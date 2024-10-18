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不能錯過的韓國必玩景點！首爾樂天世界必玩設施＆票價攻略先收藏

▲▼樂天世界旅遊攻略，掌握推薦必玩設施、門票價格與交通方式。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@_chia.uu_、 IG＠nadin_06.18

文／ReadyGo

對於計畫到韓國旅行的人來說，首爾的樂天世界就是不能錯過的韓國景點！除了探險世界與魔幻島裡驚奇刺激的遊樂設施之外，園區內到處都是童話故事般的城堡場景，還可以租借精緻好看的韓國學生制服，在各個打卡點拍下美照！心動的人趕緊參考以下的韓國樂天世界旅遊攻略，一覽推薦設施、交通方式與門票資訊。

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樂天世界推薦必玩設施
樂天世界大致上分成室內的探險世界（Adventure）、室外的魔幻島（Magic Island）以及兒童區（Kid Zone）3區，兒童區主要是針對小小孩所設計，探險世界與魔幻島則有許多兒童到大人都能玩的設施，以下便將介紹幾個必玩項目。

▲▼樂天世界旅遊攻略，掌握推薦必玩設施、門票價格與交通方式。（圖／ReadyGo提供）

圖／@nadin_06.18

探險世界－西班牙海盜船
在探險世界的一樓舞台附近，就是巨大的西班牙海盜船，也是園區內最具代表性的設施之一！儘管建造在室內，但絲毫不減上下及前後搖擺的幅度，絕對足以帶來讓心臟發癢的刺激體驗，而且身高限制僅有110cm，只要膽子夠大，連小孩也能玩！

探險世界－法國雲霄飛車
同樣在探險世界內，2樓的法國雲霄飛車會以超高速度旋轉前進，角度最高甚至可達到540度，並會一路貫穿整個探險世界園區，令人一時之間感覺彷彿就要撞上一旁的其他遊樂設施或是建築物，讓雲霄飛車更添驚險感！

魔幻島－亞特蘭提斯
亞特蘭提斯結合了雲霄飛車和急流泛舟的最大特色，既有快速衝刺旋轉的路線，也有俯衝入水的設計。如果不敢玩的話，園區內還貼心的準備了亞特蘭提斯5G，讓人可以坐在戲院般的位子上，藉由大螢幕提供身歷其境般的體驗。

魔幻島－搖擺圓盤
搖擺圓盤可說是魔幻島最刺激的設施之一！乘客會圍成一圈坐在巨大的高空旋轉盤上，隨著幅度越來越大的鐘擺式搖晃而驚聲尖叫！搖擺的方式雖近似於海盜船，但無論是高度還是弧度都提升了好幾個等級，加上懸空的雙腳更是令人覺得驚險刺激。

▲▼樂天世界旅遊攻略，掌握推薦必玩設施、門票價格與交通方式。（圖／ReadyGo提供）

圖／@_chia.uu_

樂天世界的購票方式
韓國首爾樂天世界的門票可以在園區售票處、官方網站或是台灣的Klook、KKday網站購買，並建議透過APP事先預訂較方便，到了現場便能直接到櫃檯兌換實體票券，不用排隊等候買票。且網站還常常推出優惠折扣，除了單純的樂天世界門票以外，還有搭配樂天水族館的套票，亦有包含韓式學生服出租或Magic Pass快速通關的方案，對有需要的人來說極為便利。

▲▼樂天世界旅遊攻略，掌握推薦必玩設施、門票價格與交通方式。（圖／ReadyGo提供）

圖／@nadin_06.18

樂天世界的門票價格
樂天世界官方網站的門票單日券價格為成人59,000韓元（約新台幣1330元）、青少年52,000韓元（約新台幣1172元）、兒童46,000韓元（約新台幣1037元），但若是下午4點之後才會入園，就能買星光票為成人47,000韓元（約新台幣1059元）、青少年41,000韓元（約新台幣924元）、兒童35,000韓元（約新台幣789元）。而 Magic Pass 快速通關則是依照設施的搭乘次數來分，49,000韓元（約新台幣1104元）可使用5次，89,000韓元（約新台幣2006元）可使用10次。

不過，透過 Klook 或 KKday 購買的門票價格幾乎都比官方便宜台幣200～300元左右，如果再加上折扣碼、首購優惠或信用卡回饋又更加實惠，大家可以多方比較，選擇對自己最划算的方案。

▲▼樂天世界旅遊攻略，掌握推薦必玩設施、門票價格與交通方式。（圖／ReadyGo提供）

圖／@_chia.uu_

樂天世界的交通方式
可搭乘地鐵2號線或8號線到蠶室站，出來之後走3號或4號出口，就會有地下通道直接連接樂天世界。除此之外，樂天世界塔、水族館、飯店、百貨公司、免稅店、超市與餐廳也全都在這一帶，要認真走遍每一個地方的話，相信會需要好幾天的時間，想好好逛的人不妨直接入住於樂天世界飯店，每天出門下樓就能開始玩！

▲▼樂天世界旅遊攻略，掌握推薦必玩設施、門票價格與交通方式。（圖／ReadyGo提供）

圖／@_chia.uu_

樂天酒店樂天世界

地址：韓國首爾特別市松坡區奧林匹克路240 
營業時間：平日 10：00～21：00，假日及國定假日：10：00～22：00

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