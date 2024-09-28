靜心窺探南方澳慢生活節奏！藏身漁港巷弄裡小小的舊房咖啡廳

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

以前來到蘇澳，只知道要來南方澳漁港吃海產，跟南方澳南天宮金媽祖拜拜，但這一次要來介紹這一間蘇澳咖啡廳「與潮珈琲」。走在南方澳的路上，空氣中都還可以清晰的聞到漁港的味道。我深入走進巷弄裡，一直看到這棟老舊建築，直接牢牢地抓住我的目光。這樣瀰漫光陰氣息的咖啡廳，真的是很讚的蘇澳景點。

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與潮珈琲在哪裡

與潮珈琲位在南方澳南天宮金媽祖旁的巷弄裡，在這個轉角處，這樣的建築總是特別的引人注目，而店門上還有喜生行的字樣，斑駁褪色的鐵捲門更是增添了懷舊的氛圍感。

▲大門口可是網美攝影打卡非常棒的地方。

環境介紹

與潮珈琲裡的建築運用了大量的木質還有玻璃元素，讓整個空間感更加的靜謐。木質材料帶來的溫暖質感與玻璃的透明通透相互輝映，不僅增添了自然光的流動，還創造出開闊且舒適的氛圍。

玄關處垂掛著昏黃的吊燈，柔和的燈光溫暖了整個空間。昏黃的光線透過精緻的燈罩，營造出一種溫馨且親切的氛圍，彷彿在迎接每一位到訪者。這裡的位置不算多，但也讓前往的旅人可以有更舒適的下午茶環境。

▲如果喜歡咖啡的旅人，吧台中也有提供耳掛咖啡包，如果喜歡的話都可以買回家。

▲這裡提供不同的飲品還有甜點，但我真的很推薦這裡咖啡的項目，味道上特別的醇厚留香，離開的時候我還買了三個耳掛咖啡包離開。

與潮珈琲

地址：宜蘭縣蘇澳鎮江夏路6號

電話：03－997－1986

營業時間：10：00－17：00（周三公休）

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