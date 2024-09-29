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被讚是全綠島最美咖啡廳！玻璃屋內聽海放空　唯美藍海一覽無遺

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

這次來到了綠島旅行，從綠島民宿一直到景點跟美食，總覺得實在是太對了！以旅遊為工作的我來說，已經很久沒有在旅行中得到充電的感覺，在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼自在、那麼愜意，不只帶走了滿滿的感動，還將自己的身心一次補足了電力，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。

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綠島咖啡廳推薦
這次來到綠島三天兩夜中，我們入住了大鯨魚民宿除了已經配好的行程外，剩下的時間，我們都是呈現的完全慢步調的旅行。在這悠閒旅遊的過程中，在騎機車的時候，看到了這一棟建築，光是外表就已經足足吸引著我，後來上網查的時候，發現一點資訊都沒有，詢問過後才發現是全新的綠島景點「樸嶼咖啡廳」。

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

環境介紹
整個外觀建築就像是一棟美術館，就連廊道也非常有質感。樸嶼座落於龜灣，完美結合了現代設計與自然景致。店內挑高的天花板和寬敞的空間，營造出一種舒適且放鬆的氛圍。裡頭的空間三面採用大量長虹玻璃窗的元素，引進了大量的自然光線，透過落地窗，龜灣的壯麗海景一覽無遺，成為這裡的另一大特色。

美麗的光影透過窗戶灑落在室內
將柔和的橙紅色調映照在牆面和家具上，讓整個空間散發出一種溫馨而浪漫的氛圍。光線隨著時間的推移而變化，光影交錯，讓人不禁沉醉其中，感受到內心的平靜與愉悅。

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲樸嶼咖啡的空間很大，但是座位不算多，也因為如此更增加了用餐的品質。

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲這裡的窗戶到了接近傍晚的時間，是會開啟的，在室內就可以感受到海風吹拂的愜意感，而且還可以一覽整片無敵海景。

餐點介紹
這裡的甜點跟飲品也算是蠻不錯的，尤其是這裡的蛋糕，吃起來略帶濕潤。

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼在這次的綠島旅行中，所有的一切都是那麼的自在，其中最讓我印象深刻的就是這一間全新開幕的「Pure樸嶼－咖啡」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

Pure樸嶼－咖啡

地址：台東縣綠島鄉環島公路15－1號
營業時間：10：00－18：00（周三公休）

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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