鳳梨+大蒜+麻油一定要加！唐宮蒙古烤肉老闆公開調味黃金比例

▲唐宮去年7月重新營業，至今仍是一位難求。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北市松江路上知名餐廳「唐宮」，去年7月重新營業，至今仍是一位難求，客人可以依喜歡選擇肉品配菜及醬料，調配出一碗香氣四溢的蒙古烤肉。老闆陳詠富建議鳳梨、大蒜、麻油一定要加，也大方公開他的「黃金調味秘方」，搭配燒餅夾著吃更有另一番滋味。

▲▼在唐宮吃蒙古烤肉，要先取肉與配菜，再加調味料，之後再交由師傅炒製成一碗香噴噴的成品。（圖／記者黃士原攝）

在唐宮吃蒙古烤肉，要先取肉與配菜，再加調味料，之後再交由師傅炒製成一碗香噴噴的成品。肉品有牛肉、豬肉、羊肉、鴨肉、雞肉可選，菜類有高麗菜、空心菜、番茄、九層塔等10樣，調味料也有10種，分別是醬油、蝦油、料酒、鳳梨、大蒜、麻油、檸檬水、薑汁辣油、辣椒。

▲唐宮老闆陳詠富表示，一碗好吃的蒙古烤肉，除了肉的品質要好，調味料的比例也很重要。（圖／記者黃士原攝）

唐宮老闆陳詠富表示，一碗好吃的蒙古烤肉，除了肉的品質要好，調味料的比例也很重要，他說鳳梨、大蒜、麻油一定要加。而他自己認為最佳比例是醬油一匙半、蝦油一匙、料酒2匙、鳳梨4片到5片、大蒜2至3匙、麻油2匙以上，其他（辣油、辣椒、檸檬水、薑汁）隨自己喜好，這樣炒起來一定好吃。

陳詠富也提到，取肉時不要拿太多，建議平碗就可，如果肉取太多，能放上去的配菜就變少，這樣炒起來的肉菜比例不佳，調味料也吃不進去，嚐起來就沒那麼好吃。

▲除了單吃，許多老客人更喜歡唐宮的燒餅夾蒙古烤肉。（圖／記者黃士原攝）

除了單吃，許多老客人更喜歡唐宮的燒餅夾蒙古烤肉，陳詠富透露，最早的蒙古烤肉餐廳就有提供燒餅，但那時是像月餅一樣的芝麻醬燒餅，客人是一口燒餅配一口燒肉，後來慢慢演變成現在的燒餅夾烤肉。

▲ 「乾杯燒肉居酒屋」人氣招牌餐點「厚切牛舌」。（圖／乾杯提供）

另外，乾杯從創立以來，就是一家充滿歡樂的燒肉店，餐廳裡的「八點乾杯」、「親親五花肉」都是大家熟知的活動，近年則是推出「牛排猜猜看」，只要猜中現切牛排重量正負5公克，即免費招待。目前全台北中南共擁有16家分店，今年將與墾丁最新飯店Hotel dùa合作，在1樓打造屏東首家分店，目前仍在施工中，暫定3月開幕。

乾杯主打全程冷藏配送的高品質澳洲和牛，除了單點外，也提供雙人、三人套餐，從燒肉、沙拉、下酒菜到湯品都有。其中招牌厚切牛舌Q彈脆口，可沾上清爽的檸檬汁一起食用，是老饕必點餐點；特製烤肉醬醃製的「牛五花」，搭配台灣越光米飯是經典吃法。