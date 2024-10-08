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日本3大樂園萬聖節活動一次看　有迪士尼反派遊行、寶可夢派對

▲東京迪士尼萬聖節活動。（圖／翻攝自東京迪士尼度假區官網）

▲東京迪士尼樂園今年萬聖節活動以迪士尼反派主角為題。（圖／翻攝自東京迪士尼度假區官網）

記者蔡玟君／綜合報導

萬聖節即將到來，日本各地都已有濃濃過節氛圍。日本線上訂房平台「樂天旅遊」就整理出日本3大樂園的萬聖節活動與推薦飯店，不僅有以迪士尼反派主角為主題的「反派萬聖節」，還有日本環球影城的「萬聖驚魂夜」可以參加。平台也宣布從今（8日）起至23日為止推出秋冬折扣，通過平台訂房最高可折抵2萬5000日圓（約新台幣5400元）。

■東京　迪士尼樂園萬聖節遊行

東京都內除了澀谷、原宿、六本木都有精彩的萬聖節活動可以參加之外，旅客也別錯過經典的東京迪士尼樂園萬聖節遊行！今年東京迪士尼樂園再推全新遊行內容，以迪士尼反派主角為主題的「反派萬聖節」，還有煙火秀搭配萬聖節主題音樂，將展現與過往截然不同的萬聖節氛圍，活動自即日起至11月7日為止，這段時間也是唯一開放遊客可以變裝入園的時刻。

▲▼東京灣舞濱飯店第一度假村。（圖／樂天旅遊提供）

▲▼城堡風格的東京灣舞濱飯店第一度假村。（圖／樂天旅遊提供）

▲▼東京灣舞濱飯店第一度假村。（圖／樂天旅遊提供）

玩了一整天，旅客可下榻於東京迪士尼度假區的官方飯店且臨近樂園的「東京灣舞濱飯店第一度假村」，為旅客提供兼具便利與舒適的住宿體驗。東京灣舞濱飯店第一度假村擁有許多不同風格的主題客房，旅客更可近距離欣賞到灰姑娘城堡、太空山及普羅米修斯山的美景，透過樂天旅遊預訂，最低可享77折優惠。

▲▼日本環球影城萬聖節活動。（圖／日本環球影城提供）

▲日本環球影城萬聖節活動「萬聖驚魂夜」已經開跑。（圖／日本環球影城提供）

■大阪　日本環球影城萬聖驚魂夜

日本環球影城每年最受歡迎的節日活動就是「萬聖驚魂夜」，今年活動從即日起至11月4日為止，從早到晚都有多元且截然不同的萬聖節體驗。白天有充滿歡樂氣氛的「哈哈哈！萬聖節派對」，可愛卡通角色身穿園區限定的萬聖節服裝，隨機與遊客互動，遊客只要在園內對工作人員說出「Trick or treat！」就可以領到糖果。

而夜幕降臨後，伴隨 Ado的歌曲《唱》，街頭上的經典角色將變身成鬼怪殭屍，在恐怖街區與遊客共舞，營造出沉浸式的驚悚氛圍；追求更刺激體驗的15歲以上遊客，還可以挑戰「恰吉的瘋狂嘉年華」，透過3D眼鏡，完全陷入恰吉策畫的恐怖裡。

▲▼大阪Liber飯店。（圖／樂天旅遊提供）

▲大阪Liber飯店。（圖／樂天旅遊提供）

而鄰近日本環球影城的「大阪Liber飯店」以現代化設施和寬敞客房著稱，現在飯店1樓「CAFE & BAR LIBER」也特別推出「成人萬聖節下午茶」，寧靜舒適的空間非常適合旅客一同感受大人風格的浪漫，透過樂天旅遊預訂，甚至可享最低49折優惠價入住。

▲▼日本樂高樂園®︎。（圖／©2024 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd.）

▲▼日本樂高樂園®︎的萬聖節活動包括「萬聖節樂高®積木塑像」。（圖／©2024 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd.）

▲▼日本樂高樂園®︎萬聖節樂高®積木塑像。（圖／©2024 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd.）

■名古屋　樂高樂園

位於名古屋的樂高樂園是距離台灣最近的亞洲樂高積木主題樂園，今年萬聖節，則推出備受小朋友期待的「Brick of Treat」萬聖節活動，小朋友可以參加糖果站、萬聖節限定迷你人偶交換等趣味活動，並在巨型樂高南瓜燈前拍照留念，另外，還有怪物主題的馬賽克拼接和大型積木泳池讓小朋友們能盡情放電。

▲▼名古屋王子大飯店晴空塔飯店。（圖／樂天旅遊提供）

▲名古屋王子大飯店天空塔所有客房都位於32樓以上，躺床上就能俯瞰名古屋夜景。（圖／樂天旅遊提供）

做為LEGOLAND® Japan的官方合作夥伴的 「名古屋王子大飯店天空塔」，飯店所有客房均位於32樓層以上，旅客能在高樓層的房間中俯瞰名古屋市的美景。此外，俱樂部休息室全天供應小吃、飲料和酒類，讓旅客可以享受悠閒時光，為美好的萬聖假期畫上完美句點。

而樂天旅遊此次秋冬折扣季除了合作飯店直接提供預訂折扣，平台更加碼提供「獨家85折」優惠券、以及三波「區域限定」、「溫泉住宿限定」、「豪華住宿限定」的75折特別優惠券，可與飯店直接折扣併用，折扣最低下殺34折，適用入住期限為即日起至2025年4月30日為止。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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