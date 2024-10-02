ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2025大阪萬博將有「17米實體大鋼彈」　單膝下跪、指天造型超震撼

▲▼大阪萬博鋼彈。（圖／翻攝自萬代Namco官網）

▲2025大阪萬博將出現實體大鋼彈。（圖／翻攝自萬代Namco官網）

記者蔡玟君／綜合報導

2025年大阪世界博覽會（簡稱大阪萬博）將從明年4月13日起登場，除了來自世界各國家地區的場館展出與舞台表演外，此次在會場中將有「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」的鋼彈展館，並展出高達17公尺的「單膝跪地鋼彈」，鋼彈迷絕對不能錯過。

▲▼大阪萬博鋼彈。（圖／翻攝自萬代Namco官網）

▲大阪萬博鋼彈是日本關西地區首次有實體大鋼彈展出。（圖／翻攝自萬代Namco官網）

此次將現身在大阪萬博的實體大鋼彈，是關西地區首次，主辦單位利用日前在橫濱展出的鋼彈材料，打造出高達17公尺的巨型鋼彈立像，並以單膝跪地、單手指天的姿勢，代表伸向宇宙及未來的意象，但無法像橫濱鋼彈一樣移動。

▲▼大阪萬博鋼彈。（圖／翻攝自萬代Namco官網）

▲大阪萬博鋼彈夜景。（圖／翻攝自萬代Namco官網）

屆時開幕後，這座巨型鋼彈將成為大阪萬博會場最醒目地標之一，入夜後搭配燈光效果，讓人彷彿真的準備前往宇宙。而大阪萬博將從明年4月13日起至10月13日為止，在大阪人工島「夢洲」舉行，屆時島上將有世界最大型環狀木造建築，讓旅人可以親眼見證。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 2025大阪萬博 大阪世界博覽會 鋼彈 日本旅遊 大阪旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

全台13飯店住宿券優惠　每晚3399起

全台13飯店住宿券優惠　每晚3399起

深圳微醺秘境！夜晚變身迷幻叢林酒吧

深圳微醺秘境！夜晚變身迷幻叢林酒吧

台南「美樂蒂＆酷洛米」延期10/4開展

台南「美樂蒂＆酷洛米」延期10/4開展

2025大阪萬博將有17米「下跪鋼彈」

2025大阪萬博將有17米「下跪鋼彈」

鬧中取靜！台中七期新開幕網美咖啡館

鬧中取靜！台中七期新開幕網美咖啡館

就近買！4大超商「防颱優惠懶人包」

就近買！4大超商「防颱優惠懶人包」

台南仁德運將大哥最愛的私房美食！

台南仁德運將大哥最愛的私房美食！

台中洲際、漢來日月行館11月就能住

台中洲際、漢來日月行館11月就能住

全聯、家樂福外送暫停！各大賣場防颱優惠一次看

全聯、家樂福外送暫停！各大賣場防颱優惠一次看

不斷更新／山陀兒來襲　全台景點封閉資訊

不斷更新／山陀兒來襲　全台景點封閉資訊

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

頭城秘境湛藍海景下大嗑霸王米粉湯！

無印良品最新民宿10月千葉開幕

清心咖波造型瓶、保溫杯新登場

身分證「815」3碼全中樂園門票99元

高雄隱藏名店！1000cc綠豆湯只賣40元

少走40分！搭60元專車到草嶺古道賞芒

明開搶！住全台6間長榮酒店3399起

日本免稅改制最新3大重點

全台唯二「全家霜淇淋旗艦店」開箱！

10月限定吃爆餡榛果可可、皇家奶茶泡芙

熱門行程

最新新聞更多

全台13飯店住宿券優惠　每晚3399起

深圳微醺秘境！夜晚變身迷幻叢林酒吧

台南「美樂蒂＆酷洛米」延期10/4開展

2025大阪萬博將有17米「下跪鋼彈」

鬧中取靜！台中七期新開幕網美咖啡館

就近買！4大超商「防颱優惠懶人包」

台南仁德運將大哥最愛的私房美食！

台中洲際、漢來日月行館11月就能住

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366