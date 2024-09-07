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2024日本紅葉預測來了！京都11月下旬最美　各地最佳賞楓時間公開

▲▼2024日本賞楓預測。（圖／翻攝自Weather News）

▲今年第一波日本賞楓預測出爐。（圖／翻攝自Weather News，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

今年第一波「日本紅葉預測」來了！根據日本氣象網站《Weather News》預估，今年部分地區會比平常稍晚，但整體而言見頃日時間與往年持平，該網站更指可以期待今年能欣賞到鮮豔的色彩。熱門賞楓地點如京都，預估11月下旬進入最美時候，若想提早賞楓，9月中旬起北海道大雪山旭岳就能看到。

▲▼日本旅遊，日本賞楓，日本楓葉，京都賞楓，京都旅遊，京都嵐山，嵐山保津川遊船賞楓，嵐山賞楓，京都紅葉。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都嵐山保津川遊船賞楓。（圖／記者蔡玟君攝）

根據日本氣象網站《Weather News》，今年預計秋季氣溫會下降，大部分地區的觀賞期將與往年相同。然而，東北及東日本部分地區可能因為輻射冷卻效果較弱，導致延遲葉色變化。

而賞楓最重要的亮點之一就是楓葉的顏色變化與鮮豔程度，該網站指出，由於各方面氣溫影響條件充足，可以期待今年能看到鮮艷的紅葉。

▲▼2024日本賞楓預測。（圖／翻攝自Weather News）

▲今年北海道知名景點楓紅最佳觀賞時間。

▲▼2024日本賞楓預測。（圖／翻攝自Weather News）

▲東北地區最佳賞楓時間。

若細看日本各地熱門賞楓景點，北海道大雪山旭岳（姿見池附近）約從9月14日起就進入最佳觀賞期，開啟今年日本賞楓季節，而東日本高海拔山區也預計從9月下旬能賞楓。

若細看全日本熱門賞楓地，北海道大部分賞楓景點最佳觀賞期落在10月中、下旬；東北地區以磐梯吾妻道路（磐梯吾妻Sky Line）最早，10月8日就能看得到紅葉，山形藏王則落在10月中旬左右。關西地區如京都嵐山，建議時間落在11月23日左右，比叡山延曆寺則在11月初就能賞楓。

▲▼2024日本賞楓預測。（圖／翻攝自Weather News）

▲東日本地區最佳觀賞日期預測。

▲▼2024日本賞楓預測。（圖／翻攝自Weather News）

▲北陸地區最佳觀賞日期預測。

▲▼2024日本賞楓預測。（圖／翻攝自Weather News）

▲中部地區賞楓景點又以香嵐溪、白川鄉最具代表性。

▲▼2024日本賞楓預測。（圖／翻攝自Weather News）

▲關西地區紅葉進入最美時間日。

▲▼2024日本賞楓預測。（圖／翻攝自Weather News）

▲從山陰山陽地區到四國地區的賞楓景點最佳觀賞區間。

▲▼2024日本賞楓預測。（圖／翻攝自Weather News）

▲九州地區的賞楓時間預測。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

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