化王功漁港內。很多人去過王功漁港卻都不知道，這裡藏著如此美麗的蚵藝彩虹隧道，愛拍照的可千萬別錯過。

地址：彰化縣芳苑鄉漁港路1780號

開放時間：24小時

彰化扇形車庫

彰化深度景點台鐵扇形車庫，深具歷史與教育意義，同時彰化扇形車庫也是攝影愛好者與喜愛拍照打卡人的熱門景點。紅了很長的一段時間後，現在每到假日依然是人氣景點。

地址：彰化縣彰化市彰美路一段1號

開放時間：周二－五 13：00－16：00、星期六日 10：00－16：00 （周一休息）

北斗河濱公園美人花

彰化北斗期間限定美景，北斗河濱公園美人樹花海。在黃色的天璇橋上欣賞河畔兩側的粉紅色美人花盛開美景。只有在短暫的美人樹花期前來才有的難得景緻，也因此吸引許多攝影師與打卡愛好者慕名前來，北斗河濱公園朝聖拍照。

地址：彰化縣北斗鎮河濱街40－42號

開放時間：24小時開放

美人花花期：9－11月之間

台灣優格餅乾學院

台灣優格餅乾學院是間寓教於樂，有趣好玩又好吃的餅乾觀光工廠。館內加入了魔法學院的奇幻元素設計，處處可發現有哈利波特的魔法學院元素。重點是不用門票可免費參觀，還有DIY手做餅乾課程可現場報名。參觀完後還可至商品區試吃選購商品。

地址：彰化縣線西鄉草豐路501巷5號

電話：04－758－2448

營業時間：周一至周日 09：00－18：00

台灣手套博物館

台灣手套博物館是全台唯一以手套為主題的觀光工廠。展出台灣手套產業演變歷史的博物館，在台灣手套博物館中可見到全球最大的手工縫製手套「世界大手套」以及來自世界各國的特殊手套，令人大開眼界。

地址：彰化縣社頭鄉織襪一路8號

電話：04－873－6168

營業時間：周二至周日 10：00－17：00（周一公休）

萬興國小

萬興國小校園內打造了9處各具特色的3D彩繪牆，司令台、走廊上、教室外轉角處，在校園中處處是驚喜！美麗的校園很適合，假日來此走走拍照。

地址：彰化縣二林鎮永興里中央南街2號

電話：04－868－2759

開放時間：周一－周五 16：00－17：00、假日全天開放

巨大鵝群小森林

位於彰化田尾的「巨大鵝群小森林」是在鄉間田野路旁的一片隱藏版景點。園區中一棵棵的樹木在妙手修剪後搖身一變成了一隻隻整齊排排站的「巨大鵝群小森林」。而且仔細觀察每隻鵝似乎都看著不同的方向，模樣就像是不斷東張西望的鵝群一樣格外生動活潑。每棵樹都是獨一無二的園藝作品唷！

地址：彰化縣田尾鄉民生路一段299巷78號旁

開放時間：24小時

卡里善之樹

彰化IG打卡景點「卡里善之樹為愛撐傘」是爆紅的和美附近景點。許多人特地到此朝聖彩虹屋、繽紛的雨傘巷、廣場上的七彩雨傘樹，都是到此的必拍打卡景點唷！

地址：彰化縣和美鎮孝義路391巷5號

電話：04－7358－038

開放時間：周二－周五09：00－12：00、13：00－17：00（周三四休息）

興麥蛋捲烘焙王國

彰化線西鄉的興麥蛋捲烘焙王國 是親子DIY體驗做蛋糕的觀光工廠。館內還暗藏著彩虹打卡景點，此外還有好吃的蛋捲、乳酪、泡芙，好吃美味甜點可以選購。

地址：彰化縣線西鄉和線路741巷5號

電話：04－7588－389

參觀時間：周一－周日 09：00－18：00

村東國小

彰化大村鄉有間美麗的國小「村東國小」。校園內打造一座彩虹樹屋溜滑梯，木造的外觀漆上繽紛的色彩與校園內的大樹和諧共存，是孩子們下課時的遊戲天堂。

地址：彰化縣大村鄉福興村山腳路102－1號

電話： 04－852－6328

村東國小圖書館開放時間：星期六 09：00－12：00 （周日沒有開放）

鹿港宇宙塔

位在彰化鹿港彰濱工業區內的宇宙塔，曾經在台灣燈會登場過。燈會結束後宇宙塔轉移至此保存至今宇宙塔旁邊就是台灣玻璃博物館，最為知名的就是玻璃媽祖廟。台灣玻璃博物館可與宇宙塔一同參觀。

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路30號（彰濱工業區內）

開放時間：24小時開放

點燈時間：目前並無點燈，僅於特定節日活動才會點燈

馬興村旋轉木馬

位在彰化秀水的馬興村，打造了一座童心十足的旋轉木馬就藏身在馬興藥草植物園區內。彷彿身處夢幻遊樂園一般，馬興村旋轉木馬完全免費開放。隨時都能來玩，不過這座旋轉木馬並不會旋轉，但到此一遊的人，各個都拍照拍個不停呢！

地址：彰化縣秀水鄉馬興村雅興街118巷41號（馬興藥草植物園區）

開放時間：24小時開放

僑俐瓷器

一整面瓷器盤子牆，色彩繽紛拍照效果超好。原來是在彰化知名的餐具行僑俐瓷器。用批發價就能買到日本瓷器和多款特色餐具還有木製餐具。

地址：彰化縣彰化市彰南路一段208號

營業時間：10：00－19：00（周二公休）

電話：04－738－9895

虎山巖金針花

賞金針花海不必遠赴花東，在中部的彰化就能提早欣賞滿山遍谷的黃色金針花海盛況了！這裡是彰化花壇的虎山巖，除了是歷史古蹟宗教勝地外，每到金針花季時，小山丘上還有滿滿黃澄澄的金針花海盛開，每每吸引眾多遊客前來欣賞金針花海美景。

地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

開放時間：24小時

大路畔雜貨店

彰化新景點「大路畔柑仔店」，將三合院古厝利用3D彩繪重現懷舊復古的雜貨店原貌。除了外面大家拍照打卡的大路畔雜貨店復古彩繪村之外，走進古厝紅磚窄巷內，裡頭真的有一間有在賣東西的大路畔柑仔店，大家可千萬別錯過囉！

地址：彰化縣大村鄉中山路三段2巷43號

電話：0922－706－274

開放時間：24小時

茉莉花壇夢想館

彰化花壇的茉莉花壇夢想館將閒置穀倉換上新面貌。打造成繽紛夢幻的歐風彩虹街，也是免門票參觀唷！

地址：彰化縣花壇鄉花壇街273號

電話：04－787－7558

營業時間：09：00－17：00 ( 4－10月花季期間延長至18：00 )

福寶彩繪輪胎公園（牛稠古厝民宿）

彰化新景點福寶村彩繪輪胎公園，位在牛稠古厝旁。運用創意想像力將廢棄輪胎，變成色彩繽紛的裝置藝術。

地址：彰化縣福興鄉新生路52－1號

開放時間：24小時

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