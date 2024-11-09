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仙台自由行攻略！必訪景點6選　雪白場景＋懶洋洋狐狸畫面太可愛

▲▼日本仙台自由行景點推薦，必訪六景點。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG @annchou1122、IG @wang_hsiangyu

文／ReadyGo

說到日本東北，你最先想到哪個城市？位在東北的仙台，近年也成了台灣人日本自由行的熱門選項，有著歷史背景的城市，給人神秘又讓人好奇的氛圍，此外仙台的自然環境也是觀光旅遊的重點之一，這裡非常推薦喜歡歷史、戰國時期的人，前來窺探數千年前的生活樣貌。

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日本自由行：仙台旅遊攻略

藏王狐狸村
宮城藏王狐狸村裡放養了100多隻狐狸，偌大的園區看著他們懶洋洋的樣子，實在是太療癒！但因為是放養，所以還是有一點野性，因此在一入園時的注意事項就有提醒，千萬別隨便觸摸他們，此外最佳的觀賞的季節就是冬天！

雪白的場景配上懶洋洋的狐狸們，是不是非常可愛呢？園區一天有兩次的觸摸體驗，將狐狸抱在懷中，拍下超萌的照片，絕對是來這必做的行程之一，但名額有限，記得先來排隊報名！

▲▼日本仙台自由行景點推薦，必訪六景點。（圖／ReadyGo提供）

圖 / IG @annchou1122

▲▼日本仙台自由行景點推薦，必訪六景點。（圖／ReadyGo提供）

圖 / Japan Endless Discovery

銀山溫泉
保有日式懷舊風情的溫泉鄉－銀山，木製的建築搭配夜晚點亮的黃燈，昏暗下特別有復古的氛圍， 其中有一條溫泉街上，排排站了多家的溫泉旅館，看上去就像是電影「神隱少女」中的場景，即便不喜歡泡溫泉，攝影迷也不能錯過！選一間喜歡的溫泉，感受日本的溫泉文化吧！

▲▼日本仙台自由行景點推薦，必訪六景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @benlin318

▲▼日本仙台自由行景點推薦，必訪六景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @benlin318

▲▼日本仙台自由行景點推薦，必訪六景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @s.photom

大崎八幡宮
仙台自由行裡不能錯過的景點之一就是被列為國寶的大崎八幡宮，這裡有著強大的能量，過去打仗或是現代若要比賽都會想到來這裡祈求勝利，聽說非常靈驗！大崎八幡宮的表參道共有三個鳥居，最上面的需要先爬上100個石階才能抵達，參拜前先考驗一下你的體力。

▲▼日本仙台自由行景點推薦，必訪六景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @liiiwenyiii

仙台城
仙台市裡有個必訪的重要歷史遺跡，是從戰國時期的知名武將伊達政宗時代所建築的仙台城，名列日本百大名城之一。當然如果到了仙台城不會只有一個景點，仙台城的本丸區域已經建立了宮城縣的護國神社，可以索取地圖慢慢地逛，另外如果來到仙台城，沒有拍到伊達政宗公騎馬塑像的照片可說是沒有來過！快去找找在仙台城的哪個角落。

▲▼日本仙台自由行景點推薦，必訪六景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @dian_ramadhan2712

▲▼日本仙台自由行景點推薦，必訪六景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @dian_ramadhan2712

仙台海洋森林水族館
因為仙台有著森林之都的美稱，因此水族館也冠上了「森林」二字，讓海洋森林水族館聽起來更加神秘又氣派，也正好是日本東北規模最大的水族館！無論是館內或是館外都有很棒的空間讓民眾參觀，也提供許多企劃活動。企鵝散步、海獅、海豚表演等，一年四季前來都能體驗不一樣的海洋生態，最壯觀的巨大水槽也常有表演，可千萬別錯過！

▲▼日本仙台自由行景點推薦，必訪六景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @wang_hsiangyu

▲▼日本仙台自由行景點推薦，必訪六景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG @wang_hsiangyu

八木山動物公園藤崎森林
如果說來到東北要去到藏王狐狸村看狐狸，那麼也推薦你到市區的八木山公園一睹浣熊可愛的風采。只要在IG上一搜尋這個地點，就會看到遍布的浣熊。而這個動物園將動物居住環境的造景打造得非常逼真，讓遊客宛若身在大自然中觀察動物，就連北極熊也只隔個一個玻璃，是個親子同樂的好地方！

▲▼日本仙台自由行景點推薦，必訪六景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／DiscoverSendai

日本自由行｜兵庫自由行行程推薦，浪漫水仙花海、壯觀歷史建築

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