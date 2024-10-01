爆餡「榛果可可、皇家奶茶泡芙」只賣1個月！加碼吃2款限定派皮

▲beard papa’s10月限定泡芙來了。（圖／beard papa’s提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa’s」10月限定泡芙來了，這個月不僅推出全新「榛果可可泡芙」，人氣口味「皇家奶茶泡芙」更是升級再回歸，酥脆派皮分別擠進濃郁nutella榛果可可卡士達內餡、濃醇皇家奶茶卡士達內餡，一次滿足巧克力控、茶控，即日起至10月31日限時1個月上市，售完為止。

▲10月有全新濃郁系「榛果可可泡芙」。

beard papa’s10月推出全新濃郁系「榛果可可泡芙」，選用來自義大利「nutella能多益」的榛果可可醬結合經典卡士達，製成香濃「榛果可可卡士達內餡」，濃郁堅果香搭配醇厚可可，打造甜而不膩的滑順口感，每顆售價80元起。

▲「皇家奶茶泡芙」強勢回歸。

加碼吃升級回歸的超人氣「皇家奶茶泡芙」，精選優質紅茶結合經典卡士達、鮮奶油製成「皇家奶茶卡士達」內餡，口感綿滑輕盈，濃醇奶茶香氣十足，限指定門市販售，每顆售價80元起。

▲黑法式甜圈派皮回歸。

10月份還有2款限定派皮，包括回歸「黑法式甜圈」，起源於環法單車比賽的甜甜圈造型泡芙，特意研發出獨特黑色外皮，烘烤後帶有淡淡巧克力香氣，口感蓬鬆扎實，彷彿在吃鬆餅一樣，售價75元起。

以及濃郁升級的「焦糖榛果耶克」，在日式泡芙派皮上交織香醇巧克力醬，再撒上焦糖榛果碎粒，帶有焦糖香的榛果碎粒更添香氣，售價皆為75元起，限於指定門市販售。

此外，為迎接萬聖節到來，beard papa’s也特意推出「萬聖黑皮禮盒」，一共有2款禮盒選擇，內含日式香草泡芙3顆，分別搭配黑甜圈榛果可可泡芙2顆、黑甜圈皇家奶茶泡芙2顆，買禮盒還送「日式香草泡芙」1顆，即日起限時1個月登場。

▲「Mister Donut x 貓貓蟲咖波」聯手推出萬聖節限定甜甜圈 今天開賣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，今天開賣的還有「Mister Donut x 貓貓蟲咖波」萬聖節聯名甜甜圈，首推「殭屍小雞波堤圈」，可愛小雞化身殭屍變成甜甜圈，選用Q彈波堤圈沾裹青蘋果可可、檸檬可可沾醬，口感酸甜，售價55元。

貪吃鬼咖波也變身，有「萬聖咖波甜甜圈」，是以蓬鬆甜甜圈裹上蘇打可可醬搭配鮮奶油內餡，「幽靈咖波甜甜圈」表面則沾附優格可可沾醬，內餡擠上滿滿香草鮮奶油，嘴角再抹上蘋果可可沾醬增添應景氛圍，售價皆為75元。

▲還有3款怪萌獨眼甜甜圈。

Mister Donut更加碼打造3款應景怪萌獨眼甜甜圈，其中，「可可獨眼波堤」、「蘇打獨眼波堤」皆選用Q彈波堤各別沾裹蘇打及可可沾醬，再分別以優格可可線條及橘紫色糖果米點綴，最後則是「草莓獨眼波堤圈」，是波堤圈與草莓可可沾醬的組合，搭配橘紫色糖果米，售價皆為48元。

以上6款甜甜圈即日起於全門市開賣，至10月8日前凡購買指定商品可享甜甜圈「買5送2」或「買6送3」優惠；至10月17日還有「現作飲品買1送1」，凡購買「統一布丁煉乳冰沙」、「統一布丁焦糖伯爵鮮奶茶」或「京都焙茶」，即可免費吃蜜糖波堤1顆。