曼谷新開幕酒店開箱！沐浴在33樓高空酒吧夜色　鄰近空鐵交通方便

「你的生活日常，是我魂牽夢縈的旅行風景」錢包裡裝滿分不清哪國是哪國的鈔票與貨幣，在家門口買早餐蛋餅常掏給老闆娘泰銖與日圓，重度成癮的旅行生活家。

撰文攝影／妮可魯的飛行日記、整理／實習記者邵筱鈞

新開幕的曼谷素坤逸怡思得酒店 （INNSiDE by Meliá Bangkok Sukhumvit ），只要用曼谷住宿的英文關鍵字去搜尋，一下就能找到許多酒店美照，可說是時下曼谷最夯的網美景點！鞦韆旁還有座無邊際泳池，景觀視野一流，池子邊緣和池底是透明的，從底下33樓的酒吧往上望就可看到泳池裡的池水及光影，入夜打燈的色彩竟有點像是極光乍現。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲2023年新開幕的曼谷素坤逸怡思得酒店，是來自西班牙的酒店品牌。

▲酒店一樓雖然不是Check in櫃檯（要從這裡搭電梯上去），但也充滿華麗的網美元素。

「宋干、宋干～」

穿過冷氣大放送的百貨公司和捷運站，耳邊不停重複迴盪著這兩句泰文歌詞，原來此時正逢宋干節，也就是泰國的傳統新年，大街小巷播放著的音樂就像是我們農曆新年時的恭喜發財歌，充滿歡欣喜慶。

其實就是泰國潑水節

宋干節聽著有些陌生，其實就是鼎鼎大名的泰國潑水節，因泰國人在新年時有藉由潑水表達祝福的習俗，久而久之成為泰國最知名的節慶活動之一，大家便潑水節、潑水節的叫習慣了，且宋干節期間（4／13至4／15）正逢泰國最熱的季節，燥熱的暑氣可藉此活動一「潑」而空，被水潑到還不能生氣，這可是新年的祝福，心悅誠服的給對方「回敬」過去，潑起來就對了！





▲34樓泳池看出去的視野很遼闊。

頂樓「無邊泳池」一覽城市風光

在曼谷市區參與了一年一度全世界最瘋狂的潑水大戰，玩了一身濕後回到酒店，簡單梳洗一番換了身美美的長洋裝搭電梯直上頂樓34樓的泳池區，不是為了繼續玩水，而是想趁著大部分遊客還在外面玩的空檔，到頂樓朝聖當網美！一座高高矗立在泳池畔的金色天空鞦韆，在陽光下閃耀著華麗的光芒，拎著裙擺坐在鞦韆中央像一輪圓月般的金圈圈裡，不得不讚嘆曼谷的酒店真的很會，這高空視野也太美，整座城市彷彿都匍匐在腳下，自己就是那凌空在雲端的女神。

▲金色拱門狀高空鞦韆，可坐在金圈圈模樣的鞦韆上拍照當網美。

▲太美了，換個角度再放一張。

▲鞦韆旁是視野景觀一流的無邊際泳池。

西班牙品牌進駐 融合泰國本土風情

曼谷知名的酒店品牌幾乎都來自世界各地，曼谷素坤逸怡思得酒店也不例外，血統源自西班牙的Meliá酒店集團，因此空間設計偏向歐洲簡約質感，純白色調的大廳、餐廳，現代新潮中揉入些許泰國元素，像是大廳Check in櫃檯後方的牆壁以金邊勾勒出泰國傳統的寺廟輪廓，矗立在挑高落地窗邊的銅金色燈飾靈感來自曼谷大皇宮外的街燈。

▲簡約時尚的白色空間，以金邊勾勒出泰國寺廟的輪廓。

▲矗立在大廳與餐廳空間邊緣的銅金色仿古燈飾，靈感來自曼谷大皇宮的街燈。

▲大廳旁通往樓上餐廳的樓梯，設計成書頁的模樣。

▲從大廳往下俯瞰餐廳空間與戶外窗景。

房型與價格介紹

曼谷真是個小資族也能輕鬆奢華一下當貴婦的好地方，這次選住的「聯排The Townhouse」雙人床含兩客早餐約台幣4000多元（雙人床的標準房不含早餐2500元起），套房Style的空間連接客廳、臥室、乾濕分離的衛浴，還有更衣區，客廳裡擺著可躺下兩個人的白色沙發床。

旁邊是Marshall藍芽音響，一旁有白色的小圓桌、椅子，以及迷你吧、小冰箱，除了有小米膠囊咖啡、茶包，小冰箱裡有啤酒、果汁等飲料（要收費），另來每日提供兩瓶免費的玻璃瓶裝象牌礦泉水，客廳、臥室各有一面液晶電視，浴室裡的白色網美浴缸上有小桌板，可擺放手機、平板電腦、放飲料什麼的，泡澡也能盡情追劇、滑手機，讓像我這樣有手機分離焦慮症的人感到十分滿意。

▲「聯排The Townhouse」的小客廳裡有白色的沙發床很好滾。

▲Marshall藍芽音響連接手機，音樂催下去。

▲小圓桌上的紙飛機，是酒店寫給我們的歡迎入住手寫信，旁邊則是贈送的環保袋。

▲「聯排The Townhouse」的臥室聯通小客廳，兩邊各有一個液晶電視。

▲窗簾拉起來，讓白色調的房間光線稍微柔和一些，準備進入好眠模式。

▲復古的撥盤式電話，感覺很可愛。

▲寬敞的盥洗區，旁邊還有更衣區，衛浴則是乾濕分離。

▲衛浴的備品們、吹風機，但不想面對那個電子體重機。

▲雪白的網美浴缸，上面有小桌板可放手機等東西。

▲泡在浴缸裡，手機給它把韓劇追起來。

▲就連房間裡的拖鞋都有可愛的設計。

▲小冰箱、小米膠囊咖啡機、茶包與可愛的馬克杯們。

▲喜歡這每天兩瓶的免費礦泉水，玻璃瓶裝的就是有高級感。

近市區鬧區通勤出遊超便利

拿出冰箱裡的象牌啤酒，懶洋洋的斜臥在沙發床上看風景，位在27樓的房間可看到底下的空鐵BTS「on Nut」站，還有泰國的大型超市Lotus，想補貨時衝下樓買伴手禮、泰國風味調味料、零食餅乾等非常方便，且有去過曼谷的就知道有空鐵在酒店旁真的很便捷，從機場可一班直達，搭去四面佛所在的曼谷鬧區也很快，且周遭沒有什麼高樓大廈，視野景觀一流，附近都是高級住宅區，藍藍、紅紅屋頂的別墅矮房點綴其中，夾雜著庭園綠意，景色頗是舒心。

32樓吃高空早餐 光線一流現場出圖

曼谷的飯店早餐普遍都很有水準，曼谷素坤逸怡思得酒店也不例外，32樓的景觀餐廳的兩面是雙樓層高的落地窗，雪白的空間折射窗外陽光，使得整個餐廳的光線都明亮清透得像座打了10盞蘋果燈的時尚攝影棚，吃個早餐用手機也能拍雜誌感美照。

▲餐廳內明亮清透的光線，怎麼拍都漂亮，讓吃個早餐也要先拍網美照。

▲曼谷的飯店早餐都很豐富，種類多元。

▲泰式、西式，還有中式的蒸籠包子等。



餐廳在中午時段提供單點式的泰國料理

芒果沙拉、金錢蝦餅、黃咖哩雞、椰奶海鮮、紅咖哩牛肉等經典泰國菜應有盡有，印有酒店英文LOGO字樣的現剖椰子是拍照必點的時尚單品，此外有著橘紅、粉紅、青綠色彩的泰奶色彩繽紛，冰涼消暑一定要每日都來一杯。

▲餐廳在午間時段提供泰式料理，印有飯店英文字樣的現剖椰子點起來，拍照很好看。

▲超愛做成甜甜圈模樣的金錢蝦餅，沾旁邊的蜂蜜醬好好吃。

▲紅咖哩風味的牛肉，入口即化。

▲充滿泰式傳統香料風味的芒果沙拉。

▲色彩繽紛的泰奶，是不是很IG風。

用餐心得

只能說，酒店不但空間設計很時尚網美，就連食物、飲料也抓住手機先吃的精神，好拍吸睛，重點是也好吃。入夜後建議一定要去33樓的高空酒吧（透過透明屋頂可看到上方泳池），室內區有冷氣大放送，不怕熱的一定要躺在戶外的沙發床上吹風，慵懶的喝調酒，俯瞰整座城市的燈火璀璨。

附近幾條交通幹道來往的車河就像是橘紅色的銀河，光是為了這美景就值得專程上來躺一躺，且還有來自巴賽隆納的主廚提供開胃的西班牙Tapas，生火腿拼盤、炸花枝圈、松露炸丸子，肚子餓的話點個西班牙海鮮燉飯、迷你漢堡也很可以，搭配西班牙紅酒，度假就是該微醺微醺、放鬆一下。

▲33樓高空酒吧的無敵夜景。

▲換上熱帶風情的洋裝，沐浴在曼谷的美麗夜色。

▲酒吧上面是34樓的泳池，鏤空的池底設計在夜晚像是極光般閃爍。

▲來自巴賽隆納的主廚，提供西班牙特色的料理及Tapas。

▲松露風味的炸丸子，和西班牙紅酒很搭。

▲一口大小的迷你小漢堡。

妮可魯的飛行日記

部落格、粉絲團

曼谷素坤逸怡思得酒店／INNSiDE by Meliá Bangkok Sukhumvit



地址：1472 Sukhumvit Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok 10110泰國

【你可能也想看】

►嘉義最新「波波草花園」！還能逛城堡、吃下午茶 門票只要200元

►自己決定價格！台中神秘植物咖啡開箱 溫室內享受360度綠意環繞

►免門票、免停車費有夠佛心！虎山巖金針花 置身金黃色花海超浪漫