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2025台南必玩3條路線！搭懷舊五分車、賞燈海　鹽田看魔幻夕照

▲▼新營鐵道文化園區五分車。（圖／台南市政府提供）

▲新營鐵道文化園區懷舊又可愛的五分車。（圖／台南市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

台南今年榮登英國媒體《Time Out》推薦2025年亞洲最佳旅遊城市之一，台南市政府更推薦今年3條不可錯過的玩樂路線，無論是看燈會，或前往特色博物館，亦或是前進海線，欣賞昔日鹽田風光，一探府城山海魅力。

▲▼2025普濟燈會。（圖／台南市政府提供）

▲2025普濟燈會已經登場，今年更有青森睡魔燈展出。（圖／台南市政府提供）

▲▼2025台南月津港燈節。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2025台南月津港燈節。（圖／記者蔡玟君攝）

台南市政府規劃出「懷舊追味賞燈線」、「寓教於樂博館線」、「西濱生態漁鹽線」3條亮點路線，一次收集府城必玩景點。年節期間首推「懷舊追味賞燈線」，從最經典的鹽水月津港燈節、位於市區的普濟殿燈會，到神農街花燈展、成功燈會等，也可以順遊新營，在新營鐵道文化園區搭乘可愛又懷舊的五分車。

▲▼台南青鯤鯓扇形鹽田生命之樹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲青鯤鯓扇形鹽田生命之樹。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南井仔腳瓦盤鹽田夕陽。（圖／記者蔡玟君攝）

▲井仔腳瓦盤鹽田夕陽。（圖／記者蔡玟君攝）

喜歡濕地生態及候鳥的遊客則可選擇「西濱生態漁鹽線」，前往不遠處的南鯤鯓代天府祈福拜拜後，再沿著海線前往七股鹽山看今年最新又可愛的「斗笠雪人」，與青鯤鯓扇形鹽田看純白生命之樹，並在接近黃昏時前往井仔腳瓦盤鹽田，看昔日水田映照火紅夕陽，魔幻景象讓人佇足。

▲觀光署舉辦第1屆「觀光亮點獎」，台南山上花園水道博物館，經過激烈競爭，入選台灣10大景點設施，月津港燈節及月之美術館則獲得國旅最佳潛力獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館。（圖／記者林東良翻攝）

想要帶著小朋友放電，那不妨考慮「寓教於樂博館線」，前往台灣第一座水庫虎頭埤風景區健走、踩天鵝船、全齡式地景遊憩場盡情玩樂，台南山上花園水道博物館、台南左鎮化石園區等博物館，讓小朋友透過建築、化石了解不同知識。

關鍵字： 台南旅遊 走春 2025過年 2025農曆春節 台灣特色系列 懶人包

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