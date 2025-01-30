專賣古早味炊粉鍋！米粉飽吸湯底精華超鮮甜　林口聚餐台菜推薦

我不是在吃就是在尋找美食的路上， 無論我身在何處，食物仍美味，我依舊明亮動人～ 代表我的一句話：吃我想吃，說我想說 算命的說我很愛吃！！

撰文攝影／算命的說我很愛吃、整理／實習記者陳品勻

如果也愛吃，絕對不可以錯過林口的洵廚！這裡專賣的炊粉鍋，每日以現熬湯頭為基底，挑自己喜歡的食材以及主食，就誕生自己喜歡的炊粉鍋啦！

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來到這裡有像家一樣的感覺

如果你跟我一樣喜歡吃炊粉，是不是覺得每次去外面都吃不夠，偶然在網路看到洵廚出了整份的炊粉鍋，是外面很少會見到炊粉鍋專賣。於是趁著一次來林口的機會，抱著好奇又期待的心態而來，環境有許多綠色植栽，來到這裡有像家一樣的感覺。

炊粉鍋專賣顧名思義就是一定要點一鍋！

如果你也熱愛炊粉，說不定還能自己吃完一鍋，蝦爆炊粉鍋的湯鮮美甘甜，喝到嘴裡還會回甘，正好外頭是涼涼的天氣，剛上鍋還能感受到熱騰騰的香氣。最特別的是可以根據自己的口味，客製化選擇各式各樣的新鮮配料，例如海鮮、季節食材，炊粉是使用新竹細米粉。

洵廚的美味不止於炊粉鍋，還有粥品可以選！朋友選了大干貝海鮮粥，米粒吸飽了海鮮的精華，米也已經熬成糜，超喜歡這種口感以及鮮甜味了！

芋頭有別於一般在鍋物裡軟爛的口感

吃起來是完整但是又綿密，喜愛芋頭的朋友不能錯過，不愛芋頭的朋友也有不加芋頭的選項，讓不同愛好的朋友也能一起享受美食。現煮粥品建議提前預約，免得撲空喔！炊粉鍋的米粉吸滿了湯汁的精華，湯頭除了蝦子濃郁的鮮甜香氣，還有各式配料的多種層次感越吃越涮嘴，一碗接著一碗停不下來。

友人點的爆炸蛤蜊鍋燒意麵

跟他出門真的只要有鍋燒意麵就會有他的存在，差一點成為鍋燒意麵的浩劫，洵廚使用的食材從細節上每一處都可以看出來細心與貼心！

除了主打的炊粉鍋，也有多款經典台菜

令人垂涎的鳳梨手剝蝦球還有客家小炒與，臭豆腐結合的創意臺菜以及鮮蚵鹹蛋絲瓜都將為您提供最道地的臺灣古早味！絲瓜脆口的口感相當迷人，每一片絲瓜都沾滿鹹香鹹蛋黃！這一道我愛死！

一上桌是半顆的大鳳梨真有趣！

每一顆蝦球都挺有份量的，搭配新鮮的鳳梨酸酸的！來到這裡，店家也有提供調整鹹度的服務，想吃重一點淡一點都可以調整，讓每位食客都可以找到屬於自己的美好滋味！

總結來說

洵廚不僅是一家賣炊粉鍋的餐廳，也顛覆了傳統台菜主食都配米飯的常規，嚐下來，每份鍋物跟菜品都感受得到店家十分用心，每一樣都是真材實料，很適合揪三五好友或是家庭聚餐來這裡，絕對是每個年齡層都會喜歡的好滋味。

▲店家還分享，最近烏魚季到了，會再推出古早味烏魚炊粉鍋，烏魚油脂非常豐富，搭上他們獨有的古早味湯頭，愛吃魚的朋友一定要來試試！

洵廚

地址：新北市林口區文化一路一段232號

營業時間：11：30－14：30、17：00－21：30

電話：02－26017181

算命的說我很愛吃

吃我想吃，說我想說！用影像記錄美食、生活，用旅行記憶台灣、世界各地之美，用愛保存。

現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

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