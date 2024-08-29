高雄怪味鍋盔刷上獨門辣醬鹹甜涮嘴！黑糖小鍋盔趁熱一咬會爆漿

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

楠梓總店已經從常德路搬家到楠梓車站附近，門市位於朝明路巷弄裡，鄰近北平楊寶寶蒸餃總店，一樣提供現點現烤的招牌風味鍋盔，還有新推出超可愛的小鍋盔，喜歡多一點嚼感的可以試試，怪味鍋盔刷辣醬是虎麗的心頭好，餅皮薄脆好吃，內餡用料實在，絕對是下午茶點心的好選擇。

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鹹甜口味都很受歡迎

另外還有微辣的巴東醬牛肉鍋盔、甜香好吃的芝麻花生鍋盔及每一口都有濃郁肉桂香氣的焦糖奶油肉桂鍋盔，喜歡吃鹹就選擇蔥肉小鍋盔，使用豬五花肉及後腿肉加上小茴香、月桂葉、白豆蔻等多種辛香料製作肉餡，搭配不加酥油烤到金黃的餅皮，口感蓬鬆清香；想吃甜甜就來一個黑糖小鍋盔，這個趁熱享用會爆漿，滋味甜而不膩。

小鍋盔製作

▲新推出的小鍋盔不加酥油，麵糰需要醒麵製作再貼爐烤。

▲肉餡選用豬五花肉加後腿肉製作，還有蔥、薑、蒜、小茴香、月桂葉、白豆蔻，胡椒等辛香料。

▲小鍋盔放入大約400度的陶製窯爐現烤，一顆一顆貼爐超療癒。

▲小鍋盔烤到完全金黃，讓口感更酥香。

蔥肉小鍋盔 40元

肉餡是選用豬五花肉加上後腿肉，還有蔥、薑、蒜、小茴香、月桂葉、白荳蔻，胡椒等辛香料製作，滋味鹹甜富含層次風味。

▲新推出的蔥肉小鍋盔很可愛，不加酥油的麵糰烤到金黃，口感蓬鬆清香。

▲剛出爐還有點燙手。

黑糖小鍋盔 25元

▲愛吃甜就選擇黑糖小鍋盔，趁熱享用會爆漿，吃起來甜香不膩。

巴東醬牛肉鍋盔 60元

巴東牛肉是印尼國菜之一，老闆使用十幾種南洋辛香料小火慢炒，加上獨門醬汁製成的巴東醬、牛肉餡一起烤，吃起來鹹甜帶有層次香氣，微辣好吃。

▲鍋盔是將餡料包入麵糰裡，桿成扁平狀再放入窯爐現烤。

▲刷上特製的巴東醬清香微辣。

怪味鍋盔 50元

怪味鍋盔是虎麗最愛的口味，豬肉餡加上些許芝麻花生及紅糖，吃起來鹹鹹甜甜很涮嘴，一定要點辣味更好吃，推薦必點！

▲刷上獨家特製的辣醬吃起來香辣好吃。

梅菜豬肉鍋盔 50元

▲這個口味也很多人喜歡，酥酥的餅皮加上滿滿的梅菜豬肉餡鹹甜香醇。

焦糖奶油肉桂鍋盔

肉桂愛好者一定要試試焦糖奶油肉桂鍋盔，麥芽糖加全脂奶粉製作糖餡，刷上一層自製奶油、撒上紅糖再用噴槍炙燒，還有滿滿的肉桂粉，酥酥甜甜的充滿濃郁香氣。

▲糖餡甜香不膩。

▲鍋盔加上奶油、紅糖炙燒，有迷人的糖香味。

▲最後撒上滿滿肉桂粉，完全滿足肉桂控的味蕾。

芝麻花生鍋盔 50元

喜歡甜口味也很推薦芝麻花生鍋盔，全新升級的芝麻花生是用低溫研磨的黑芝麻和花生原粒，再加上花生醬、芝麻醬調配，香氣非常濃郁，烤成長條餅皮的口感也更薄脆。

▲花生芝麻鍋盔口感薄脆，有濃郁香氣。

▲荊州鍋盔菜單。

▲荊州鍋盔的門市外觀。

陳記荊州鍋盔 楠梓總店

地址：高雄市楠梓區朝明路116巷4號

營業時間：周二至周六14：30－17：30（周日、周一店休）

電話：09－1988－3309

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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