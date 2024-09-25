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身分證對中「3281」4碼　高雄老字號沙茶火鍋送20盎司大肉盤

▲身分證對中「3281」4碼，高雄汕頭泉成沙茶火鍋送20盎司大肉盤。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）

▲身分證對中「3281」4碼，高雄汕頭泉成沙茶火鍋送20盎司大肉盤。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）

記者黃士原／台北報導

快看看自己有沒有符合優惠！高雄老字號汕頭泉成沙茶火鍋即日起至10月31日推出身分證活動，只要對中「3、2、8、1」共4碼，就送20盎司大肉盤，中3碼也有10盎司肉盤。

高雄汕頭泉成沙茶火鍋中山創始店日前推出周年慶優惠，即日起至10月31日的平日時段，內用消費滿2000元，提前一日預約並登錄活動，身分證對中「3、2、8、1」4碼數字，就送20盎司的巨大肉盤（牛肉加豬肉），中3碼也有10盎司肉盤。

▲汕頭泉成的獨家手工沙茶醬。（圖／高雄美食地圖

創立於民國32年的汕頭泉成沙茶火鍋，是高雄必吃火鍋之一，主角就是沙茶，數十種材料在老師傅的拌炒下，散發出濃郁迷人香氣，搭配各種料理都適合。鍋底有汕頭扁魚鍋底、花雕養生鍋底、酸菜白肉鍋底、極品麻辣鍋底、極品鴛鴦鍋、麻辣鴛鴦鍋共6款，可依用餐人數選擇小、中、大、特大4種份量，價格100元起至600元。

▲順億鮪魚專賣店「美國冷水蝦手卷」。（圖／順億鮪魚專賣店提供）

▲順億鮪魚專賣店「美國冷水蝦手卷」。（圖／順億鮪魚專賣店提供）

另外，順億鮪魚專賣店慶祝插旗美國奧勒岡州，即日起至9月30日，全台門市同步推出優惠活動，凡名字中含有「美、國、奧、勒、岡」任一字，消費並出示有效證件，即可免費獲得美國冷水蝦手卷1份，對中1字1份，對中2字贈2份。

關鍵字： 美食雲 高雄美食 汕頭泉成沙茶火鍋 身分證優惠 美食優惠

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