日本3大樂園萬聖節活動一次看　有迪士尼反派遊行、寶可夢派對

▲東京迪士尼樂園今年萬聖節活動以迪士尼反派主角為題。(圖/翻攝自東京迪士尼度假區官網)

記者蔡玟君/綜合報導

萬聖節即將到來,日本各地都已有濃濃過節氛圍。日本線上訂房平台「樂天旅遊」就整理出日本3大樂園的萬聖節活動與推薦飯店,不僅有以迪士尼反派主角為主題的「反派萬聖節」,還有日本環球影城的「萬聖驚魂夜」可以參加。平台也宣布從今(8日)起至23日為止推出秋冬折扣,通過平台訂房最高可折抵2萬5000日圓(約新台幣5400元)。

■東京 迪士尼樂園萬聖節遊行

東京都內除了澀谷、原宿、六本木都有精彩的萬聖節活動可以參加之外,旅客也別錯過經典的東京迪士尼樂園萬聖節遊行!今年東京迪士尼樂園再推全新遊行內容,以迪士尼反派主角為主題的「反派萬聖節」,還有煙火秀搭配萬聖節主題音樂,將展現與過往截然不同的萬聖節氛圍,活動自即日起至11月7日為止,這段時間也是唯一開放遊客可以變裝入園的時刻。

▲▼城堡風格的東京灣舞濱飯店第一度假村。(圖/樂天旅遊提供)

玩了一整天,旅客可下榻於東京迪士尼度假區的官方飯店且臨近樂園的「東京灣舞濱飯店第一度假村」,為旅客提供兼具便利與舒適的住宿體驗。東京灣舞濱飯店第一度假村擁有許多不同風格的主題客房,旅客更可近距離欣賞到灰姑娘城堡、太空山及普羅米修斯山的美景,透過樂天旅遊預訂,最低可享77折優惠。

▲日本環球影城萬聖節活動「萬聖驚魂夜」已經開跑。(圖/日本環球影城提供)

■大阪 日本環球影城萬聖驚魂夜

日本環球影城每年最受歡迎的節日活動就是「萬聖驚魂夜」,今年活動從即日起至11月4日為止,從早到晚都有多元且截然不同的萬聖節體驗。白天有充滿歡樂氣氛的「哈哈哈!萬聖節派對」,可愛卡通角色身穿園區限定的萬聖節服裝,隨機與遊客互動,遊客只要在園內對工作人員說出「Trick or treat!」就可以領到糖果。

而夜幕降臨後,伴隨 Ado的歌曲《唱》,街頭上的經典角色將變身成鬼怪殭屍,在恐怖街區與遊客共舞,營造出沉浸式的驚悚氛圍;追求更刺激體驗的15歲以上遊客,還可以挑戰「恰吉的瘋狂嘉年華」,透過3D眼鏡,完全陷入恰吉策畫的恐怖裡。

▲大阪Liber飯店。(圖/樂天旅遊提供)

而鄰近日本環球影城的「大阪Liber飯店」以現代化設施和寬敞客房著稱,現在飯店1樓「CAFE & BAR LIBER」也特別推出「成人萬聖節下午茶」,寧靜舒適的空間非常適合旅客一同感受大人風格的浪漫,透過樂天旅遊預訂,甚至可享最低49折優惠價入住。

▲▼日本樂高樂園®︎的萬聖節活動包括「萬聖節樂高®積木塑像」。(圖/©2024 The LEGO Group. LEGOLAND is a part of Merlin Entertainments Ltd.)

■名古屋 樂高樂園

位於名古屋的樂高樂園是距離台灣最近的亞洲樂高積木主題樂園,今年萬聖節,則推出備受小朋友期待的「Brick of Treat」萬聖節活動,小朋友可以參加糖果站、萬聖節限定迷你人偶交換等趣味活動,並在巨型樂高南瓜燈前拍照留念,另外,還有怪物主題的馬賽克拼接和大型積木泳池讓小朋友們能盡情放電。

▲名古屋王子大飯店天空塔所有客房都位於32樓以上,躺床上就能俯瞰名古屋夜景。(圖/樂天旅遊提供)

做為LEGOLAND® Japan的官方合作夥伴的 「名古屋王子大飯店天空塔」,飯店所有客房均位於32樓層以上,旅客能在高樓層的房間中俯瞰名古屋市的美景。此外,俱樂部休息室全天供應小吃、飲料和酒類,讓旅客可以享受悠閒時光,為美好的萬聖假期畫上完美句點。

而樂天旅遊此次秋冬折扣季除了合作飯店直接提供預訂折扣,平台更加碼提供「獨家85折」優惠券、以及三波「區域限定」、「溫泉住宿限定」、「豪華住宿限定」的75折特別優惠券,可與飯店直接折扣併用,折扣最低下殺34折,適用入住期限為即日起至2025年4月30日為止。

