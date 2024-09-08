下半年3條日本復飛航線！賞楓雪更方便　還享免費2件行李托運

▲亞洲航空復飛大阪。（圖／AirAsia提供）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著運能慢慢回穩，航空公司也積極開闢或恢復台、日間航線，提供旅客更多元選擇。《東森新媒體ETtoday》就整理出下半年3條復飛的日本航線，航空公司更推出直飛優惠，來回未稅價7700元起。

■亞洲航空（AirAsia） 大阪

亞洲航空從8月1日起利用第五航權恢復「台北－大阪」航線，每天提供1個來往航班，時間為去程台灣時間下午3點50分自桃園機場出發，日本時間晚上7點30分抵達大阪關西國際機場；回程為日本時間晚上10點25分自大阪關西國際機場出發，台灣時間隔日凌晨0點10分抵達桃園國際機場。

▲日本航空將復飛名古屋。（圖／達志影像／美聯社）

■日本航空 名古屋

名古屋已成為各大航空公司直飛日本中部地區的必爭之地，現在日本航空宣布從10月27日起恢復「台北－名古屋」航線，每周提供5個來往航班（周二、三、四、六、日），去程為下午3點50分自桃園機場起飛，日本時間晚上7點15分抵達名古屋中部國際機場；回程時間為日本時間中午12點15分自中部國際機場起飛，台灣時間下午2點40分抵達桃園機場。

日本航空從即日起也推出名古屋航線優惠，來回未稅價7700元起，經濟艙就享免費2件各23公斤的托運行李額度，想要規劃下半年到日本中部地區賞楓、看雪，可要把握機會。

▲長榮航空將復飛青森。（圖／長榮航空提供）

■長榮航空 青森

長榮航空則宣布，將從10月29日起復飛「台北－青森」航線，每周3個來往航班，提供旅客到日本東北地區更多元選擇。航班時間去程早上10點自桃園機場起飛，日本時間下午2點30分抵達青森機場；回程為日本時間下午3點30分自青森機場起飛，台灣時間晚上7點抵達桃園機場。

青森航線復飛提供旅客秋冬到日本東北地區旅遊更多選擇，旅客亦可將青森作為樞紐，從青森搭新幹線玩到北海道，利用青森機場、新千歲機場雙點進出方式欣賞更多日本不同地區樣貌。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）