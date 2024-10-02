2025大阪萬博將有「17米實體大鋼彈」　單膝下跪、指天造型超震撼

▲2025大阪萬博將出現實體大鋼彈。（圖／翻攝自萬代Namco官網）

記者蔡玟君／綜合報導

2025年大阪世界博覽會（簡稱大阪萬博）將從明年4月13日起登場，除了來自世界各國家地區的場館展出與舞台表演外，此次在會場中將有「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」的鋼彈展館，並展出高達17公尺的「單膝跪地鋼彈」，鋼彈迷絕對不能錯過。

▲大阪萬博鋼彈是日本關西地區首次有實體大鋼彈展出。（圖／翻攝自萬代Namco官網）

此次將現身在大阪萬博的實體大鋼彈，是關西地區首次，主辦單位利用日前在橫濱展出的鋼彈材料，打造出高達17公尺的巨型鋼彈立像，並以單膝跪地、單手指天的姿勢，代表伸向宇宙及未來的意象，但無法像橫濱鋼彈一樣移動。

▲大阪萬博鋼彈夜景。（圖／翻攝自萬代Namco官網）

屆時開幕後，這座巨型鋼彈將成為大阪萬博會場最醒目地標之一，入夜後搭配燈光效果，讓人彷彿真的準備前往宇宙。而大阪萬博將從明年4月13日起至10月13日為止，在大阪人工島「夢洲」舉行，屆時島上將有世界最大型環狀木造建築，讓旅人可以親眼見證。

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